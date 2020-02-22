Обзор Baseus Speed PPS Quick Charger. Умное сетевое зарядное устройство

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Baseus, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами умное сетевое зарядное устройство, модель Speed PPS Quick Charger. Давайте детальней изучим данное решениями.

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Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 2200 рублей. Baseus Speed PPS Quick Charger поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя зарядное устройство, документацию и набор наклеек.

Внешний вид и функционал

Сетевое зарядное устройство Baseus Speed PPS Quick Charger, по своему дизайну, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Внешне, если не считать наличие двух разъемов USB, ЗУ напоминает привычные зарядки, которые можно найти в комплектации, к примеру, со смартфоном. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете.

На одной из боковых граней можно увидеть подробную техническую информацию.

На тыльной стороне разместились сразу два USB порта, один из которых Type-C.

Здесь же находится информативный дисплей и сенсорная кнопка управления.

Один из USB окрашен в оранжевый цвет. Этот порт поддерживает зарядку по технологии QC 3.0, что позволяет существенно быстрее подзарядить свои гаджеты.

Что касается USB Type-C, данный порт работает по стандарту Power Delivery, что позволило получить быструю зарядку не только смартфонов, но и более мощных устройств, к примеру ноутбука. Для полноценной работы необходимо использовать кабель, поддерживающий стандарт Power Delivery.

Следует отметить, что разработчики не забыли позаботиться и о безопасности устройства. Благодаря специальной умной системе, устройство самостоятельно может распределить нагрузку, что позволяет защитить подключенные девайсы от перегрева и перезарядки, и предотвратить скачки напряжения.

Пользователям понравится наличие LED дисплея, который демонстрирует рабочие параметры. Поочередно отображается ток/напряжение/время зарядки.

Кроме того, если вы подключили одновременно сразу два устройства, ток и напряжение будут автоматически согласовываться, что существенно уменьшит потери тока.

Итоги

Особенности

Выход USB: DC 4,5 В / 5 А, 5 В / 4,5 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 20 В / 2,25 А (максимум)

Выход USB Type-C: 5 В постоянного тока / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 2,25 А (максимум)

Общий выход USB TypeC: DC 5V / 5A (максимум)

Диапазон напряжения: 110 - 220 В

Быстрая зарядка: QC 3.0, PD 3.0

Особое внимание следует уделить тому, что в устройстве предусмотрена сенсорная кнопка, позволяющая включить таймер автоматического отключения. Для этого достаточно будет нажать и удерживать кнопку на 3 секунды для того, чтобы войти в режим настройки. Однократным нажатием выбираем количество часов и все. Больше нет необходимости переживать о состоянии батареи подключенных мобильных устройств.Подводя итоги по сетевому зарядному устройству Baseus Speed PPS Quick Charger, следует отметить, что перед нами идеальное решение для любого пользователя. Благодаря наличию сразу двух портов USB вы сможете одновременно и безопасно заряжать сразу два устройства. Благодаря поддержке технологии QC 3.0 и Power Delivery, заряд будет набираться максимально быстро и безопасно. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал и начинка, наличие двух USB портов для зарядки и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.