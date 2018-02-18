Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это что-то невероятное

2018-02-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M; [127]
Я обратил внимание на кабель Cablexpert CC-USB2-AMLM3-1M исключительно потому, что там в комплекте был переходник на Lightning. Если вы пользуетесь яблочной техникой, то понимаете, что кабель буквально через год-полтора начинает ломаться в самых неожиданных местах. У меня он в первый год использования треснул чуть дальше от места входа кабеля в коннектор, второй кабель - посредине через полтора года использования. При том, что стоимость фирменного кабеля примерно в три-четыре раза выше, чем стоимость даже самых продвинутых вариантов от других компаний.

Стоит так же отметить, что продукт с аналогичным набором фишек я когда-то уже описывал на нашем ресурсе, тогда проект только собирал деньги на Kickstarter. Так что, я сильно удивился, когда увидел уже готовое решение с ценником в десять долларов. Собственно, сегодня я расскажу почему именно эта модель является просто идеальным вариантом и почему производителю стоит выпускать отдельно ещё и коннекторы.

Комплект поставки

Поставляется кабель в достаточно симпатичной коробке, есть прозрачное окошко, которое позволяет вам заглянуть внутрь и увидеть комплект.

На тыльной стороне также есть информация об устройстве, характеристики и так далее, но нам это не сильно интересно.

Внутри коробки находится пластиковый поддон, в котором закрепили сам кабель и три переходника. Есть Lightning, есть microUSB и даже USB Type-C. Больше ничего сказать о комплекте поставки не могу, так как ничего там больше нет.

Дизайн

Кабель белого цвета очень симпатично смотрится, напоминает оригинальный. Только в отличии от оригинального, данный кабель более плотный какой-то, нет ощущения, что у тебя в руках пластилин. Это очень приятная новость, так как такой кабель должен прожить дольше.

Коннектор USB, который вы будете вставлять в блок для зарядки, выполнен из серебристого пластика и там имеется индикатор. Светится индикатор синим цветом, загорается после того, как вы подключаете кабель к блоку зарядки и вставляете в смартфон. Правда, после зарядки кабель ещё некоторое время будет светится. Видимо, остаточное электричество.

На другом конце кабеля у нас расположена платформа магнитная, как на MacBook-ах. Она пристегивается к другому магниту и создает цепь для зарядки. Собственно, именно эта технология меня и порадовала.

Тестирование

У нас в комплекте есть три площадки с выходами на Lightning, microUSB и USB Type-C. Берем смартфон, например iPhone от пятого поколения и выше, устанавливаем эту заглушку в разъем зарядки. Далее, нужно просто поднести кабель с магнитной платформой к этой заглушке и он сам притянется магнитами. Всё, зарядка пошла.

Это настолько удобно, что просто не передать. Больше не нужно дергать кабель туда-обратно, не нужно разламывать выход в смартфоне, ведь вы один раз установили платформу и больше её не трогаете, пользуетесь только магнитом на кабеле зарядки.

Плюс, если у вас один смартфон от яблочной компании, второй на microUSB, а третий на USB Type-C, то вам не нужно покупать кабель зарядки отдельно для каждого устройства, просто покупаете такой вот кабель и у вас всегда есть возможность зарядить смартфон.

Было бы ещё неплохо, если бы производитель выпускал заглушки отдельно в продажу. Например, у меня ещё есть iPad с аналогичным выходом и я бы с радостью купил для него коннектор, дабы потом заряжать всё одним кабелем. Надеемся, что в будущем эту фишку тоже реализуют.

Итог

Без всякого сомнения, это лучший кабель на рынке из всех, что я видел. Вы больше не ломаете разъем зарядки на своем смартфоне, плюс прочность самого кабеля намного выше большинства аналогов на рынке, что продлевает жизнь покупки на длительный период. Возможность подключить несколько заглушен и заряжать разные смартфоны или планшеты одним кабелем - ультракрутая. Почему другие компании еще такого не реализовали я не понимаю, но данный продукт уже есть в продаже, стоит копейки, если сравнить с конкурентами, и здесь даже подсветка есть. Не знаю, как можно его не купить.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Gembird KB-P3-BT-UA. Крутая беспроводная клавиатураОбзор Gembird KB-P3-BT-UA. Крутая беспроводная клавиатура
Обзор Rapoo E9070. Компактная беспроводная клавиатура за приемлемую стоимостьОбзор Rapoo E9070. Компактная беспроводная клавиатура за приемлемую стоимость
Обзор Riva Case RIVAPOWER VA4749. Павербанк с изюминкойОбзор Riva Case RIVAPOWER VA4749. Павербанк с изюминкой
Обзор HARPER HRCB-7750. Часы-будильник с функцией FM-радиоОбзор HARPER HRCB-7750. Часы-будильник с функцией FM-радио
Обзор HyperX Alloy Elite RGB. Лучшая механическая клавиатураОбзор HyperX Alloy Elite RGB. Лучшая механическая клавиатура
Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это ...
Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это Я обратил внимание на кабель Cablexpert CC-USB2-AMLM3-1M исключительно потому, что там в комплекте был пе...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3Большинство производителей компьютерного железа стали выпускать свои брендрованные компьютерные корпуса. ...
Предварительный обзор IN WIN 305. Слишко...
Предварительный обзор IN WIN 305. СлишкоБольшинство современных корпусов за приличные деньги выглядят красиво. То есть, если вы хотите найти себе...
Предварительный обзор LG 38WK95C. Вот эт...
Предварительный обзор LG 38WK95C. Вот этДостаточно часто случаются ситуации, когда производитель показывает крутой продукт с отличными характерис...
Обзор Kingdom Come: Deliverance. Бриллиа...
Обзор Kingdom Come: Deliverance. БриллиаНа протяжении достаточно длительного времени мы слышали много информации об игре Kingdom Come: Deliveranc...
Обзор Skyway Flash. Беспроводная зарядна...
Обзор Skyway Flash. Беспроводная заряднаС каждым годом мобильные устройства получают под свое управление все новые технологии, которые со времене...
Обзор 5 Minute Plank. Качаем пресс к лет...
Обзор 5 Minute Plank. Качаем пресс к летДо лета осталось не так много времени и хотя все думают, что успеют накачать пресс за две недели, на само...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SНа протяжении длительного времени мы слышали о продуктах компании Sharkoon и делились с вами этой информа...
Обзор Football Strike. Покажи кто тут са...
Обзор Football Strike. Покажи кто тут саБольшинство спортивных симуляторов имеют определенные проблемы на мобильной платформе, так как смартфон н...
Предварительный обзор Roccat Khan AIMO. ...
Предварительный обзор Roccat Khan AIMO. Компания Roccat давно доказала, что умеет делать качественную игровую периферию и пользователи любят этот...
Обзор Brickscape. Не самая сложная голов...
Обзор Brickscape. Не самая сложная головНе могу сказать, что я большой фанат очень сложных головоломок. Есть такие игры, в которых на прохождение...
Обзор PNY QI Wireless Charging Base. Бес...
Обзор PNY QI Wireless Charging Base. БесСовременные смартфоны все дальше движутся вперед и получают под свое управление множество интересных функ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor