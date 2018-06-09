Обзор Doogee BL9000. Для длительного использования

Это уже третий смартфон от компании Doogee, который попал ко мне на тест. И, я могу с уверенностью сказать, что компания ещё немного подрастёт и сможет конкурировать с Xiaomi и Meizu на равных. В плане качества сборки здесь всё отлично, комплектация более чем богатая, начинка мощная, а камера снимает даже лучше, чем я ожидал. Всё это вы получаете за довольно адекватные деньги, что на фоне потенциальных конкурентов кажется очень важным преимуществом. Сегодня я расскажу вам о новинке под названием BL9000, который покорил меня буквально с первого запуска. Хотите узнать почему?

Комплект поставки

Смартфон BL9000 поставляется в фирменной коробке Doogee — она полностью черная с матовым покрытием, тогда как логотип модели нанесён глянцем. Выглядит такой тип коробки очень дорого и достойно, сразу появляется ощущение, что купил хороший смартфон от фирмы, которая переживает за эмоции пользователя. Еще Стив Джобс говорил, что ощущения от распаковки устройства являются ключевыми для покупателя.

Когда снимаешь верхнюю часть коробки, взору сразу представляется сам смартфон и небольшой конверт. Девайс поставляется в специальной пленке для транспортировки, плюс вокруг устройства находится рамка из мягкого материала, чтобы даже при очень большой тряске смартфон не пострадал. Это большой плюс.

В конверте, который расположен слева, находится сразу несколько аксессуаров — блок зарядки на 5А (о нём мы еще поговорим отдельно), кабель USB-USB Type-C, переходник с USB Type-C на 3,5-мм разъем, плюс OTG-кабель (USB-USB Type-C).

Под самим устройством находится еще один конверт, в котором тоже много чего интересного можно найти. Там находится пластиковый бампер для смартфона, он черного цвета с эффектом софт-тач, плюс инструкция с гарантийным талоном и защитная пленка на дисплей.

Дизайн корпуса

Комплект поставки более чем богатый — у вас нет необходимости дополнительно тратить деньги на чехол и пленку, переходник для наушников идёт сразу в коробке, плюс очень мощная зарядка. Упаковано всё красиво, стильно и надёжно, так что за это ставим пятерку с плюсом. Теперь давайте посмотрим на сам девайс и его внешний вид.На лицевой стороне устройства находится дисплей с минимальными рамками справа и слева, снизу и сверху имеются более толстые вставки черного цвета. Стоит сразу отметить, что здесь вставки в дисплей (чёлки) нет, дисплей полноценный и ничем не перекрыт. Над дисплеем расположен динамик, камера и датчики слежения. Больше на фронтальной стороне ничего лишнего нет, что придаёт устройству изысканности и привлекательности.

Тыльная панель покрыта приятным на ощупь пластиком. Он выполнен в стиле экологической кожи, но это всё же пластик. По контуру даже имеется декоративный шов, стилизованный под кожу. Ощущения от этой панели самые приятные — отлично лежит в руке, материал в меру гладкий. На тыльной стороне расположена площадка с системой камер, вспышкой и сканером отпечатков пальцев. В нижней части корпуса расположен логотип компании. Забегая наперёд скажу, что эта же панель поддерживает беспроводную зарядку.

На боковых гранях у нас нарисована интересная текстура. Она позволяет лучше держать смартфон в руках. На левой грани расположен слот под сим-карту. На правой расположена качелька громкости и клавиша блокировки устройства.

Нижняя панель порадовала стильным дизайном и симметричным расположением элементов.

Устройство выглядит очень привлекательно. Я не ожидал, что материалы будут такими приятными на ощупь, плюс девайс ощущается монолитным — ничего не трещит, не прогибается. Разработчики явно постарались сделать свою новинку максимально прочной в плане сборки, и у них полностью получилось. За внешний вид смартфона Doogee BL9000 могу тоже поставить лишь самую высокую оценку.

Характеристики

BL9000 Характеристики Процессор MediaTek MTK6763 Ядра Восемь, до 2,0 ГГц ОЗУ 6 Гб Встроенная 64 Гб Дисплей 5.99 дюйма Разрешение 2160х1080 Матрица IPS Батарея 9000 мАч Габариты 162.7мм 78.1мм 13.8мм Камера осн. 12 МП Камера фронт. 8 МП

Автономная работа

Главным преимуществом данного смартфона является его батарея и возможность быстрой зарядки. Как вы уже догадались из названия, или прочли из характеристик, здесь установлена батарея на 9000 мАч. Громадный объем даже по меркам современного рынка — большинство устройств продаются с батареями на 3000-4000 мАч. Исходя из этого, мы должны получить приличное преимущества в плане длительности автономной работы. Для теста я взял смартфон и просто пользовался им так, как привык — листал социальные сети, читал почту, фотографировал, общался в мессенджерах, смотрел YouTube, изредка играл в игры.

В итоге, после двух дней такого использования у меня осталось 68% батареи. Этого предостаточно, чтобы показать возможности устройства в повседневной жизни. Я довольно активно пользуюсь смартфоном каждый день, использую 3G для доступа к интернету, но после двух дней такой работы у меня осталось еще большая часть заряда. В итоге, я ходил со смартфоном шесть дней без подзарядки и пользовался им с полным комфортом.

