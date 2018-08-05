Обзор CACTUS CS-PBHTWL-6000. Лучший портативный беспроводной аккумулятор

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Вам надоели постоянно теряющиеся провода для зарядки своего смартфона? Кажется пора перейти на беспроводное решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании CACTUS, которая не перестает удивлять своими интересными девайсами. Встречайте, перед вами портативный беспроводной аккумулятор CACTUS CS-PBHTWL-6000. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектации с устройством нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на стоимость зарядки. Внутри упаковки находятся лишь сам аккумулятор и кабель USB Type-C для зарядки.

Особенности

Емкость: 6000 мА⋅ч

Одновременная зарядка двух устройств

Беспроводная зарядка

Разъем USB Type-C

Выход (максимальный ток): 2.1 А

Максимальный ток на USB: 2.1 А

Тип батареи: Li-Polymer

Материал корпуса: пластик

Размеры: 150x70x13.5 мм

Вес: 180 г

Внешний вид и функционал

По своим габаритам устройство напоминает 5.5 дюймовый смартфон. На матовом корпусе заметно остаются следы от пальцев. Лично нам кажется, что данный девайс придется по душе не только сильной, но и слабой половине человечества. К дизайну у нас никаких нареканий не возникло.

На одной из боковых граней расположилась кнопка вкл устройства, а рядом с ней находятся четыре световых индикатора заряда аккумулятора, которые горят белым цветом, что позволяет быстро определить на сколько разряжено устройство.

На противоположной грани находится еще один световой индикатор, который загорается при зарядке вашего смартфона.

На верхней грани девайса можно увидеть два разъема: USB Type-C для зарядки беспроводного аккумулятора и USB для зарядки смартфона при помощи кабеля. Максимальный выходной ток зарядки составляет 2.1 А чего вполне достаточно для того, чтобы в необходимый момент подзарядить свой телефон.

Благодаря своим небольшим габаритам и функции беспроводной зарядки данное устройство можно использовать практически везде: в машине, на улице, дома и т.д. И при этом не нужно постоянно искать кабель для зарядки, который то и дело ломается, либо просто теряется. Достаточно просто приложить свой смартфон к беспроводному аккумулятору, устройство начнет автоматически заряжаться.

Порадовало то, что благодаря наличию дополнительного USB-порта вы можете одновременно заряжать сразу 2 смартфона, один при помощи беспроводной зарядки, а второй при помощи кабеля. Мощность аккумулятора составляет 6000 мАч, чего будет достаточно для того, чтобы зарядить ваш смартфон полноценно два раза.

Итоги

Подведем итоги по беспроводному аккумулятору CACTUS CS-PBHTWL-6000. Следует отметить, что в скором времени, как нам кажется, большинство смартфонов все же получат под свое управление возможность заряжаться при помощи беспроводной технологии. Данное устройство отлично показало себя в работе, и действительно начинаешь понимать, что это гораздо удобней и быстрее, чем постоянно искать кабель для зарядки. Согласитесь, удобно, когда можно просто приложить свой смартфон и при этом получать заряд аккумулятора. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, минималистичный дизайн, компактные габариты, возможность одновременно заряжать сразу два устройства и конечно же приятная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.