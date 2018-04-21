Обзор CROWN CMGH-101T. Достойная игровая гарнитура

2018-04-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - CROWN CMGH-101T; [20]
Игровая периферия стала довольно разнообразной и производители то и дело пытаются вытянуть из своего пользователя все больше и больше денег, добавляя подсветку, разные пультики, программное обеспечение и так далее. А что, если взять недорогую игровую периферию, вроде Crown CMGH-101T black, и поиграть в ней в игры? Послушать музыку и фильмы посмотреть? Я взят данную гарнитуру и протестировал, дабы вы понимали, что можно получить от доступного варианта на современном рынке.

Комплект поставки

Поставляется гарнитура в достаточно стильной коробке с цветной полиграфией. Здесь преобладает черный цвет, плюс цветные вставки с логотипами и основными особенностями продукта.

На лицевой панели у нас изображена сама гарнитура, картинка качественная и яркая.

На тыльной стороне также нарисована гарнитура, плюс указаны основные характеристики продукта.

Дополнительная информация размещена на боковых сторонах коробки. Вы сможете получить детальные характеристики устройства как в интернете, так и в магазине, просто посмотрев на коробку. За это большой плюс.

В комплекте помимо самих наушников (они поставляются в пузырчатой упаковке) есть еще гарантийный талон и переходник с одного 3,5-мм разъема на два.

Дизайн корпуса

Мне досталась модель зеленого цвета (черный с зеленым, имеется ввиду), но на сайте производителя я видел еще красный вариант.

Гарнитура выполнена из пластика (за исключением рамы, есть ощущение, что она из металла) черного цвета с глянцевым покрытием. Выглядит это довольно привлекательно и стильно, намного красивее матовых решений, но и отпечатки пальцев с пылью наушники тоже собирают неплохо. Собственно, это проблема любого глянцевого продукта.

На правой и левой чаше гарнитуры имеется декоративная вставка с логотипом компании (короной), выглядит очень круто. Вроде самый обычный элемент декора, но эффект и ощущения от использования меняются кардинально.

Оголовье у нас имеет мягкую подкладку, она достаточно массивная и очень мягкая, в голову конструкция не давит, ничего такого. Собственно, это же гарнитура для геймеров, которые будут по пять-десять часов играть, так что комфорт здесь имеет больше значение.

На левой чаше у нас имеется откидной микрофон, он довольно простенький, короткий, но звук записывает вполне прилично. Общаться в Skype во время сражений тоже вполне можно, проблем никаких не возникает.

Амбушюры выполнены из экологической кожи, тоже мягкие, упругие, на ушах сидят хорошо и не давят на голову. Внутри у нас имеется тканевая вставка из цвета, соответствующего вашей цветовой схеме (у меня зеленая).

В целом, дизайн гарнитуры мне понравился — стильно, современно, нет ничего лишнего, собрано очень добротно. Особенно стоит отметить раму со сменой длины дуги под разные размеры головы — она не скрипит, не трещит и вообще показала себя хорошо. У конкурентов за те же деньги такого не обнаружено.

Звучание

Игровая гарнитура должна быть протестирована именно в играх, что я и сделал. На протяжении довольно длительного времени я играл в CS GO с друзьями, прошёл половина Far Cry 5 и поиграл даже в Dota 2 немного. Везде устройство показало себя с наилучшей стороны. Здесь очень четко слышны шаги и хорошо проработано позиционирование в пространстве, что в шутерах, особенно в соревновательных, является громадным преимуществом. В некоторых ситуациях я переигрывал противника только потому, что слышал откуда он двигается, тогда как враг меня не слышал по каким-то причинам.

По моим ощущениям, здесь хорошо проработаны средние частоты, это наиболее используемые частоты в играх, плюс низы неплохо проработаны. На высоких частотах ощущается, что это все же не аудиофильские наушники. С другой стороны, покупая игровую гарнитуру надеяться на кристальное звучание музыки я бы не стал. Главное, что в играх все очень хорошо, уверенно и объемно.

Помимо этого, я слушал гарнитуру с музыкой и фильмами. Здесь вообще претензий нет, они звучат довольно ярко, чувствуются все звуки, в фильмах шикарное позиционирование. Вообщем, если вы геймер, но иногда еще фильмы в наушниках смотрите, то вот вам крутой вариант на все случаи жизни.

