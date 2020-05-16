Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройств

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередные новинки компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами сразу две модели автомобильного держателя мобильных устройств: CH-115+ и CH-129.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора Defender CH-115+ можно было приобрести приблизительно за 200 рублей, а модель CH-129 за 370 рублей. Поставляются устройства в стилизованных компактных упаковках с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя само устройство, две металлические пластинки и документацию.

Внешний вид Defender CH-115+

В нашем распоряжении два магнитных держателя, которые отличаются друг от друга лишь принципом установки и формой магнитной площадки. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Defender CH-115+ крепится при помощи 3М скотча на переднюю панель автомобиля.

Магнитный держатель круглой формы. Для предотвращения царапин мобильного устройства разработчики разместили в центральную часть самой площадки мягкую резиновую вставку с логотипом компании Defender.

Кроме того, в центральной части корпуса предусмотрен специальный крючок для закрепления питающего кабеля мобильного устройства.

Магнитную площадку можно отрегулировать по направлению. Отдельно предусмотренного фиксатора здесь нет, однако сама площадка изначально крепко закреплена.

Внешний вид Defender CH-129

Defender CH-129 чуть больше по габаритам и крепится непосредственно на вентиляционную решетку автомобиля.

В конструкции устройства предусмотрено два фиксирующих элемента, один фиксирует само крепление на вентиляционную решетку, второй магнитную площадку.

Под магнитной площадкой можно увидеть два тоннеля для закрепления кабеля питания мобильного устройства.

В центральной части магнитной площадки также предусмотрена резиновая вставка для предотвращения царапин мобильного устройства.

Тесты

Какую именно модель выбрать, решать вам. Однако модель CH-115+, по нашему мнению, лучше всего подойдет для большинства автомобилей, так как крепление модели CH-129 может повредить саму вентиляционную решетку.

Как показывает практика, оба решения отлично удерживают смартфон и открывают пользователю быстрый доступ к телефону. Плюс ко всему этому данные держатели позволяют использовать мобильное устройство в качестве навигационной системы и даже для просмотра фильмов в машине.

В комплектации с устройством можно найти две металлические пластины на 3М скотче, которые необходимо закрепить к чехлу смартфона с внутренней стороны, либо к задней крышке смартфона.

Обе модели магнитных держателей показали себя с хорошей стороны. Смартфон надежно держится на креплении и не падает даже во время езды по неровной дороге.

Итоги

Подводя итоги по автомобильным держателям мобильных устройств Defender CH-115+ и CH-129, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы ваш смартфон всегда был под рукой. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, надежные фиксаторы, наличие разъема для установки кабеля питания и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Вам лишь остается сделать выбор к типу крепления.
Комментарии и отзывы Defender CH-115+
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