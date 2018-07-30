Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. Неплохая борьба с зомби

Игры про зомби пользуются большой популярностью, хотя никто толком не может объяснить почему так происходит. Просто геймеры любят подобного рода проекты, где можно убивать противников с зелеными лицами. И разработчики очень активно работают в этом направлении, постоянно показывая какие-то новые игры, которые могут привлечь внимание пользователя. Например, вот вышла неплохая Dead Ahead: Zombie Warfare, которая мне лично приносит тонну удовольствия. И это удивительно, ведь обычно игры на смартфоне, да еще и про зомби, получаются отвратительными и скучными. Вероятно, разработчик этого проекта решил, что можно привлечь внимание фанатов чем-то уникальным. Сегодня я расскажу вам обо всех преимуществах и недостатках продукта, который явно приносит удовольствие от прохождения. Здесь действительно есть парочка интересных и необычных моментов, которые стоит перенять и другим разработчикам.

Игровой процесс

В основе игрового процесса лежит сражение с зомби, которые по каким-то странным причинам решили строить заграждения и атаковать живых людей. Обычно происходит совершенно наоборот, но здесь это важный элемент сюжетной линии. Наша задача прийти на уровень, напасть на зомби и уничтожить их оплот сопротивления, а только потом двигаться дальше. Весьма странно, что разработчики решили двигаться именно в этом направлении, но это не так важно. У нас есть задача, а решать ее нужно при помощи наемной силы. Как только у вас наберется необходимое количество очков маны, вы можете призвать какого-то воина на свою сторону. Самые простые ходят с лопатами и еле-еле убивают одного зомби, более продвинутые стреляют из дробовиков и наносят тонну урона. Однако, в самом начале у вас будет очень слабая армия и карать всех получится не сразу. Благо, игра нацелена на длительное развитие.

Улучшения

На протяжении всего процесса прохождения вам нужно будет улучшать свою команду воинов, иначе победить просто не получится. Это важный момент, так как зомби постепенно становятся сильнее, а вот ваши персонажи сами по себе сильнее драться не станут. Для улучшения вам нужны золотые монеты, но их постоянно не хватает. Если же денег вы накопить смогли, то нужно нажать на персонажа, выбрать его характеристику и нажать на кнопку улучшения. Это значит, что характеристики улучшаются по одной, а не все сразу. Денег нужно будет очень и очень много.

Донат

Собственно, здесь вступает в силу важный элемент игрового процесса — встроенные покупки. Вы не сможете просто так пройти дальше определенного момента, если не будете сражаться днями и ночами, либо если не сможете вложить определенную сумму денег. Это проблема всех современных условно-бесплатных игр, которые требуют от геймера немного реальной валюты. Без золота на улучшения вы просто не сможете пройти уровни с повышенной сложностью, а золота постоянно не хватает. Вывод — купить его за реальные деньги, хотя делать этого очень не хочется. Можно еще стартовый набор новичка прикупить.

Итог

Разработчикам удалось реализовать очень интересный игровой процесс, который позволяет вам с большим удовольствием сражаться с врагами и получать от этого немало удовольствия. Проблема лишь в том, что со временем враги становятся слишком сильными и воевать с ними практически нереально, каждая драка превращается в настоящую пытку. Здесь решает донат, позволяющий быстро улучшить свою команду и двигаться дальше, но если вы не хотите этим заниматься, то просто исследуйте новые территории постепенно, копите ресурсы и старайтесь получить от этого позитивные эмоции.