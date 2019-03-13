Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка

2019-03-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - FRAG Pro Shooter; [118]
Создавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управления на сенсорном дисплее, да и в целом из жанра довольно трудно выжать хоть какие-то деньги. Но, некоторые студии делают свои проекты и стараются хоть как-то привлечь внимание аудитории увлекательными сражениями. Иногда у них это даже получается. Сегодня мы поговорим об одном весьма интересном представителе жанра, который стоит вашего внимания.

Геймплей

Игровое поле разделено на две зеркальные половины. на одной расположена ваша база и три точки с очками, на другой — то же самое, только противника. Задача каждой команды напасть на базу врага, убить пару-тройку оппонентов и после этого нанести максимум урона по одному из медальонов, расположенных в башнях. За урон по медальонам вы снимаете очки с врага и если снести все три, то карта будет выиграна. Также очки снимаются за убийство противника — по 28 очков за одного. Как именно побеждать решаете только вы. Можно спокойно убивать всех врагов на карте и выиграть карту таким образом, а можно пробиваться к башням и снимать очки при помощи атаки. Вариативность геймплея меня порадовала, особенно если учитывать, что все игроки играют в своем стиле и каждый раунд ничем не похож на предыдущий. В этом плане игра очень хорошо себя показала. Что-то вроде защиты башни, только в реальном времени.

Управление

В любых шутерах для смартфона нужно учитывать то, что далеко не всем геймерам удобно ломать пальцы во время работы с направлением движения, камерой и стрельбой. Ради этого разработчики приняли решение отказаться от стрельбы по кнопке — теперь вам достаточно просто навести прицел на врага и персонаж будет автоматически стрелять. С одно стороны это очень круто, так как упрощает вам процесс прохождения и воевать так намного проще. С другой стороны, если вы захотите выстрелить сами с большого расстояния или что-то в таком духе, то у вас такой возможности просто не будет. То есть, разработчики слишком уж упростили управление, оно не дает гибкости геймплею и помогает только казуальным игрокам. Остальные же геймеры будут немного страдать из-за отсутствия возможности точно стрелять на большом расстоянии, когда автоприцел не работает.

Донат

Очень странно, что разработчики проекта решили делать упор на жесткий донат. Сама механика выкачивания денег взята из ПК-игр вроде Fortnite или Call of Duty, где вы покупаете сезонный пропуск и за повышение уровня получаете какие-то бонусы. Без сезонного пропуска этих бонусов будет крайне мало, а вот с ним — настоящее изобилие героев и предметов. Вот только в других играх бонусы носят только косметический характер, тогда как здесь за реальные деньги вы, фактически, получаете громадный прирост производительности во время боя — персонажи прокачиваются быстрее, становятся сильнее и наносят больше урона. Не очень уж интересно в такое играть, когда враги сильнее только из-за наличия встроенных покупок.

Итог

Идея у разработчиков FRAG Pro Shooter отличная — шутер с соревновательным элементом на смартфоне играется весело и увлекательно, всегда есть желание двигаться дальше и покорять новые высоты. С другой стороны, управление не дает вам никакой гибкости — побеждает в сражении тот, у кого мощнее персонаж, ни о каком умении не идет и речи. Фактически, если вы вкладываете средства в донат и получаете крутого героя, то дальше можно просто идти и казнить всех подряд, зарабатывая очки опыта и продвигаясь по турнирной таблице. Это существенно портит ощущение от игрового процесса.

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