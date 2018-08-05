Обзор CACTUS CS-PBHTWL-6000. Лучший портативный беспроводной аккумулятор

2018-08-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - CACTUS CS-PBHTWL-6000; [170]
Вам надоели постоянно теряющиеся провода для зарядки своего смартфона? Кажется пора перейти на беспроводное решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании CACTUS, которая не перестает удивлять своими интересными девайсами. Встречайте, перед вами портативный беспроводной аккумулятор CACTUS CS-PBHTWL-6000. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектации с устройством нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на стоимость зарядки. Внутри упаковки находятся лишь сам аккумулятор и кабель USB Type-C для зарядки.

Особенности

  • Емкость: 6000 мА⋅ч
  • Одновременная зарядка двух устройств
  • Беспроводная зарядка
  • Разъем USB Type-C
  • Выход (максимальный ток): 2.1 А
  • Максимальный ток на USB: 2.1 А
  • Тип батареи: Li-Polymer
  • Материал корпуса: пластик
  • Размеры: 150x70x13.5 мм
  • Вес: 180 г

Внешний вид и функционал

По своим габаритам устройство напоминает 5.5 дюймовый смартфон. На матовом корпусе заметно остаются следы от пальцев. Лично нам кажется, что данный девайс придется по душе не только сильной, но и слабой половине человечества. К дизайну у нас никаких нареканий не возникло.

На одной из боковых граней расположилась кнопка вкл устройства, а рядом с ней находятся четыре световых индикатора заряда аккумулятора, которые горят белым цветом, что позволяет быстро определить на сколько разряжено устройство.

На противоположной грани находится еще один световой индикатор, который загорается при зарядке вашего смартфона.

На верхней грани девайса можно увидеть два разъема: USB Type-C для зарядки беспроводного аккумулятора и USB для зарядки смартфона при помощи кабеля. Максимальный выходной ток зарядки составляет 2.1 А чего вполне достаточно для того, чтобы в необходимый момент подзарядить свой телефон.

Благодаря своим небольшим габаритам и функции беспроводной зарядки данное устройство можно использовать практически везде: в машине, на улице, дома и т.д. И при этом не нужно постоянно искать кабель для зарядки, который то и дело ломается, либо просто теряется. Достаточно просто приложить свой смартфон к беспроводному аккумулятору, устройство начнет автоматически заряжаться.

Порадовало то, что благодаря наличию дополнительного USB-порта вы можете одновременно заряжать сразу 2 смартфона, один при помощи беспроводной зарядки, а второй при помощи кабеля. Мощность аккумулятора составляет 6000 мАч, чего будет достаточно для того, чтобы зарядить ваш смартфон полноценно два раза.

Итоги

Подведем итоги по беспроводному аккумулятору CACTUS CS-PBHTWL-6000. Следует отметить, что в скором времени, как нам кажется, большинство смартфонов все же получат под свое управление возможность заряжаться при помощи беспроводной технологии. Данное устройство отлично показало себя в работе, и действительно начинаешь понимать, что это гораздо удобней и быстрее, чем постоянно искать кабель для зарядки. Согласитесь, удобно, когда можно просто приложить свой смартфон и при этом получать заряд аккумулятора. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, минималистичный дизайн, компактные габариты, возможность одновременно заряжать сразу два устройства и конечно же приятная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Модный смартфон Coolpad Cool Play 7...
Модный смартфон Coolpad Cool Play 7 Предусмотрен встроенный голосовой помощник. Рамка девайса металлическая, задняя панель стеклянная.Гаджет...
Oppo F9 Pro мощный смартфон ...
Oppo F9 Pro мощный смартфон Лицевая камера имеет солидное разрешение 25 МП, поскольку модельный ряд F ориентирован на поклонников сел...
Honor Play и его функции ...
Honor Play и его функции Экран игрового девайса имеет размер 6,3 дюйма и поддерживает разрешение 2340 х 1080 пикселей. На тыльной ...
Новый смартфон Evolve и Evolve X...
Новый смартфон Evolve и Evolve X BlackBerry Evolve досталась основная камера с двумя сенсорами на 13 Мп, а также чип Snapdragon 450 от Qu...
V40 ThinQ топовый смартфон ...
V40 ThinQ топовый смартфон Компания LG выпустила смартфон бюджетного варианта. В прошивке указан центральный процессор будущего устр...
Обзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC...
Обзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (ACКорпуса с прозрачными стенками, компоненты с подсветкой, системы водяного охлаждения – все это дает возмо...
Обзор OKLICK 695P - Беспроводной презент...
Обзор OKLICK 695P - Беспроводной презентВы деловой человек и часто проводите презентации для бизнесменов? Кажется пора облегчить некоторые задачи...
Предварительный обзор Huawei Honor Magic...
Предварительный обзор Huawei Honor MagicНекоторое время назад компания Huawei показала новый ноутбук Honor MagicBook, который очень понравился по...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткойОбзор Thermaltake TtMod Sleeve Cable (AC-049-CNONAN-A1). Моддинговые кабели питания с индивидуальной оплеткой
Обзор CACTUS CS-PBHTWL-6000. Лучший портативный беспроводной аккумуляторОбзор CACTUS CS-PBHTWL-6000. Лучший портативный беспроводной аккумулятор
Обзор OKLICK 695P - Беспроводной презентер за доступную ценуОбзор OKLICK 695P - Беспроводной презентер за доступную цену
Обзор REDRAGON MIRAGE. Беспроводная игровая мышкаОбзор REDRAGON MIRAGE. Беспроводная игровая мышка
Обзор HARPER PSPB-200. Лучшая портативная колонка в своем ценовом сегментеОбзор HARPER PSPB-200. Лучшая портативная колонка в своем ценовом сегменте
Предварительный обзор Huawei Honor Magic...
Предварительный обзор Huawei Honor MagicНекоторое время назад компания Huawei показала новый ноутбук Honor MagicBook, который очень понравился по...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. Ки...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. КиДостаточно часто производители мобильных телефонов выпускают не новые модели, а улучшенные версии уже усп...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooУ большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмент...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого ...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого Довольно часто разработчики просто отказываются создавать уникальные игровые проекты и выпускают очередно...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неп...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. НепИгровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и по...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо де...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо деВ последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в нап...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirS...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirSМногие пользователи уверены, что квадрокоптер — довольно дорогое устройство. На самом деле есть масса дос...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММО...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММОЯ очень люблю ММО-игры, так как это неплохой способ проводить время вечерами без переживаний о лигах, рей...
Предварительный обзор Wunder360 C1. Каме...
Предварительный обзор Wunder360 C1. КамеКамеры для съёмки видео в 360 градусах быстро набирают обороты — это очень интересно и необычно. А что, е...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. ...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. Игра AIRHEART - Tales of broken Wings понравится тем пользователям, которые хотят получить в первую очере...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm ...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm Длительное время единственными сильными игроками на рынке фотоаппаратов были Nikon и Canon, тогда как дру...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. Неплох...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. НеплохИгры про зомби пользуются большой популярностью, хотя никто толком не может объяснить почему так происход...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor