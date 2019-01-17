Обзор Evil Factory. Динамит на все случаи жизни

2019-01-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Evil Factory; [18]
В казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая аудитория геймеров может позволить себе сидеть и длительное время играть в один раунд, ведь обычно на это нет времени — мы играем во время каких-то поездок на метро или такси, во время ожидания сеанса в кино или на работе, пока начальник не видит. В таких ситуациях лучше всего играть именно в казуальные игры с быстрым геймплеем, так как это позволяет вам быстрее и проще адаптироваться под виртуальный мир, получать удовольствие от происходящего в нем. В игре Evil Factory мне именно это и понравилось — здесь нет ничего лишнего, нет слишком сложных механик или чего-то в таком духе. Нет, вы просто берете под свое управление персонажа, проходите короткие уровни и двигаетесь постепенно по условной сюжетной линии. Ничего сложного, а один заход отнимает всего минуту-две. Идеально.

Геймплей

Игровой процесс здесь полностью построен на нескольких ключевых действия главного героя. Вам, например, нужно двигаться по локации и уклоняться от атак противников. Стоит отметить, что уклоняться нужно просто двигаясь в сторону от выстрелов или ударов, так как никакой специальной кнопки для прыжка или кувырка здесь нет. Далее, врагов нужно атаковать самому — для этого вы обладаете двумя вариантами оружие. Вы можете закладывать динамит или стрелять из аналога огнемета, чтобы наносить врагам больше урона. Правда, у огнемета не так много ресурсов и после пары секунд выстрелов он выдыхается, так что нужно правильно рассчитывать свои силы и комбинировать эти типы оружия. Враги здесь разные, к ним нужно находить подход и постоянно менять тактику, чтобы не получать урон с их стороны. Думаю, многим такой геймплей будет по душе, ведь реализовано все очень круто.

Управление

В игре реализовано максимально простое управление, которое сначала вам точно понравится. В левой части экрана у нас расположены джойстик для передвижения персонажем, а в правой части находится две клавиши для динамита и выстрела. Стоит сказать, что на более высоком уровне сложности на уровнях вам этого будет недостаточно — гибкости в управлении просто нет, нужно постоянно думать над тем, как бы при наличии минимума возможностей уйти с линии атаки. И это действительно тяжело, когда у тебя из элементов управления буквально одна клавиша и два типа оружия. Приходится привыкать и изворачиваться.

Донат

Естественно, в подобного рода играх есть огромное количество встроенных покупок, которые позволяют вам с большим удовольствием проходить уровни. Вы можете купить улучшения для своего персонажа, можете купить ресурсы и потом распоряжаться ими без лишней экономии. Это действительно делает прохождение более простым и в некоторых момента есть желание взять и вложить денег, чтобы ускорить процесс апгрейда. С другой стороны, когда проходить уровни становится слишком легко, то и играть уже не так интересно, как хотелось бы. Вся суть проекта в преодолении сложностей, а если их нет, то какой тогда смысл.

Итог

Разработчики смогли увлечь меня своим незамысловатым проектом, который вроде как не удивляет до глубины души. Все дело в том, что простые механики и простое управление на самом деле позволяют глубже погрузиться в этот виртуальный мир и больше не думать о реальности. Здесь крайне много крутых моментов, которые реализованы очень хорошо — анимации, миссии, диалоги между заданиями, некий намек на сюжетную линию. Все это смотрится максимально интересно и играть мне в такие игры нравится. Думаю, вам тоже.


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