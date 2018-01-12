Обзор Escape Machines. Головоломка для хитрых

Несмотря на достаточно высокую популярность жанра головоломок, делать действительно крутые игры в этом жанре никто не спешит. Ведь, пользователи, которые играют в головоломки, зачастую хотят нагрузить свой мозг и они не будут сдаваться перед какими-то преградами на своем пути, не будут покупать встроенную валюту, дабы решить задачу или покупать подсказки. Из-за этого игры вроде Escape Machines нереально сложно монетизировать, здесь попросту нет простора как в казуальных игрушках, дабы вы могли вложить сотню рублей и получить преимущество. Игра нацелена на тех, кто хочет от проекта получить максимум удовольствия и поломать голову над какими-то сложными задачами и их решением, так что донатом здесь заработать не получится. Собственно, сегодня я расскажу вам чем эта игра мне понравилась, чем - совершенно разочаровала, а вы потом скажете что вам ближе к душе и будете ли вы играть в эту игрушку сами.

Геймплей

Игровой процесс завязан на разгадке разного рода задач. Я не стану говорить вам все, что здесь придется делать, так как тогда не будет интереса, но первый уровень опишу - на его прохождение уходит от силы пять минут, так что спойлеры вам не навредят. У нас есть целая линейка уровней, на каждом из которых вам нужно решать определенные задачи и выбираться из заточения. В первом уровне у нас есть кабели под напряжением, которые не дают пройти нам дальше. Нужно найти способ отключить питание, потом слить воду в нижнем отсеке и после этого открутить ключом винтики, дабы добраться до тоннеля. Это я сейчас все так просто описал, потому что знаю как все выглядит. На деле же вам придется просматривать и проверять десятки вариантов, просматривать каждый уголок уровня в поисках чего-то важного и нужного, так что прохождение уровня и правда отнимет определенное время.

Уровни

В плане сложности уровней разработчик нас немного смутил - в некоторых локациях ответы находятся очень быстро, потом сложность резко повышается и вы тратите на уровень по десять-двадцать минут, потом опять за пару минут пробегаете очередной уровень. То есть, нет какого-то баланса по этапам прохождения игры, сложность постоянно скачет и это немного сбивает с толку. Часто банально появляются мысли - ну не может все быть так просто, это же пятый уровень уже, должна быть загвоздка. А ее нет, все действительно просто. С другой стороны - назвать игру из-за этого плохой тоже язык не поворачивается.

Графика

Я очень редко говорю о графике, так как считаю, что в мобильных играх это не самое важное. Однако, здесь разработчик меня сильно разочаровал - игра банально не оптимизирована под дисплеи 18:9. То есть, половина рынка современных смартфонов сейчас построена на таком соотношении сторон дисплея, а здесь картинка 16:9 и сбоку просто какие-то артефакты появляются, то картинка зависает, то еще что-то. Учитывая, что игра не оптимизирована под современные смартфоны, хотя вышла вот буквально недавно, за графику поставлю большой минус - это невыносимо.

Итог

Игра мне понравилась своей сложностью - здесь есть реально интересные и необычные решения, которые очень круто смотрятся. Но, с другой стороны, графика без оптимизации под современные дисплеи разочаровала, интерфейс кажется слишком устаревшим и реклама, которая порой занимает слишком важное место на экране, появляется постоянно. С одной стороны - это совсем не проблема, ее можно отключить, с другой - можно было на чем-то другом игру окупать. Какое-то странное ощущение осталось после прохождения продукта, вроде и крутая игра, а вроде и не очень.