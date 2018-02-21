Обзор Cash Inc. Заработаем виртуальные миллиарды?

Я могу смело сказать, что разработчики большинства мобильных продуктов не делают ничего, чтобы пользователь остался в их аре максимально длительное время. То есть, есть игры, в которые заходишь и там все так неприветливо выглядит, что прямо не понимаешь зачем ты сюда зашел и что делать дальше. У игры Cash Inc в этом плане все намного интереснее - разработчики создали все условия, чтобы вы никогда из игры не выходили и получали от нее только удовольствие. Я сам просидел часов пять в первый же вечер и понял, что нужно с этим что-то делать. При том, игровой процесс достаточно простенький и вы можете спокойно смотреть сериал или фильм, играть при этом, и голова перенапрягаться не будет. За это игрушка меня порадовала вдвойне и теперь пришло время рассказать вам о причинах, по которым я эту игру готов хвалить днями и ночами. Вы же можете с этим согласиться или не согласиться, но попробовать стоит.

Геймплей

Игровой процесс оказался весьма стандартным для такого рода проектов - у вас есть возможность купить небольшое заведение и торговать комиксами, постепенно улучшать помещение и потом получить больше денег, нанять сотрудника и купить следующее здание. Благодаря постепенному росту заработка, вы можете уделять время улучшению помещений, получать удовольствие от того, что продвинулись дальше и всё в таком духе. Однако, постепенно стоимость улучшений повышается и тут уже нужно думать во чт вложить деньги, чтобы получить больше прибыли. Важный момент - игра хотя и не требует от вас математических знаний и опыта, но вы вполне можете прибегнуть к математике и получить больше прибыли от своих зданий и улучшений. В принципе, в этом плане игрушка не удивила, разве что реализовано все достаточно красиво и есть ощущение, что играешь с радостью на душе.

Тактика

Хочу поделиться с вами некоторыми фишками, которые сам заметил в ходе активного игрового процесса. Первое - не стоит вкладывать деньги в покупку улучшений нижних этажей. Если у вас хватает на покупку нового заведения или на улучшение самого высокого, то вкладывайте деньги туда. Для примера - можно вкинуть миллион в комиксы и получить сто тысяч прибыли, а можно вложить те же деньги в улучшение самого верхнего этажа и получить 500 тысяч прибыли. Собственно, в такой манере работает почти все игры, но в этой зависимость от высоты этажа прямо сильно прослеживается. Остальные особенности тактики остаются прежними для жанра.

Донат

Встроенные покупки здесь есть и они действительно помогают вам пройти до большей прибыли намного быстрее. Вот только какой в этом смысл - не знаю. Вся игра завязана на том, что вы постоянно получаете больше денег и то, что вы час назад считали богатством, сейчас уходит на одно улучшения нижнего этажа. В такой игре вкладывать реальные средства ради получения ускорения по развитию - большая глупость, как мне кажется. Лучше смотреть ролики рекламные и получать прибыль таким образом, плюс можно увеличить прибыль вдвое, если посмотреть рекламный ролик.

Итог

Игра мне понравилась и это самое главное, что можно сказать о данном продукте. Все кнопочки, улучшения, возможности и иконки прорисованы очень привлекательно, есть ощущение, что игра хочет тебя увлечь. Садишься вечером смотреть сериал, запускаешь игру и начинаешь зарабатывать миллиарды ради того, чтобы потом обновить прогресс и начать все с самого начала, но уже с бонусами дополнительными. Очень классная реализация вполне стандартного жанра, которая принесет вам удовольствия и радость. Требовать от бесплатной игры большего я бы не стал.