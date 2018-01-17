Обзор DQ Heroes. Игра на длительное время

2018-01-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - DQ Heroes; [127]
Несмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики игровых продуктов не используют производительность и прочие особенности гаджетов. Вы можете посмотреть на топ игр и увидите, что там нет практически ни одной игры ААА-класса, там одни казуальные игры, всевозможные стратегии в реальном времени и те игры, из которых можно реально вытянуть много денег, при этом не тратя ресурсы на то, чтобы сделать что-то крутое и новое. Однако, не всегда это плохо - некоторые игры при простой графике и весьма однотипном геймплее приносят удовольствие и радуют пользователей даже больше, чем все эти новомодные шутеры и гонки. Игра DQ Heroes, к примеру, меня сильно затянула в свой виртуальный мир и я провел там достаточно много времени, что не может не радовать. Все же, не все хотят играть в тяжелые игры, некоторые пользователи предпочитают более простой вариант.

Геймплей

Игровой процесс здесь прост до невозможности - у нас есть персонаж, который бежит по своей тропинке и сражается с разного рода противниками. У него есть определенные цели, и разработчик даже что-то вроде сюжетной линии продумал, но на деле вы в нее вникать не будете и цели персонажа перестают интересовать примерно на тридцатой секунде прохождения. У нас тропинка состоит из трех полос, вы можете между ними передвигаться для более выгодной позиции во время атаки по врагам, а на нашем пути врагов будет предостаточно. Нам нужно уничтожать противников, пробираться дальше и проходить уровни с боссами, дабы пройти по игре дальше. Собственно, это и есть весь игровой процесс игры - вам нужно бегать, атаковать врагов и за счет этого проходить задания. Ничего нового или удивительного в этом нет, но если вы любите такого рода проекты, то и удовольствия получите достаточно много.

Управление

Не могу сказать, что управление меня прямо порадовало, хотя изначально оно казалось крутым. Дело в том, что у вас экран проделе на две половины - правая отвечает за атаку мечом, а левая за защиту щитом. Собственно, когда вы бежите прямо и вам нужно атаковать врага или защищаться, то никаких проблем нет. Однако, иногда приходится передвигаться по полосам или уворачиваться от атак босса, а в этом случае нужно делать свайп вправо или влево. Тогда можно случайно задействовать щит или атаку, а когда нужно после свайпа сразу атаковать или применить щит, то приходится ждать и потом только использовать нужное действие. Это не прикольно.

Улучшения

Игра дает просто тьму вариантов улучшений своего персонажа - ему можно улучшать умения, можно улучшать пассивные умений для повышения количества жизней, улучшения атаки или защиты, можно улучшать предметы инвентаря и экипировку менять. Благодаря такой россыпи улучшений, внимание пользователя постепенно приковано к ресурсам и ящикам, которые нужно либо покупать за реальную валюту, либо ждать, пока на уровне выпадет что-то стоящее. Донат здесь совсем простенький и назвать его недостатком я не могу.

Итог

Игра мне понравилась - она достаточно большая и пройти ее за пару дней не получится, плюс есть масса возможностей для апгрейда и донат как бы сильно не влияет на игровой процесс, что тоже не может не радовать. Конечно, игра в определенных моментах огорчила - управление в такой игре просто обязано быть идеальным, но оно от идеала достаточно далеко ушло. Да и некоторые сюжетные повороты прописаны совершенно скучно, но в целом требовать от игры на смартфоне крутого сюжета я бы не стал. Игрушка точно стоит вашего внимания, так что загрузите и попробуйте свои силы.


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