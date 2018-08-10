Обзор Case Logic ANC-317 Black. Практичная сумка для ноутбука 17,3"

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Покупая очередной ноутбук для работы мало кто задумывается о приобретении специальной сумки для него. Однако со временем пользователи все же приходят к выводу, что необходим либо рюкзак, либо специальная сумка. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию практичную и удобную сумку для ноутбука диагональю 17.3 от Case Logic. Встречайте, перед вами модель ANC-317 Black. На момент написания обзора средняя стоимость сумки, по данным официального сайта производителя, составляла приблизительно 2490 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Особенности

Сумка для ноутбука 17,3" и IPad ANC-317

Размер: 46.5 x 7.9 x 39.4 см

Подходит для устройств: 41.7 x 2.8 x 30 см

Размер дисплея ноутбука: 17-17.3"

Размер планшета: 10.1" или IPad

Вес: 0.72 кг

Материалы: Полиэстер

Гарантия: 2 года

Цвет: Черный

Дизайн и возможности

Перед нами удобная сумка для ноутбука, которая отлично подойдет для повседневных дел. В качестве материалов был использован полиэстер, что позволило существенно уменьшить вес сумки, который не достигает даже одного килограмма. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Главной задачей данной сумки является транспортировка ноутбука диагональю не более 17.3 дюймов. Однако это не говорит о том, что вы не можете использовать ее и в других целях. В Case Logic ANC-317 Black легко поместятся ваши личные вещи, планшет и многое другое.

Основной отсек разделен на две части, сюда нам удалось поместить игровой ноутбук Alienware 17 R4, который по своим габаритам куда больше обычных ноутбуков. На верхней стороне есть небольшой кармашек для планшета, либо, к примеру, записной книжки. Следует отметить, что вы можете положить между ними кабеля, блок питания ноутбука, либо пару футболок, если собрались на дальнюю поездку.

Для мелочевки предусмотрен отдельный отсек, который позволяет носить там важные документы и различные принадлежности. Благодаря небольшим отсекам вы легко сможете транспортировать жесткие диски, блокноты, ручки и другие аксессуары.

Чуть ниже находится еще один небольшой кармашек на застежке-молнии куда легко поместится, к примеру, ваш смартфон. Это одновременно и обезопасит, и откроет легкий доступ к смартфону.

Благодаря верхней ручке вы можете носить сумку в руке. Однако для удобства предусмотрен регулируемый, съемный наплечный ремень, который существенно уменьшит нагрузку на ваши руки.

Понравилось то, что на тыльной стороне сумки находится ремешок, при помощи которого Case Logic ANC-317 Black можно надежно закрепить к сумке на колесах, согласитесь, это очень удобное решение. Другими словами, сумка от Case Logic сумеет прослужить надежную службу для деловых людей.

Итоги

Подведем итоги по сумке для ноутбука Case Logic ANC-317 Black. Если вы деловой человек, и вам необходимо держать свой ноутбук и рабочие документы в одном месте, то данная сумка отлично подойдет для вас. Case Logic сумел создать отличное решение для транспортировки ноутбука и не только. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы, возможность транспортировки ноутбука до 17.3 дюймов, множество полезных отсеков и карманов, позволяющие переносить с собой все самое необходимое и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.