Обзор Brain It Out! Работаем головой

Казуальные игры пользуются громадной популярностью среди пользователей благодаря своей простоте в использовании. Геймер не всегда хочет тратить массу времени на изучение каких-либо механик игрового процесса, не хочет проводить в сессиях по десять-двадцать минут своего времени. Пришли вы к стоматологу, а том очередь из четырех человек. Можно сидеть и трястись от страха (я так делаю), а можно взять в руки смартфон и немного поиграть в какой-то простенький проект, который не требует от вас большого набора навыков и времени. Именно такой игрой является Brain It Out! — простая, понятная и очень удобная игрушка для тренировки мозга и убивания времени. Собственно, сегодня мы и поговорим об особенностях продукта, преимуществах таких игр и прочих важных деталях. Они помогут вам без труда решить, стоит ли игра потраченного времени и сил или не стоит. Для многих это действительно важный момент.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой и основан на законах физики. Правда, в этом еще нужно будет разобраться и привыкнуть к некоторым особенностям задумок разработчика. Нам в игре нужно будет рисовать на экране разнообразные полосы, которые как-то взаимодействуют с виртуальным миром. Например, нам нужно сдвинуть шарики или перевернуть стакан. Для этого нужно нарисовать на экране полосу нужной формы и она при падении столкнет предметы. Конечно же, это самый простой пример того, как мы будем играть, ведь на самом деле вариантов уровней здесь огромное множество и уровень сложности постоянно растет. Еще вчера вы играли в довольно простенький продукт с легкими задачами, а завтра уже будете думать голову над тем, как бы пройти это задание и перевернуть предмет. Это круто, что разработчики так постарались, хотя привыкнуть к сложности порой нереально.

Уровень сложности

К большому сожалению, разработчики весьма печально продумали процесс повышения уровня сложности. То есть, на первых пяти уровнях вам игра дается очень легко и тут сразу дают очень сложное задание, которое решить практически нереально. Нужно много думать, десятки раз пробовать и только потом как-то получится реализовать задачу. Таких прыжков и скачков довольно много, они заставляют нервничать и пробовать десятки разнообразных комбинаций. Все же хотелось бы иметь более плавный переход от легких уровней к средним, а потом к сложным и очень сложным. Хотя, назвать это большим минусом тоже не могу.

Донат

К моему удивлению, встроенные покупки играют здесь весьма незначительную роль и получить какие-либо вменяемые предметы или бонусы за реальные деньги вы не можете. То есть, вам дадут возможность за донат получить подсказку, но никто уровень за вас проходить не будет, никаких помощников или продвижения по уровням тоже не будет. Вы все сложности должны преодолевать самостоятельно, дабы добиться результата нужен ум и логика, деньгами здесь не помочь. Думаю, что это весьма интересно, ведь обычно игры с донатом портят ощущения от геймплея.

Итог

Для большинства геймеров это будет весьма удачное решение — игра не требует от вас каких-то нереальных навыков, не нуждается в постоянном посещении или приобретении доната. Можно вполне спокойно заниматься своими делами, заходить иногда и ломать себе голову над очередной сложной задачей. Для кого-то это неплохое развлечение, я вот особенно люблю играть в такие игры, пока девушка собирается в кино — можно десяток уровней пройти, а то и больше. Фанатам жанра особенно советую попробовать, ведь контент и правда довольно интересный и увлекательный, есть над чем подумать.