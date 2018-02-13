Обзор Brickscape. Не самая сложная головоломка

Не могу сказать, что я большой фанат очень сложных головоломок. Есть такие игры, в которых на прохождение одного уровня уходит по часу, голова разрывается от массы вариантов и действий. Такие игры нравятся пользователям, но лишь определенному сегменту, который планирует получать от игры именно мозговой штурм. Игра Brickscape является полностью противоположным проектом, которые позволяет расслабиться и получать удовольствие от каждого задания. Здесь не нужно ломать голову над тяжелыми задачами, не нужно спешить или стараться сделать все максимально точно. Нужно лишь выполнить конечную задачу, а как именно вы это сделаете - вопрос другой. Я поиграл некоторое время и понял, что эта игра для меня слишком простенькая, но, с другой стороны, убивать время в ней просто идеально. Достаете смартфон из кармана, запускаете игру и получаете тонну удовольствия, пока метро везет вас к пункту назначения.

Геймплей

Игровой процесс здесь достаточно простой - игровое поле состоит из куба, точнее из пространства, которое находится внутри него. Так вот, внутри этого куба есть прямоугольники, один из которых нужно вытянуть через квадратное отверстие в поверхности игрового поля. На вашем пути всегда будут преграды, их нужно отодвинуть, протянуть нужный прямоугольник через отверстие и пройти уровень, дабы открыть следующий. В принципе, ничего сложного в этом нет, нужно лишь понимать, что игровое поле можно поворачивать для лучшего обзора, только тогда вы сможете наблюдать все элементы и правильно их между собой передвигать. Сложность заключается в том, что пространство куба изнутри не меняется и выдвинуть предметы за пределы поля нельзя. Нужно тесниться, двигать детали, стараться пробраться между ними и это действительно интересно, развивает образное мышление.

Сложность

Разработчики показали, что могут действительно очень плавно поднимать уровень сложности - вы постепенно будете замечать, как играть становится сложнее и сложнее. Сначала добавят новый блок, потом еще один, потом еще несколько и вот вы уже не можете больше, чем на одну секцию, сдвинуть свой прямоугольник. Приходится много думать, изворачиваться, продумывать путь наперед и только тогда победа придет к вам в руки. С другой стороны, общая сложность игры достаточно низкая и играть будет комфортно любому, даже если вы не фанат жанра и в головоломки не играете.

Донат

Встроенные покупки представлены в форме рекламы, за которую вы получаете подсказки. То есть, если вы не можете пройти уровень и хотите получить подсказку от игры, то вы нажимаете на лампочку в правом верхнем углу экрана и вам эту подсказку дают. Если друг покажется, что информации недостаточно, опять нажимаете. Естественно, подсказки не бесконечные и рано или поздно вам придется купить их, либо посмотреть рекламный ролик на тридцать секунд. Мне кажется, что это наиболее интересный вариант, ведь от рекламы ваш кошелек не пострадает, а удовольствия получите предостаточно.

Итог

Игра идеально подойдет тем, кто часто катается на метро или ездит в общественном транспорте и хочет провести это время с пользой для ума и с удовольствием для души. Загружаете этот продукт, открываете и начинаете проходить уровни один за другим. Уже после пары уровней вы поймете как играть, в чем особенности игрового процесса и тогда можно будет думать о других режимах сражения, о прохождении более тяжелых уровней и так далее. Обязательно советую вам посмотреть на это приложение, оно многим понравится графикой и оформлением, плюс уровни не такие уж и сложные.