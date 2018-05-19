Обзор Crown CMKG-402. Неплохая мембрана для игр

2018-05-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Crown CMKG-402; [138]
Современная игровая периферия стала более многогранной, пользователи хотят от своей клавиатуры и мышки не просто комфорта и возможности вводить данные, но и стиля, красоты и подсветки. Последний пункт вообще сейчас стали активно использовать вообще везде, не только среди периферии — даже оперативная память сейчас с подсветкой выпускается, чего уж там про мышки говорить. Сегодняшняя модель от компании Crown под названием CMKG-402 идеально подходит для тех геймеров, которые хотят получить максимум за адекватные деньги, при этом они не хотят покупать механику. Причин может быть очень много — механика шумная, тяжёлая, довольно дорогая. Зачем переплачивать и слушать эти щелчки, есть можно взять мембрану и тихонько играть в игры ночью?

Комплект поставки

Не будем особо заострять на этом внимание, так как рассказывать особенно и нечего. Поставляется клавиатура в довольно привлекательной коробке из плотного картона с цветной полиграфией. На лицевой панели изображена сама клавиатура, плюс ее некоторые особенности.

На тыльной стороне у нас больше важной информации, которая может заинтересовать пользователя, если тот выбирает продукт в оффлайн-магазине, а не через интернет.

Внутри коробки находится клавиатура, гарантийный талон и…все. Собственно, а что вы там еще думали увидеть? Вполне классический комплект поставки для мембранки.

Дизайн корпуса

Корпус клавиатуры выполнен из черного пластика. Он и не матовый, и не глянцевый — что-то среднее. Блестит, но отпечатки пальцев и следы от потных ладоней собирает тоже довольно бодро. Пластик прочный, видимо толстый, под руками клавиатура не хрустит и не прогибается. Вы удивитесь, но и такое бывает, при том довольно часто.

Клавиши расположены в классическом стиле — F1 находится над цифрой 2, длинные Shift, двухэтажный Enter. Вообщем, все как мы любим. Раскладка порадовала приличным расстоянием от кнопки к кнопке, из-за чего в темноте не промахиваешься и печатать удобно. Для меня это особенно важный момент, ведь компьютер не только игровая машина, но и рабочая станция.

В верхней части клавиатуры расположен логотип компании, он светится, плюс справа и слева дополнительные ряды клавиш с мультимедиа-функциями. Выполнено очень удобно, во время просмотра фильма или сериала пользоваться можно.

В нижней части клавиатуры, там где у вас кисти будут расположены, есть две большие прозрачные панели, которые тоже светятся. очень ярко, кстати, светятся. Напоминает фары на иномарке.

Тыльная панель ничем интересным не порадовала. Разве что есть отверстия для отвода жидкости. Если вы прольете немного воды, а может и много, она вся выйдет через эти дренажные отверстия и вам нужно будет лишь просушить устройство перед дальнейшей работой.

Подсветка

Мне очень понравилась подсветка клавиатуры. Сами клавиши и подложка ярко светят, можно настроить яркость и выбрать один из нескольких цветов. Мне очень понравился синий и белый, но это дело вкуса. Благодаря подсветке символов, а не только окантовки клавиш, можно спокойно работать в темноте и легко находить нужные символы. Важный момент, ведь у некоторых клавиатур данного сегмента иногда символы не подсвечиваются вовсе.

Отдельно стоит похвалить разработчиков за то, что они очень круто реализовали подсветку в нижней части устройства. Ярко, сочно, необычно — вот как я это охарактеризую. Вполне можно использовать ночью как красочную подсветку рабочего стола. Разбирайтесь с настройками подсветки, выбирайте самый любимый цвет и все, можно пробовать играть.

Ощущения от игры

Я играл в игры достаточно долго и получал истинное наслаждение от тишины и мягких нажатий. Дело в том, что основной моей клавиатурой является механика на коричневых переключателях, так что щелкает очень ощутимо и громко. Данная модель клавиатуры ощущается очень комфортно — нажимаются кнопки плавно, не проваливаются, есть понимание того, что кнопка сработала.

Помимо игрушек, я на клавиатуре немного набирал текст и работал в видеоредакторе. Благодаря яркой сочной подсветке символов, работать с текстом вообще не проблема — вслепую печатаешь, если нужно что-то подсмотреть — смотри. С видео тоже самое получается, ведь мне для работы нужно буквально пять кнопок на клавиатуре. Очень удобный вариант для работы ночью — тихий, легкий, удобный, с яркой подсветкой.

Итог

Мне очень понравилась данная модель клавиатуры за то, что у нее есть все необходимое и за адекватные деньги. То есть, вы покупаете игровую клавиатуру с подсветкой, прочным и приятным на ощупь корпусом, несколькими цветами подсветки и прочими мелкими бонусами. При этом, девайс выполняет все поставленные перед ним функции, отлично справляется с играми и рабочими программами. Собственно, что еще нужно от клавиатуры, да?

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