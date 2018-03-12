Обзор Chop It. Шикарно убиваем время

Современные мобильные игры я условно могу разделить на те, которые требуют от вас много сил, внимания и знаний, и те, что позволяют убивать время. Вот едешь в метро и хочется смотреть не на скучные лица окружающих людей, а на что-то более привлекательное. Например, можно поиграть в Chop It — достаточно простую, но привлекательную игру, которая позволит вам с удовольствием провести время, получить определенное удовольствие и даже чуть-чуть потренировать свою реакцию. Большего от игры такого плана я не требую, ведь каждый продукт имеет свое предназначение. В данном случае предназначение у игры помочь мне провести время так, чтобы я не заметил как оно быстро пролетает. Особенно это круто в тех ситуациях, когда нужно что-то долго ждать, а просто стоять и смотреть в стену не хочется. Сегодняшний гость умеет развеселить и убить время так, как не умеют другие игры, за что мы его и полюбили.

Геймплей

Игровой процесс полностью построен на вашей скорости реакции и понимании определенных особенностей продукта. У нас в первом же уровне все показано, просто разработчик вам этого не объясняет. Итак, у нас идет полоса, которая тянется с нижнего угла в сторону. На этой движущейся платформе у нас будут иногда появляться бруски дерева, а вам нужно нажать на экран, чтобы опустить топор и разрубить брусок. Важно попасть по бруску, хоть немного, но если вы промахиваетесь, то игра заканчивается и начинать нужно с самого начала. Учитывая сложность игры, ведь здесь нет никаких указателей, а топор находится по отношению к бруску не под прямым углом, нужно будет тренироваться и стараться попадать вовремя. Таких режимов несколько, если так же кирка и камни, молоток и гвозди. Везде суть одинаковая, нужно привыкать и попадать по нужному предмету максимально часто.

Сложность уровней

Мне больше всего понравился уровень с топором и брусками, плюс кирка и камни. Там проще всего попадать по нужным предметам, так как они больше и промахнуться сложнее. Плюс, есть небольшая хитрость - как только предмет доходит до уровня ручки, то есть начинает перекрывать ручку топора или молотка, нужно нажимать на экран пальцем. Тогда промахнуться не получиться и вам нужно лишь выжидать момент, пока брусок наедет на ручку. С молотком и гвоздями сложнее получается, там нужно выжидать момент и попасть по маленькому гвоздику намного сложнее, чем по здоровенному бруску дерева.

Донат

Игра совершенно не требует от вас вложения реальных денег, так как сам процесс не подразумевает этого. Если бы за вложение денег вы получали какие-то предметы, то да, можно было бы задуматься, но все косметические предметы можно получить лишь за звезды. Они зарабатываются успешным попаданием на гвоздь или другой предмет, одно попадание равно одной звезде. За сто звезд вы можете купить косметический предмет для определенного уровня, получается буквально неделя активной игры и все предметы у вас в кармане. Можно еще видео смотреть, чтобы получать звезды бесплатно, но это уже кто как желает.

Итог

Достаточно интересное приложение, позволяющее вам спокойно играть и получать удовольствие от всего происходящего. Неплохо тренируется реакция, плюс вы всегда можете играть без вложения реальных денег. Я вот пока к обзору готовил скриншоты заработал на три новых топора и один молоток, так я играл буквально часа три. Дальше будут еще новые локации за звезды, новые предметы и особенности игрового процесса. Думаю, для многих такая игра станет палочкой выручалочкой во многих моментах, когда нужно чего-то ждать или куда-то ехать.