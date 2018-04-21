Обзор CROWN CMGH-101T. Достойная игровая гарнитура

Комплект поставки

Игровая периферия стала довольно разнообразной и производители то и дело пытаются вытянуть из своего пользователя все больше и больше денег, добавляя подсветку, разные пультики, программное обеспечение и так далее. А что, если взять недорогую игровую периферию, вроде Crown CMGH-101T black, и поиграть в ней в игры? Послушать музыку и фильмы посмотреть? Я взят данную гарнитуру и протестировал, дабы вы понимали, что можно получить от доступного варианта на современном рынке.Поставляется гарнитура в достаточно стильной коробке с цветной полиграфией. Здесь преобладает черный цвет, плюс цветные вставки с логотипами и основными особенностями продукта.

На лицевой панели у нас изображена сама гарнитура, картинка качественная и яркая.

На тыльной стороне также нарисована гарнитура, плюс указаны основные характеристики продукта.

Дополнительная информация размещена на боковых сторонах коробки. Вы сможете получить детальные характеристики устройства как в интернете, так и в магазине, просто посмотрев на коробку. За это большой плюс.

Дизайн корпуса

В комплекте помимо самих наушников (они поставляются в пузырчатой упаковке) есть еще гарантийный талон и переходник с одного 3,5-мм разъема на два.Мне досталась модель зеленого цвета (черный с зеленым, имеется ввиду), но на сайте производителя я видел еще красный вариант.Гарнитура выполнена из пластика (за исключением рамы, есть ощущение, что она из металла) черного цвета с глянцевым покрытием. Выглядит это довольно привлекательно и стильно, намного красивее матовых решений, но и отпечатки пальцев с пылью наушники тоже собирают неплохо. Собственно, это проблема любого глянцевого продукта.

На правой и левой чаше гарнитуры имеется декоративная вставка с логотипом компании (короной), выглядит очень круто. Вроде самый обычный элемент декора, но эффект и ощущения от использования меняются кардинально.Оголовье у нас имеет мягкую подкладку, она достаточно массивная и очень мягкая, в голову конструкция не давит, ничего такого. Собственно, это же гарнитура для геймеров, которые будут по пять-десять часов играть, так что комфорт здесь имеет больше значение.

На левой чаше у нас имеется откидной микрофон, он довольно простенький, короткий, но звук записывает вполне прилично. Общаться в Skype во время сражений тоже вполне можно, проблем никаких не возникает.Амбушюры выполнены из экологической кожи, тоже мягкие, упругие, на ушах сидят хорошо и не давят на голову. Внутри у нас имеется тканевая вставка из цвета, соответствующего вашей цветовой схеме (у меня зеленая).

Звучание

В целом, дизайн гарнитуры мне понравился — стильно, современно, нет ничего лишнего, собрано очень добротно. Особенно стоит отметить раму со сменой длины дуги под разные размеры головы — она не скрипит, не трещит и вообще показала себя хорошо. У конкурентов за те же деньги такого не обнаружено.Игровая гарнитура должна быть протестирована именно в играх, что я и сделал. На протяжении довольно длительного времени я играл в CS GO с друзьями, прошёл половина Far Cry 5 и поиграл даже в Dota 2 немного. Везде устройство показало себя с наилучшей стороны. Здесь очень четко слышны шаги и хорошо проработано позиционирование в пространстве, что в шутерах, особенно в соревновательных, является громадным преимуществом. В некоторых ситуациях я переигрывал противника только потому, что слышал откуда он двигается, тогда как враг меня не слышал по каким-то причинам.

По моим ощущениям, здесь хорошо проработаны средние частоты, это наиболее используемые частоты в играх, плюс низы неплохо проработаны. На высоких частотах ощущается, что это все же не аудиофильские наушники. С другой стороны, покупая игровую гарнитуру надеяться на кристальное звучание музыки я бы не стал. Главное, что в играх все очень хорошо, уверенно и объемно.

Характеристики

Итог

Помимо этого, я слушал гарнитуру с музыкой и фильмами. Здесь вообще претензий нет, они звучат довольно ярко, чувствуются все звуки, в фильмах шикарное позиционирование. Вообщем, если вы геймер, но иногда еще фильмы в наушниках смотрите, то вот вам крутой вариант на все случаи жизни.Я всегда после обзора задаю себе вопрос — а купил бы я себе такое устройство. В случае с данной гарнитурой я могу с уверенностью сказать, что купил бы. Это довольно доступное решение, что для многих начинающих геймеров будет приятным бонусом, плюс здесь отличное звучание в играх, имеется виртуальное позиционирование.

Преимуществом является микрофон, который можно в любой момент взять и убрать. И, конечно, не могу не отметить, что гарнитура подключается по одному 3,5-мм разъему. То есть, он комбинированный и вы можете подключить наушники к смартфону, к ультрабуку или планшету. Например, я слушал музыку со своего рабочего MacBook, разговаривал в Skype. Если вы подключаете устройство к компьютеру, то в комплекте есть переходник, об этом производитель позаботился.

В итоге, поставлю устройству самую высокую оценку — гарнитура отменная, у неё есть все, что нужно игроку, а недостатков нет вообще. Во всяком случае я их не обнаружил.