Обзор Defender Monstro GM-510L. Бюджетная игровая мышка

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Согласитесь, не все геймеры могут позволить себе приобретение дорогостоящих устройств для своего ПК, особенно когда речь идет о периферии. Да, флагманские мышки и клавиатуры могут серьезно ударить по вашему бюджету и всегда появляется один и тот же вопрос – где найти достойного представителя? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от Defender. Встречайте, перед вами игровая компьютерная мышка с подсветкой и настраиваемыми кнопками управления, модель Monstro GM-510L. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с открывающейся передней крышкой. На коробке есть вся необходимая информация о данной игровой мышке. Кроме того, покупателям понравится то, что разработчики добавили в комплектацию с устройством приятный подарок, вместе с мышкой внутри упаковки находится подарочный бонус код к игре CROSSOUT. На момент написания обзора игровую мышку Defender Monstro GM-510L можно было приобрести на официальном сайте Defender по цене в 599 рублей.

Особенности

Тип подключения: проводной

Интерфейс подключения: USB

Количество кнопок: 5 + колесико

Тип сенсора: оптический

Частота обработки кадров: 4000

Разрешение: 1200/1600/2400/3200

Максимальное ускорение: 8 g

Цвет: черный

Скорость IPS: 30 дюйм/с

Длина кабеля: 1.5 м

Внешний вид и функционал

Компактная, стильная игровая мышка Defender Monstro GM-510L получила под свое управление привлекательный дизайн, который сочетается с яркой дышащей разноцветной подсветкой. Подсветка эффектно светится в темноте и придает определенный дух вашему рабочему месту, а все благодаря подсвечиваемой области, где нарисовано лицо демона.

На верхней части устройства расположились основные кнопки управления и кнопка переключения Dpi. Всего четыре режима: 1200/1600/2400/3200 Dpi. Для кого-то может показаться, что минимального значения недостаточно. Они будут правы лишь в том случае, если играют в те игры, где необходима максимальная точность прицеливания. Было бы неплохо, если минимальное значение достигало, к примеру, 300.

На одной из боковых граней расположились еще две дополнительные настраиваемые кнопки управления.

На противоположной стороне мышки нет никаких элементов управления.

На тыльной стороне девайса можно увидеть логотип компании производителя.

Пользователям, как нам кажется, понравится приятное на ощупь прорезиненное покрытие. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. На корпусе мышки не остаются никаких следов от пальцев. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Кроме того, 1.5 метровый плетеный кабель сумеет прослужить длительную службу.

На нижней части устройства обосновался оптический сенсор и сразу 4 тефлоновые ножки, позволяющие получить наилучшее скольжение по поверхности.

Defender Monstro GM-510L отлично ложится в руку и ей удобно управлять. Мышка сделана для правшей и благодаря удачной конструкции девайса даже при длительных игровых сессиях ваша рука не будет уставать.

Теперь о самом главном. На официальном сайте Defender вы можете скачать программное обеспечение, которое позволяет полностью подстроить под свои предпочтения функционал устройства. Кроме того, пользователям дается возможность настроить 5 отдельных профилей для определенных целей. Вы легко сумеете создать и назначить на ту или иную кнопку управления макрос. В одной из вкладок есть возможность настроить LED-состояние подсветки, однако менять режим и цвет подсветки нельзя. Подсветка работает в дышащем режиме.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Defender Monstro GM-510L. Если вы не гонитесь за навороченными компьютерными мышками, которые сильно могут ударить по вашему карману, однако хотите получить под свое управление стильный и в то же время многофункциональный девайс, то обратите внимание на данного представителя. Во-первых, вам понравится невероятно доступная цена устройства. Во-вторых, данная игровая мышка ничуть не уступает дорогостоящим решениям и выполняет практически те же самые функции. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, настраиваемые кнопки управления, наличие ПО, эффектная подсветка и конечно же цена. Из минусов может не понравиться лишь минимальное значение DPI и отсутствие возможности управлять подсветкой в полноценном режиме. Однако за счет доступности, на эти несущественные минусы можно закрыть глаза.