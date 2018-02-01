Обзор Faraway: Puzzle Escape. Очень интересный квест

В большинстве ситуаций, мобильные игры в жанре головоломок создают люди, которые не особо понимают в этом жанре и просто хотят немного заработать денег на своем детище. В этом плане все просто - создаешь игру в жанре головоломка, которая выглядит более-менее привлекательно, после чего примерно со второго уровня добавляешь нереально сложные задачи и добавляешь подсказки за просмотр видео или за реальные деньги. Все, пользователь будет жаждать пройти уровень, будет сидеть с радостью первые три уровня, влюбится в продукт, потом просмотрит сотню рекламных роликов и получит от этого какое-то свое удовольствие, а разработчик с минимальным количеством потраченного времени получит прибыль. Собственно, так и с игрой Faraway: Puzzle Escape - она достаточно интересная, яркая и привлекательная, но уже буквально с третьего уровня сложность заданий повышается настолько стремительно, что голова кругом идет.

Игровой процесс

Стоит сказать, что игра меня заинтересовала буквально сразу - она достаточно простая в понимании и первые уровни прошел я буквально за пару минут, все было просто и понятно, нужно было лишь немного напрягать память и немного думать. Дальше уровни резко стали достаточно сложными и моментами я прямо не понимал что делать, куда идти и зачем все это. Тогда я стал смотреть подсказки, которые ничего толком не дают пользователю, но парочку уровней я прошел и получит от этого моральное удовлетворение, но дальше все было еще сложнее, еще больше времени приходилось тратить на каждый уровень и это уже было не так весело. Разработчик очень хорошо продумал свой план по заработку денег, вот только игроку такой план не сильно понравился и уже после пятого-шестого уровня желание играть пропадает, уж поверьте мне. Либо вы просто фанат жанра еще больше, чем я.

Уровни

Как-то описать уровни вместе не удается, ведь разработчик настолько разбил их на части, что просто голова идет кругом - только проходил уровень за пять нажатий по кнопкам, как уже приходится исследовать массу новых игровых механик, бегать вперед-назад. Сложность уровней здесь вообще не продумана, но это не страшно - если вы фанат этого жанра игр, то вам будет интересно посмотреть на возможности игрового процесса, на то, что можно здесь делать и потратить час времени на разгадку тоже приятно, если этот час у вас имеется. Ничего плохого про уровни сказать не могу, они достаточно сложные и это хорошо.

Донат

К моему большому удивлению, никакого жесткого доната в игре я не нашел, то есть, после длительного прохождения я не заметил ничего, что могло бы меня смутить - разработчик вообще не просит с вас денег, он лишь предлагает подсказки взамен на просмотр рекламного ролика. Вы можете смотреть ролики, приносить доход разработчику и получать подсказки для прохождения уровня, это просто, это позволяет вам спокойно играть и не тратить своих денег, а разработчик получает при этом достаточно дохода для создания нового увлекательного контента.

Итог

Не могу сказать, что игра меня прямо удивила, ведь мне, как фанату данного жанра, уже проблематично показать что-то реально новое. С другой стороны, разработчик показал нам яркий пример того, как можно выпустить хорошую игру бесплатно, при этом не требовать от игроком много денег, а зарабатывать на рекламе за подсказки. Надеюсь, в будущем. другие разработчики будут работать в том же духе - таких игр на рынке очень мало, а поиграть хочется во что-то действительно интересное и волнующее. Так что, советую всем попробовать, будет интересно и увлекательно.