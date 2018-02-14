Обзор Deppa Qi Fast Charger. Беспроводное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки

2018-02-14, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Deppa Qi Fast Charger; [201]
Покупая современный, флагманский смартфон с поддержкой технологии Qi, в комплекте поставки, к сожалению, отсутствует устройство для беспроводной зарядки, и это приводит к тому, что пользователи просто не пользуются всем потенциалом своего гаджета. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Deppa. Встречайте, перед вами беспроводное зарядное устройство Qi Fast Charger, который позволяет не просто быстро и надежно зарядить смартфон или планшет, но и забыть о кабелях USB, которые то и дело теряются, либо просто не работают. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке с открывающейся передней крышкой, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной зарядке. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 2300 рублей. В комплект поставки входят:
  • Беспроводная база для зарядки
  • Кабель USB-microUSB
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Входной ток: DC 5V/2A, 9V/1.8A
  • Выходной ток: 5V/1A, 9V/1.1A, 5-10W
  • Противоскользящее Soft-touch покрытие
  • Габаритные размеры: 100*100*7 мм
  • Масса устройства: 59 г
  • Длина кабеля: 1.2 м
  • Совместимость: Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, LG G6 Plus, и другие мобильные устройства с поддержкой стандарта Qi.

Внешний вид

Ультратонкий размер устройства и использование качественных материалов с противоскользящим Soft-touch покрытием позволяют вписаться беспроводной зарядке в любое удобное для вас место.

Корпус девайса выполнен в форме круга в белом цвете. По центру можно увидеть название компании Deppa.

Здесь же, вокруг верхней части, расположился светодиодный индикатор состояния работы. В темноте смотрится очень эффектно и не мешает спать.

На боковой грани находится разъем microUSB для подключения устройства к сети.

На нижней части обосновалась резиновая вставка в форме круга, предотвращающее устройство от скольжения. В центральной части можно увидеть техническую информацию.

К качеству сборки никаких нареканий у нас не появилось, устройство выглядит современно и стильно. Дизайн беспроводной зарядки придется по душе даже самым капризным пользователям.

Функционал и работа

Зарядное устройство Deppa Qi Fast Charger отлично подойдет для счастливых обладателей флагманских устройств от компании Apple и Samsung и др., которые поддерживают технологию Qi. С данной новинкой вы можете забыть о постоянно теряющихся проводах, достаточно просто приложить свой смартфон на данное устройство и все. Ваш гаджет будет получать заряд аккумулятора автоматически.

Кроме того, следует отметить, что Deppa Qi Fast Charger поддерживает функцию быстрой зарядки. Однако здесь следует учитывать один факт - функция требует использования адаптера с технологией Quick Charge 2.0/3.0. В этот список входят следующие устройства: Smasung Galaxy Note 5, Note 7, Note 8, S6 edge/Duos/Plus, S7/S7 edge, S8, S8+, S8 Active, LG V30.

Кроме того, благодаря специальному светодиодному индикатору устройства, в Deppa Qi Fast Charger предусмотрена функция "Ночной режим". Вам не придется в темноте искать свой заряжающийся смартфон. Свет мягкий, приятный, и что самое главное, не будет мешать вам спать.

Единственный минус беспроводной зарядки в том, что на сегодняшний день, к сожалению, не все смартфоны поддерживают технологию Qi, и Deppa Qi Fast Charger подойдет лишь для дорогостоящих моделей смартфонов и планшетов. Однако мы уверены, что в ближайшие годы данная проблема должна решиться появлением бюджетных версий мобильных устройств, которые будут поддерживать технологию беспроводной зарядки.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной зарядке Deppa Qi Fast Charger. Устройство получило все то, что необходимо современному пользователю: ультратонкий, современный корпус с интересным дизайном, компактные габариты, возможность быстро заряжать свое мобильное устройство, и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам показалось и нет, беспроводная зарядка Deppa Qi Fast Charger полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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