Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь

2019-03-17, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Defender sTarx GM-390L; [97]
Согласитесь, недорогая компьютерная периферия, за последние годы, получила существенные изменения. Сейчас это не те примитивные устройства, которые приобретали от неизбежности. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную игровую мышь от компании Defender. Встречайте, перед вами модель sTarx GM-390L, получивший под свое управление стильный дизайн, отличный функционал и приятную цену. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с открывающейся передней крышкой, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Игровая мышь Defender sTarx GM-390L
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон
  • Купон с бонус кодом к игре Crossout

Особенности

  • Тип подключения: проводной
  • Интерфейс подключения: USB
  • Количество кнопок: 7 + колесико
  • Тип сенсора: оптический
  • Разрешение: 1200/1600/2400/3200 DPI
  • Максимальное ускорение: 8g
  • Цвет: черный
  • ROSH/CE
  • Длина кабеля: 1.5 м
  • Частота обработки кадров: 4000
  • Скорость: 30 дюйм/с

Функционал и дизайн

Перед нами игровая компьютерная мышь, которая, как нам кажется, сумеет дать отпор даже дорогостоящим девайсам. Defender sTarx GM-390L получил стильный дизайн и собран из качественных материалов, с использованием металлических элементов. После распаковки устройства и вовсе кажется, что перед тобой мышка с модульной конструкцией.

На верхней части устройства расположились следующие кнопки: правый/левый клик, колесико, две программируемые кнопки управления. Кроме того, здесь же находится подсвечиваемый рисунок космического корабля.

Что касается подсветки, она охватила практически весь корпус девайса. Менять режим подсветки возможности нет. Заводскими настройками использована дышащая подсветка с меняющимися цветами.

На левой гране устройства находится сразу три дополнительные, программируемые кнопки управления. Кроме того, на боковых гранях девайса есть специальные выступы под пальцы.

На противоположной гране мышки есть отсек для грузиков, что позволяет регулировать вес мышки. Согласитесь, подобные решения редко встретишь в бюджетных мышках.

На нижней части девайса между тефлоновыми ножками обосновался оптически сенсор с максимальным разрешением 3200 DPI. Как нам кажется, минимальное значение DPI слишком большое (1200 Dpi). Ведь большинство геймеров использует значения в 400 и выше DPI. Здесь же находится металлическая пластина.

Следует отметить, что в Defender sTarx GM-390L предусмотрено программное обеспечение, которое позволяет настроить основные функции мышки. Вы можете изменить функционал кнопок и даже записать макросы. Пользователю дается возможность сохранить до трех профилей. Кроме того, вы можете настроить четыре режима значения Dpi: 1200/1600/2400/3200.

Мышка отлично себя показывает в работе. Ей удобно управлять, и она уверенно держится в руке. Благодаря дополнительным, настраиваемым кнопкам управления вы легко сможете назначить на них необходимые команды в вашей любимой игре.

Итоги

Подводя итоги по игровой компьютерной мышке Defender sTarx GM-390L следует отметить, что за небольшую стоимость вы получаете практически все то, что есть в дорогостоящих мышках. После знакомства с Defender sTarx GM-390L начинаешь понимать, что мы действительно переплачиваем за брендовые решения и не замечаем другие устройства. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, большой вес, 8 кнопок управления, эргономичная конструкция, наличие ПО и подсветки, и конечно же цена. Из минусов не понравилось лишь минимальное значение DPI.

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