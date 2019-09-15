Обзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкой

2019-09-15, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount; [108]
Согласитесь, за последнее время многие предпочитают приобретать смартфоны с поддержкой технологии беспроводной зарядки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки, позволяющий не только держать ваш телефон под рукой, но и при этом поддерживать уровень заряда аккумулятора. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании Baseus, модель Wireless Charger Gravity Car Mount.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. Все комплектующие надежно защищены. Внутри коробки находятся:
  • Держатель для смартфона
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Держатель Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount, как нам кажется, привлечет внимание покупателей своим стильным дизайном, что позволяет вписаться устройство в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Крепится держатель к воздуховоду автомобиля.

Разработчики сумели создать интересный механизм зажима смартфона. Понравилось то, что пользователям не придется что-то вытягивать и самостоятельно отодвигать какие-то рычаги. Достаточно просто положить ваш смартфон на держатель, после чего боковые зажимы надежно будут придерживать его.

Поддерживаются смартфона с диагональю от 4 до 6.5 дюймов.

Внутренняя часть зажимов получила мягкие вставки.

Снизу размещен разъем microUSB для подключения питания.

Однако главной изюминкой данного держателя является то, что устройство одновременно является и зарядной станцией. Была использована технология беспроводной зарядки. Выходная мощность составляет 5V / 2A, 9V / 1.7A. Этого вполне достаточно, чтобы не только поддерживать, но и заряжать ваш смартфон даже при включенной навигационной системе.

Итоги

Подводя итоги по Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount, следует отметить, что перед нами идеальный автомобильный держатель для вашего смартфона, особенно если в нем есть поддержка беспроводной зарядки. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, поддержка смартфонов диагональю до 6.5 дюймов, поддержка беспроводной зарядки Qi и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: держатель
  • Назначение: для автомобиля
  • Место крепления держателя: воздуховод
  • Способ крепления держателя: зажим
  • Диагональ устройства: от 4" до 6.5"
  • Беспроводная зарядка Qi
  • Выходная мощность: 5V / 2A, 9V / 1.7A
  • Входная мощность: 10 Вт (макс)

Комментарии и отзывы Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount
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