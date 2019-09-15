Обзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкой

Согласитесь, за последнее время многие предпочитают приобретать смартфоны с поддержкой технологии беспроводной зарядки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки, позволяющий не только держать ваш телефон под рукой, но и при этом поддерживать уровень заряда аккумулятора. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании Baseus, модель Wireless Charger Gravity Car Mount.

Комплект поставки

Держатель для смартфона

Кабель USB

Документация

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. Все комплектующие надежно защищены. Внутри коробки находятся:

Внешний вид и функционал

Держатель Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount, как нам кажется, привлечет внимание покупателей своим стильным дизайном, что позволяет вписаться устройство в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Крепится держатель к воздуховоду автомобиля.

Разработчики сумели создать интересный механизм зажима смартфона. Понравилось то, что пользователям не придется что-то вытягивать и самостоятельно отодвигать какие-то рычаги. Достаточно просто положить ваш смартфон на держатель, после чего боковые зажимы надежно будут придерживать его.

Поддерживаются смартфона с диагональю от 4 до 6.5 дюймов.

Внутренняя часть зажимов получила мягкие вставки.

Снизу размещен разъем microUSB для подключения питания.

Однако главной изюминкой данного держателя является то, что устройство одновременно является и зарядной станцией. Была использована технология беспроводной зарядки. Выходная мощность составляет 5V / 2A, 9V / 1.7A. Этого вполне достаточно, чтобы не только поддерживать, но и заряжать ваш смартфон даже при включенной навигационной системе.

Итоги

Особенности

Тип: держатель

Назначение: для автомобиля

Место крепления держателя: воздуховод

Способ крепления держателя: зажим

Диагональ устройства: от 4" до 6.5"

Беспроводная зарядка Qi

Выходная мощность: 5V / 2A, 9V / 1.7A

Входная мощность: 10 Вт (макс)

Подводя итоги по Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount, следует отметить, что перед нами идеальный автомобильный держатель для вашего смартфона, особенно если в нем есть поддержка беспроводной зарядки. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, поддержка смартфонов диагональю до 6.5 дюймов, поддержка беспроводной зарядки Qi и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.