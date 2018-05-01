Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-стратегия

2018-05-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Craft Warriors; [67]
Стоит сказать, что стратегии в реальном времени раньше были ультра-популярными, а теперь жанр пошел на спад. Почему разработчики мобильных гр перестали выпускать свои проекты в таком количестве мы не знаем, но раньше топе продаж буквально каждая вторая игра была стратегией со встроенными покупками, а сейчас там всего пару новинок в неделю появляется. Собственно, сегодня я расскажу вам о новой игре Craft Warriors, которая лично мне понравилась простой управления и понятными игровыми процессами. Здесь не будет ничего сложного, вы просто потратите десять минут на обучение и будете играть с удовольствием. Думаю, больше ничего и не требуется для современного геймера. Давайте смотреть, что нам предоставляет новинка и почему пользователи весьма высоко оценили возможности этого проекта. Да и если вы фанат жанра, который давно хотел что-то новое, то это прямо лучший релиз из всех.

Игровой процесс

За основу игрового процесса взята достаточно классическая механика — у нас есть город и есть враги, между этими двумя вещами и будем работать. Наш город, или крепость, являются центром всего виртуального мира — здесь мы будем развивать постройки, ставить стены и защитные сооружения, улучшать армию и так далее. Собственно, ничего нового в этом нет, да и строить город самостоятельно вам не дают — фундамент под стенды и постройки уже имеется, вы можете лишь поставить туда уже заготовленные здания и стараться улучшать их, дабы враги не смогли напасть и украсть все ресурсы. С другой стороны, нужно еще вкладывать ресурсы в улучшение армии и нападать на врагов, чтобы получать достаточно ресурсов для более активного развития. Вообщем, здесь все очень просто и стандартно реализовано, но играть можно с удовольствием, это самое главное.

Постройки

Ничего удивительного в плане строительства разработчик нам не продемонстрировал — достаточно простые здания, которые добывают нам ресурсы, позволяют улучшать армию и так далее. Для улучшения каждого здания нужны ресурсы и время, во что все и упирается. Некоторые здания могут улучшаться по несколько часов, а потом и дней, из-за чего нужно более рационально вкладывать ресурсы и думать над тем, как бы лучше построить свой замок. Это наталкивает на мысли про экономику и вообще играть в таком ключе намного интереснее. Правда, местами враги все же пробивают оборону города.

Донат

Естественно, в такого рода играх всегда есть донат. Игра распространяется бесплатно но внутри вы можете за реальную валюту сделать почти все, что только можно придумать. Вы можете купить игровые ресурсы и улучшить здание, можете сделать это мгновенно и не ждать, пока пройдет громадное количество времени. Плюс к этому, вы можете улучшать свою армию гораздо быстрее и все в таком духе. Пользователь с вложением реальных денег получает приличное преимущество, правда дорого получается достичь действительно высокого уровня. Это не та игра, куда хотелось бы вкладывать десятки тысяч рублей, правда?

Итог

Конечно, у игры есть большой минус в плане доната, который действительно позволяет получить преимущество над обычными игроками. С другой стороны, если вы любите данный жанр, то вы в любом случае получаете такого рода недостатки — все проекты, созданные для онлайн-баталий, болеют донатом. важно лишь то, что всего можно добиться и без вложения реальных средств, просто нужно играть активно, думать головой и не атаковать врагов сразу. Наберитесь немного сил, улучшите армию, поставить парочку защитных сооружений и тогда можно будет атаковать. А пока что стройте домики.


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