Даже если вы заядлый геймер и любите сражаться в онлайн-играх, вам этой батареи хватит на двое суток точно. Хотя, большинство из нас все же играет в казуальные игры, так что можно будет несколько дней подряд вообще к зарядке не подходить, что очень круто. Да и в комплекте идет блок зарядки на 5А. Это очень крутая модель, позволяющая всего за 30 минут зарядить смартфон на 50%. То есть, у вас упал резко заряд батареи, вы всего на полчаса поставили его на зарядку и все, хватит еще на пару суток постоянного использования. Данное преимущество настолько важное, что конкурентам просто нечего сказать взамен.

Помимо этого, устройство оборудовано беспроводной зарядкой. На тыльной стороне расположен контакт, плюс вы можете отдельно заказать беспроводную зарядку — она стоит довольно дешево. Тогда можно вообще забыть о проводах. Я прихожу домой, кладу смартфон на зарядку и все, через час-полтора можно его забирать и играть целыми днями в игры. Сама зарядка небольшая, удобная, она позволяет не втыкать кабель зарядки в свой смартфон каждый день. Да и просто прикоснуться к таким высоким технологиям очень приятно.

Производительность

Могу с уверенностью сказать, что новинка удивит вас длительностью своей работы на одном заряде. Даже для самых активных пользователей этого будет достаточно, чтобы целыми днями вообще не думать о розетке или портативной батарее.Сейчас будет пара абзацев размышлений, а потом уже можно будет посмотреть скриншоты из бенчмарков, чтобы самостоятельно оценить возможности устройства. Начнем с того, что я играл во все современные игры и нигде устройство не проигрывало в плане плавности картинки. Запускал и PUBG, и новый Crossfire, и массу казуальных игр — все работало так, как нужно. Мне очень понравилось, что смартфон может работать долго, при этом по 3G я могу из любой точки мира играть в любой шутер по сети и карать врагов. Да, большинство смартфонов на рынке могут позволить вам абсолютно тоже самое, но у них батареи слабые и вы быстро останетесь с парой процентов. Этот же девайс позволяет мне воевать пять часов к ряду без страха остаться без связи.

В программах вроде социальных сетей или мессенджерах, естественно, тоже проблем нет вообще никаких. Смартфон выдает шикарную производительность и за свои деньги это явно одно из лучших устройство на рынке. То есть, я не могу сказать, что это прямо самое-самое лучшее из того, что вы можете купить за эти деньги, но в своем сегменте это явно топовый девайс. Процессор позволяет без труда играть в шутеры и гонки, общаться в сети и обрабатывать фото. Большего я и не требую. Ниже скриншоты из нескольких популярных бенчмарков, чтобы вы могли без лишних слов понять что этот девайс умеет и может.

Камера

Для начала давайте поговорим о качестве основной камеры, то есть системы из двух датчиков изображения. Они расположены на тыльной стороне смартфона на отдельной платформе. Возможности у камеры достаточно стандартны — можно снимать в обычном режиме, есть монохромный, масса фильтров, настроек и режим размытия. Как и в предыдущей модели BL12000, размытие похоже на боке, но на самом деле просто устройство размывает все, кроме кольца в центре. Диаметр можно менять, естественно.

При дневном освещении качество картинки получается отличным для публикации в социальных сетях — картинка яркая, сочная, резкая, без проблем с контрастом. Я фотографировал даже поздно вечером и получалось вполне адекватно, можно даже побаловаться с художественной фотографией. Ниже есть ссылка на оригиналы фотографий, чтобы вы могли посмотреть на качество картинки без сжатия.

Итог

Фронтальная камера здесь тоже неплохая. Я не могу сказать, что она идеальная, но, опять же, при дневном освещении получается делать неплохие фотографии. Картинка резкая, яркая, цвета неплохо переданы. Для селфи ради Instagram вполне подходит, как по мне.Я ходил со смартфоном около двух недель и могу лишь сказать, что это невероятно. Вот правда — слово невероятно подходит сюда идеально. Вы заряжаете один раз смартфон до 100% и потом спокойно пользуетесь им всю рабочую неделю без подзарядки. Я два дня просто проверял почту и звонил — смартфон потерял всего 8% батареи. Для сравнения — мой личный смартфон за один день теряет примерно 70% батареи при тех же нагрузках. Да, сюда поставили большую батарею, она делает устройство более толстым, но во всем остальном это шикарный девайс для повседневного использования.

На нем комфортно играть в игры, он даже не нагревается особо, у него классная камера, большой сочный экран и производительная начинка. Помимо этого, прямо сейчас производитель проводит акцию, в ходе которой при покупке смартфоны вы получаете беспроводную зарядку бесплатно. А она обычно 40 баксов стоит, если что. Работает зарядка так как нужно, выглядит стильно и на рабочем столе используется лично мной постоянно. Вообщем, советую к покупке тому, кто хочет от устройства максимум за свои деньги, плюс нужна длительная автономная работа.