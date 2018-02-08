Обзор Deppa USB Type-C. Многопортовый хаб с HDMI для MacBook

2018-02-08, Автор - Айдар Габдулхаков; [156]
В современных устройствах становится все меньше разъемов для подключения устройств, не достаточно USB-портов, нет разъема HDMI и т.д. Однако решение данной проблемы есть, сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Deppa. Встречайте, перед вами многопортовый хаб с HDMI для MacBook и других устройств с разъемом Type-С. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке с открывающейся передней крышкой. На момент написания обзора, средняя стоимость девайса составляла приблизительно 4800 рублей. Порадовало то, что в комплекте с устройством нет ничего, что могло бы повлиять на увеличение его стоимости. Внутри коробки находится лишь сам хаб.

Особенности

  • Разъем USB 3.1 Type-C с функцией Power Delivery
  • 2 разъема USB 3.0
  • Разъем HDMI
  • Габариты: 108х27х10 мм
  • Масса: 44 г.
  • Совместимость: MacBook 12" (2015), MacBook Pro 13" (2016), MacBook Pro 15" (2016) и другие устройства с интегрированным интерфейсом DisplayPort

Внешний вид

Отсутствие какой-либо макулатуры в комплекте оправдано тем, что всю необходимую информацию вы можете прочитать на самой упаковке.

Устройство получило под свое управление компактные габариты и привлекательный дизайн, который сочетает в себе отличную сборку и качественные материалы. Девайс отлично впишется в интерьер любого рабочего места и не отнимет много места.

Порадовало то, что корпус адаптера выполнена из алюминия по технологии UNIBODY. Данное решение существенно увеличило срок службы устройства.

На одной из граней устройства обосновались основные разъемы: 2 USB 3.0 и USB 3.1 Type-C. Рядом с ними находится индикатор состояния работы.

Рядом расположился HDMI разъем для подключения хаба к монитору или телевизору.

Кабель для подключения достаточной длины для комфортного пользования.

Другими словами, к дизайну данного устройства у нас не появилось никаких нареканий, все выполнено в современном стиле.

Функционал

Начнем с того, что многопортовый хаб Deppa USB Type-C совместим не со всеми устройствами. Девайс работает с гаджетами с разъемом USB Type-C в которые интегрирован интерфейс DisplayPort. Данный девайс будет незаменимым помощником если в вашем распоряжении ноутбук нового поколения в котором отсутствуют привычные порты. Благодаря данному решению вы можете одновременно подключить до 4-х устройств.

Хотите смотреть фильмы на большом экране в высоком разрешении? В устройстве есть выход HDMI, который позволяет подключать его к любому монитору или телевизору. Следует отметить, что поддерживается4К разрешение, что не может не порадовать.

Кроме того, благодаря наличию дополнительных разъемов USB 3.0 и Type-C вы можете одновременного передавать данные с мобильного устройства, и в то же время производить зарядку. Очень удобно и практично. Скорость передачи данных существенно отличается от обычных USB-разъемов, что позволяет не ждать длительное время, чтобы перекачать объемные файлы в свой ноутбук.

Итоги

Подведем итоги по многопортовому хабу Deppa USB Type-C. Устройство соответствует всем требованиям современных пользователей и полностью оправдывает свою стоимость. Благодаря разъемам USB 3.0 вам больше не придется долго ждать, чтобы перекачать объемные файлы со своего мобильного устройства в ноутбук. Вы можете использовать девайс для быстрой зарядки, и более того, благодаря наличию разъема HDMI можно работать или смотреть фильмы через большой монитор или телевизор. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами. Лично у нас Deppa USB Type-C оставил лишь положительные впечатления и полностью оправдал ожидания.

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