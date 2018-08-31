Обзор Drift It. Гонка для любителей валить боком

Большинство казуальных игр выглядят достаточно скучно и однообразно — это не новость. Разработчики не хотят создавать что-то свое, уникальное и неповторимое, ведь это дорого и долго. Намного проще взять и скопировать уже более-менее успешный проект, чтобы потом просто переделать какие-то элементы и выпустить свой вариант. Благо, не все разработчики идут по легкому пути — некоторые студии готовы тратить большие средства на создание каких-либо увлекательных проектов с новыми механиками и возможностями. Ярким примером такой игры является Drift It — это гоночный симулятор, в котором вы сражаетесь сами с собой. Нужно аккуратно ездить, точно входить в повороты и набирать очки за дрифт. Звучит весьма интересно, а на деле игра оказалась еще более привлекательной. Хотя, если вы большой фанат красивой графики и хотите получить от проекта реализм, то это явно не ваш выбор.

Геймплей

За основу игрового процесса взята гонка на автомобиле. Естественно, вы гоняетесь сами, так как игра нацелена на собственные результаты пользователя. Здесь даже нет возможности гонять по мультиплееру, разработчики пошли в жанр раннера, где вы получаете удовольствие от самого процесса прохождения, а не от итоговой цели. Ваш автомобиль двигается по дороге, управлять им не нужно. То есть, транспортное средство самостоятельно поворачивает и так далее. Вам нужно только нажимать на экран, чтобы войти в поворот. Тогда машина будет круто дрифтовать, однако и здесь есть важная деталь — нажимать на экран нужно только в тот момент, когда два передних колеса авто заехали на желтую полосу. Тогда Вы будете получать очки за свои крутые действия и продолжать движение. Если же нажать на экран раньше времени, то игра будет закончена мгновенно, ведь вы начали дрифт в неположенном месте.

Улучшения

На протяжении всей игры вы будете получать очки, которые идут в копилку опыта персонажа. Если вы поднимаете уровень, то вам дают сундук, внутри которого есть разнообразные бонусы — дополнительный обвес или улучшения. Эти улучшения позволяют делать автомобиль более управляемым, более шустрым и зарабатывать очки будет проще. С другой стороны, если вы просто хотите убить время и во что-то поиграть, то можете в пункт улучшений даже не заходить. Сражаться с дорогами можно без вложений личных или виртуальных средств, в этом плане игра очень порадовала своей простотой.

Донат

Встроенные покупки есть в абсолютно всех бесплатных играх, сейчас по другому никто приложения создавать не будет. Полностью бесплатных игр уже давно нет, вопрос лишь в том, как именно разработчики получают прибыль от своих проектов. Здесь нам предлагают посмотреть рекламу после очередного поражения и это приносит деньги в копилку разработчиков, плюс можно в любой момент взять и добавить себе несколько секунд на поездку при помощи того же просмотра ролика. Ничего удивительного в этом нет, зато за улучшения или какие-то дополнительные бонусы никто денег не просит. Это круто.

Итог

Игра довольно простая и понятная, это в ней и привлекает в первую очередь. Уже надоели игры, в которых нужно сначала минут двадцать проходить обучение, потом еще час играть с ботами для тренировок, а только потом нас отправляют в вольное плавание. Здесь вам за пару секунд объясняют правила, после чего вы спокойно гоняете по виртуальному миру и получаете от этого массу положительных эмоций. Вероятно, продукт понравится не всем, ведь это гонка про дрифт, да и графика очень и очень простенькая. С другой стороны, если вы любите необычные раннеры, то это идеальный вариант.