Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечение

Изначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне нравятся игры с прогрессом, но я больше предпочитаю думать и пробовать, а не банально тыкать пальцем в экран и смотреть на цифры. Тем не менее, разработчикам удалось меня увлечь — я играл в эту простенькую игру около часа, пока не осознал, что нужно рассказать об этом своим читателям. Игрушка действительно простая до безобразия и ничего удивительного вы здесь не увидите, но создатели сумели поднять настроение всем, кто сюда попадает. Осталось только решить, хотите ли вы ближайшее время все свободное время смотреть в экран смартфона или нет. Для меня, большого ценителя своего времени, это необходимое расточительство, ведь оторваться от прохождения я пока что не в состоянии. С другой стороны, давайте лучше я расскажу подробнее о том, что умеет эта штука, чтобы вы знали, стоит ли тратить на нее свое время.

Игровой процесс

Разработчики решили представить фанатам достаточно простую реализацию игровой механики — у нас есть два крутящихся барабана, на которых расположены зубцы. Когда барабаны крутятся, а делают они это постоянно, попадающие между ними предметы перемалывает в синие треугольники. Падают сюда звезды, потом их раскалывает на мелкие треугольники, а потом и вовсе эти штуки меняют цвет. Вообщем, процесс очень простой и не требует особых знаний — вы смотрите на экран и там звезды перерабатывают в кристаллы, остальное не так важно. Наша задача в том, чтобы улучшать эту добывающую машину и получать больше денег с каждым разом. Конечно, все это не так просто и нужно смотреть сразу на несколько параметров, однако и здесь есть хитрости, которые позволят вам спокойно играть и получать от этого максимум удовольствия. Игры же для развлечений, помните?

Улучшения

Разработчики представили достаточно интересную механику улучшений, которая не только влияет на визуальный внешний вид продукта, но и меняет массу переменных. Например, если вы будете улучшать скорость вращения ваших барабанов, то они действительно будут визуально ускоряться. Если улучшить сами барабаны, то они изменят свой цвет. Можно так же увеличивать гравитацию, чтобы звезды падали быстрее и так далее. Таких параметров здесь тьма и я советую вам просто улучшать все постепенно, дабы получать максимальное количество прибыли от своих действий.

Донат

К моему удивлению, доната здесь я не обнаружил. Точнее, я даже искал, но найти не смог — разработчики убрали отсюда все, что только можно. Зато добавили другие варианты монетизации — можно посмотреть ролик и получить прирост в деньгах на минуту или три, можно посмотреть рекламу и получить бонус в виде умножения нынешний денег, можно зайти в игру, которая рекламируется посреди экрана, и загрузить другую игру разработчика. Плюс, внизу экрана всегда есть рекламная вставка, которая постоянно мне блендеры предлагала. Не сказать, что это напрягает, но я бы лучше отключил рекламу.

Итог

Продукт выглядит очень привлекательно и стильно — разработчики позаботились, чтобы все анимации и рисунки выглядели правильно. Ничего не тормозит и не выглядит неказисто, механика продумана до мелочей и хотя ничего удивительного в этом нет, продукт позволяет вам играть и получать удовольствие. Да, в этом особо нет смысла, ведь вы не можете атаковать кого-то или просто соревноваться с другими пользователями, но во всем остальном это шикарный вариант для тех, кто изредка хочет убивать время. Думаю, для многих игрушка станет настоящим открытием, так что обязательно попробуйте.