Обзор Baseus T typed S-13. FM-трансмиттер с тремя USB-портами

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Baseus, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами многофункциональный автомобильный FM-трансмиттер, модель T typed S-13. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. На момент написания обзора Baseus T typed S-13 можно было приобрести приблизительно за 1200 рублей. Комплект поставки включает в себя сам FM-трансмиттер и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости устройства.

Внешний вид и функционал

Современный и стильный дизайн позволяет вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из прочного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На одной из боковых граней разместился слот для карты памяти microSD (до 32 Гб).

Сверху расположились сразу три порта: 2 USB и один порт Type-C. Ниже можно увидеть функциональные кнопки управления и микрофон.

Кроме того, по центру верхней площадки находится информативный дисплей.

Начнем с того, что в данном устройстве была использована технология Bluetooth 5.0, что обеспечивает стабильную работу и дальность передачи связи с вашим смартфоном. После подключения телефона, пользователям дается возможность отвечать на входящие звонки всего лишь одним касанием. Благодаря встроенному HD-микрофону вы сможете общаться со своими друзьями, не отвлекаясь от дороги. Качество передачи голоса нормальное и без всяких помех. Собеседники слышали нас отчетливо.

Наличие сразу трех портов USB позволяет одновременно заряжать до трех разных устройств. Понравилось наличие технологии быстрой зарядки (SCP, FCP, PPS, PD3.0, QC3.0 / QC4.0MTK PE + и т. д.), что существенно увеличивает потраченное время на подзарядку вашего мобильного устройства.

USB порт можно использовать для подключения флешки и слушать свои любимые музыкальные композиции. Однако для данного решения предусмотрен разъем microSD, что позволяет не занимать порты USB.

Принцип работы довольно прост. После установки карты памяти с музыкой, пользователям останется лишь выставить определенную радиочастоту при помощи функциональной кнопки. Стандартно выставлена частота 87.5. Для смены значения необходимо нажать на кнопку принятия/завершения вызова и удерживать ее в течение двух секунд и далее выставить необходимое значение. Останется лишь выставить такое же значение в FM-радио аудиосистемы автомобиля. Есть возможность переключать треки, либо вовсе приостановить.

Итоги

Особенности

Входное Напряжение: DC12 / 24V

Выход USB1: 4,5 В / 5 А, 5 В / 4,5 А, 9 В / 3 А, 12 В / 2,4 А

Выход Type-C: 4,5 В / 5 А, 5 В / 4,5 А, 9 В / 3 А, 12 В / 2,4 А

Выход USB2: 5 В / 1,5 А

Общая выходная мощность: 36 Вт (макс.)

Частота передачи: 87,5-108,0 МГц

Расстояние FM-передачи: <5 м

Bluetooth 5.0

Аудио Формат: MP3 / WAV / FLAC / APE / WMA

Подводя итоги по Baseus T typed S-13, следует отметить, что перед нами идеальное решение для любого автовладельца. Благодаря функции быстрой зарядки вы сможете одновременно подзаряжать и, к примеру использовать свой смартфон в качестве навигационной системы, при этом не переживая за то, что заряд аккумулятора будет истрачен. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, отличный функционал, возможность отвечать на телефонные звонки, хорошая начинка и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.