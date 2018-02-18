Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это что-то невероятное

Я обратил внимание на кабель Cablexpert CC-USB2-AMLM3-1M исключительно потому, что там в комплекте был переходник на Lightning. Если вы пользуетесь яблочной техникой, то понимаете, что кабель буквально через год-полтора начинает ломаться в самых неожиданных местах. У меня он в первый год использования треснул чуть дальше от места входа кабеля в коннектор, второй кабель - посредине через полтора года использования. При том, что стоимость фирменного кабеля примерно в три-четыре раза выше, чем стоимость даже самых продвинутых вариантов от других компаний.

Комплект поставки

Стоит так же отметить, что продукт с аналогичным набором фишек я когда-то уже описывал на нашем ресурсе, тогда проект только собирал деньги на Kickstarter. Так что, я сильно удивился, когда увидел уже готовое решение с ценником в десять долларов. Собственно, сегодня я расскажу почему именно эта модель является просто идеальным вариантом и почему производителю стоит выпускать отдельно ещё и коннекторы.Поставляется кабель в достаточно симпатичной коробке, есть прозрачное окошко, которое позволяет вам заглянуть внутрь и увидеть комплект.

На тыльной стороне также есть информация об устройстве, характеристики и так далее, но нам это не сильно интересно.

Дизайн

Внутри коробки находится пластиковый поддон, в котором закрепили сам кабель и три переходника. Есть Lightning, есть microUSB и даже USB Type-C. Больше ничего сказать о комплекте поставки не могу, так как ничего там больше нет.Кабель белого цвета очень симпатично смотрится, напоминает оригинальный. Только в отличии от оригинального, данный кабель более плотный какой-то, нет ощущения, что у тебя в руках пластилин. Это очень приятная новость, так как такой кабель должен прожить дольше.

Коннектор USB, который вы будете вставлять в блок для зарядки, выполнен из серебристого пластика и там имеется индикатор. Светится индикатор синим цветом, загорается после того, как вы подключаете кабель к блоку зарядки и вставляете в смартфон. Правда, после зарядки кабель ещё некоторое время будет светится. Видимо, остаточное электричество.

Тестирование

На другом конце кабеля у нас расположена платформа магнитная, как на MacBook-ах. Она пристегивается к другому магниту и создает цепь для зарядки. Собственно, именно эта технология меня и порадовала.У нас в комплекте есть три площадки с выходами на Lightning, microUSB и USB Type-C. Берем смартфон, например iPhone от пятого поколения и выше, устанавливаем эту заглушку в разъем зарядки. Далее, нужно просто поднести кабель с магнитной платформой к этой заглушке и он сам притянется магнитами. Всё, зарядка пошла.

Это настолько удобно, что просто не передать. Больше не нужно дергать кабель туда-обратно, не нужно разламывать выход в смартфоне, ведь вы один раз установили платформу и больше её не трогаете, пользуетесь только магнитом на кабеле зарядки.

Плюс, если у вас один смартфон от яблочной компании, второй на microUSB, а третий на USB Type-C, то вам не нужно покупать кабель зарядки отдельно для каждого устройства, просто покупаете такой вот кабель и у вас всегда есть возможность зарядить смартфон.

Итог

Было бы ещё неплохо, если бы производитель выпускал заглушки отдельно в продажу. Например, у меня ещё есть iPad с аналогичным выходом и я бы с радостью купил для него коннектор, дабы потом заряжать всё одним кабелем. Надеемся, что в будущем эту фишку тоже реализуют.Без всякого сомнения, это лучший кабель на рынке из всех, что я видел. Вы больше не ломаете разъем зарядки на своем смартфоне, плюс прочность самого кабеля намного выше большинства аналогов на рынке, что продлевает жизнь покупки на длительный период. Возможность подключить несколько заглушен и заряжать разные смартфоны или планшеты одним кабелем - ультракрутая. Почему другие компании еще такого не реализовали я не понимаю, но данный продукт уже есть в продаже, стоит копейки, если сравнить с конкурентами, и здесь даже подсветка есть. Не знаю, как можно его не купить.