Обзор Case Logic BERKELEY II (синий). Современный рюкзак для ноутбука и различной мелочевки

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Практически у каждого современного человека есть свой смартфон, планшет, фотоаппарат и ноутбук, которые иногда приходится носить с собой. Однако всегда появляется проблема транспортировки. На помощь приходят различные рюкзаки, позволяющие переносить все свои устройства и личные вещи в одном месте. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный многофункциональный рюкзак от Case Logik, позволяющий получить под свое управление множество отсеков для вещей и удобное отделение для ноутбука. Встречайте, перед вами Case Logic BERKELEY II в синем цвете. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Характеристики

Размер: 30 x 31 x 43.5 см

Подходит для устройств: 26.7 x 3.1 x 38.5 см

Размер дисплея ноутбука: 15-16"

Размер планшета: 10.1" или IPad

Вес: 0.82 кг

Объем: 29 л

Материалы: Полиэстер

Гарантия: 2 года

Цвет: Синий

На момент написания обзора средняя стоимость рюкзака Case Logic BERKELEY II составляла приблизительно 4490 рублей.

Дизайн и возможности

Начнем с того, что данный рюкзак можно приобрести в различных цветах. В нашем распоряжении Case Logic BERKELEY II в синем цвете. Стильный и яркий дизайн позволяет привлечь к себе внимание окружающих. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло, все сделано аккуратно и надежно. Наружная ткань позволяет обеспечить хорошую безопасность ваших вещей от различных погодных катаклизмов.

Объема в 29 литров, как нам кажется, вполне достаточно, чтобы использовать данный рюкзак не только в городе, но и в различных поездках. Просторный Case Logic BERKELEY II получил под свое управление множество полезных отделений, которые продуманы до мелочей, что позволяет дать владельцу максимально быстрый и легкий доступ к вещам внутри рюкзака. Молнии удобные и крупные, это дает возможность использовать дополнительные замки для обеспечения сохранности вещей в случае сдачи рюкзака в багаж при перелетах или поездках.

На тыльной части рюкзака находится отделение для ноутбука. Поддерживаются устройства с диагональю дисплея до 16 дюймов.

По краям установлены специальные подушечки для комфорта спины. Не сразу заметишь потайной кармашек куда можно спрятать, к примеру, деньги, либо какие-то важные документы.

Порадовало расположение наплечных ремней, которые не мешают открыванию отсека для ноутбука. Вы можете легко отодвинуть их на лицевую часть рюкзака.

Внутренняя часть ремешков получила дышащую, сетчатую, мягкую ткань.

Ремешки регулируются и длины достаточно для того, чтобы подобрать для себя более комфортное расстояние. Нижняя часть ремешка получила дополнительную фиксацию к рюкзаку за счет плотной ткани.

Особое внимание следует уделить съемному, настраиваемому нагрудному ремню, который обеспечивает дополнительную поддержку, всего пять положений. Использовано привычное крепление зажим из пластика.

На боковых гранях рюкзака можно увидеть сетчатые боковые карманы. Здесь вы можете переносить с собой бутылки с водой или соком объемом до одного литра.

Основное отделение открывается по типу чемодана, что дает возможность использовать пространство по максимуму. Сюда вы с легкостью сможете складывать свою одежду. Здесь же находится специальный кармашек, куда можете положить, к примеру, свой планшет.

Передняя панель предназначена для перевозки личных вещей, документов и офисных принадлежностей. Внутри находятся четыре кармашка, один из которых получил сетчатую стенку с закрывающимся замком. Сюда вы легко сможете уместить свой смартфон, Power Bank и т.д.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональному рюкзаку Case Logic BERKELEY II. Перед нами отличный рюкзак, который можно использовать не только в городе, но и смело отправляться с ним в путешествие или отдых. Разработчики постарались сделать так, чтобы пользователь использовал внутреннее пространство с максимальной выгодой. В Case Logic BERKELEY II легко перевозить свой ноутбук и различные мобильные устройства. Регулируемые ремешки позволяют настроить рюкзак под свои параметры и предпочтения. Case Logic BERKELEY II отлично защищен от всевозможных погодных катаклизмов. Плотная и защищенная ткань сумеет сохранить все ваши вещи. Другими словами, рюкзак Case Logic BERKELEY II полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.