Характеристики

Итог

Я всегда после обзора задаю себе вопрос — а купил бы я себе такое устройство. В случае с данной гарнитурой я могу с уверенностью сказать, что купил бы. Это довольно доступное решение, что для многих начинающих геймеров будет приятным бонусом, плюс здесь отличное звучание в играх, имеется виртуальное позиционирование.

Преимуществом является микрофон, который можно в любой момент взять и убрать. И, конечно, не могу не отметить, что гарнитура подключается по одному 3,5-мм разъему. То есть, он комбинированный и вы можете подключить наушники к смартфону, к ультрабуку или планшету. Например, я слушал музыку со своего рабочего MacBook, разговаривал в Skype. Если вы подключаете устройство к компьютеру, то в комплекте есть переходник, об этом производитель позаботился.

В итоге, поставлю устройству самую высокую оценку — гарнитура отменная, у неё есть все, что нужно игроку, а недостатков нет вообще. Во всяком случае я их не обнаружил.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор MEElectronics X6 Plus. Лучшее, что есть для спортаОбзор MEElectronics X6 Plus. Лучшее, что есть для спорта
Обзор AERMOO V1. Лучшая защищенная беспроводная колонкаОбзор AERMOO V1. Лучшая защищенная беспроводная колонка
Обзор Speedlink Phantom Hawk SL-6638-BK. Игровой джойстик для настоящих пилотовОбзор Speedlink Phantom Hawk SL-6638-BK. Игровой джойстик для настоящих пилотов
Обзор Cougar Minos X5. Игровая мышка с точным сенсором и подсветкойОбзор Cougar Minos X5. Игровая мышка с точным сенсором и подсветкой
Обзор SVEN AP-U990MV. Гарнитура для настоящего геймераОбзор SVEN AP-U990MV. Гарнитура для настоящего геймера
Предварительный обзор Misfit Path. Давне...
Предварительный обзор Misfit Path. ДавнеСтоит отметить, что эпоха умных часов прошла, даже не успев толком начаться. Дело в том, что большие комп...
Предварительный обзор ASUS X407 и X507. ...
Предварительный обзор ASUS X407 и X507. Вы удивитесь, но далеко не всем нужны игровые ноутбуки с высокой производительностью или MacBook для рабо...
Обзор Human Evolution. Неплохой такой кл...
Обзор Human Evolution. Неплохой такой клВ последнее время я стал оценивать качество игрового продукта исходя из того, что он мне предоставляет в ...
Общий обзор стенда Candy и Hoover на Eur...
Общий обзор стенда Candy и Hoover на EurДрузья, у нас для вас очень интересный репортаж. наша редакция посетила интересное мероприятие EuroCucina...
Предварительный обзор Jinga Pass. Недоро...
Предварительный обзор Jinga Pass. НедороБольшинство крупных производителей стараются получить со своих смартфонов максимальную прибыль. В принцип...
Обзор Pluszle. Математика на скорость...
Обзор Pluszle. Математика на скоростьСтоит сразу отметить, что игры вроде Pluszle понравятся далеко не всем в силу своей направленности — это ...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkНа протяжении длительного времени в сети говорили об игровом смартфоне компании Xiaomi, но никто точно не...
Обзор Low Poly. Красиво и просто...
Обзор Low Poly. Красиво и простоВ последнее время можно наблюдать достаточно большое количество проектов, связанных с цветами. Мне лично ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J7 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J7 Иногда у меня складывается впечатление, что корейская компания Samsung слишком уж переоценивает мощность ...
Обзор Fling Fighters. Сражения по сети...
Обзор Fling Fighters. Сражения по сетиСейчас разработчики мобильных продуктов понимают, что им нужно делать не просто хорошие игры, а что-то та...
Предварительный обзор Nubia Z18 mini. ZT...
Предварительный обзор Nubia Z18 mini. ZTКитайские компании постепенно занимают рынок смартфонов благодаря своим низким ценам. Кто бы что не говор...
Обзор Orbital 1. Неплохая онлайн-игра...
Обзор Orbital 1. Неплохая онлайн-играВ последнее время разработчики мобильных проектов стали все больше радовать нас действительно интересными...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor