Обзор Defender ExtraLife 10000F. Недорогой павербанк с тремя USB портами

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и в то же время недорогими решениями. Встречайте, перед вами павербанк сразу с тремя USB портами, модель ExtraLife 10000F.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для работы. Внутри коробки находятся:
- Defender ExtraLife 10000F
- Кабель USB для зарядки
- Документация
Внешний вид и функционалДизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика с приятным на ощупь матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.
Компактный, стильный, но весьма увесистый Defender ExtraLife 10000F легко можно будет переносить в своем рюкзаке. По своим формам он напоминает небольшой смартфон с большим запасом аккумулятора.
На лицевой части размещены индикаторы состояния заряда аккумулятора, которые позволяют пользователю своевременно увидеть о необходимости подзарядить устройство.
Здесь же можно увидеть фирменный логотип компании Defender.
На противоположной стороне есть возможность ознакомиться с технической информацией.
Слева находится разъем microUSB для зарядки устройства.
На противоположной стороне обосновалась функциональная кнопка.
Все разъемы размещены на верхнем торце. Здесь находятся сразу три USB, один из которых Type-С. Понравилось то, что устройство поддерживает зарядку одновременно двух устройств.
Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего более чем достаточно для того, чтобы не переживать за заряд аккумулятора не только смартфона, но и других мобильных устройств, к примеру вашего mp3-плеера.
Максимальный выходной ток на портах USB составляет 2.1A при напряжении в 5V. Кроме того, разработчики не забыли позаботиться и о безопасности, добавив в устройство защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки.