Обзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портами

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и в то же время недорогими решениями. Встречайте, перед вами павербанк сразу с тремя USB портами, модель ExtraLife 10000F.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для работы. Внутри коробки находятся:
  • Defender ExtraLife 10000F
  • Кабель USB для зарядки
  • Документация

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика с приятным на ощупь матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Компактный, стильный, но весьма увесистый Defender ExtraLife 10000F легко можно будет переносить в своем рюкзаке. По своим формам он напоминает небольшой смартфон с большим запасом аккумулятора.

На лицевой части размещены индикаторы состояния заряда аккумулятора, которые позволяют пользователю своевременно увидеть о необходимости подзарядить устройство.

Здесь же можно увидеть фирменный логотип компании Defender.

На противоположной стороне есть возможность ознакомиться с технической информацией.

Слева находится разъем microUSB для зарядки устройства.

На противоположной стороне обосновалась функциональная кнопка.

Все разъемы размещены на верхнем торце. Здесь находятся сразу три USB, один из которых Type-С. Понравилось то, что устройство поддерживает зарядку одновременно двух устройств.

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего более чем достаточно для того, чтобы не переживать за заряд аккумулятора не только смартфона, но и других мобильных устройств, к примеру вашего mp3-плеера.

Максимальный выходной ток на портах USB составляет 2.1A при напряжении в 5V. Кроме того, разработчики не забыли позаботиться и о безопасности, добавив в устройство защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки.

Итоги

Что мы получаем в конечном результате? Defender ExtraLife 10000F станет идеальным помощником для любого пользователя, особенно если он ведет активный образ жизни и частенько нету возможности зарядить свой смартфон от розетки. Мощности аккумулятора павербанка будет вполне достаточно для того, чтобы 2-3 раза полностью зарядить смартфон с емкостью аккумулятор до 3000 мАч. Кроме того, возможность одновременно заряжать сразу два устройства, позволяет восстановить заряд батарейки не только мобильного устройства, но и других гаджетов. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, емкость аккумулятора и конечно же приятная цена. Из минусов может не понравиться лишь отсутствие функции быстрой зарядки.
Комментарии и отзывы Defender ExtraLife 10000F
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