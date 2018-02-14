Обзор Football Strike. Покажи кто тут самый меткий

2018-02-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Football Strike; [113]
Большинство спортивных симуляторов имеют определенные проблемы на мобильной платформе, так как смартфон не дает возможности пользователю более плотно ощущать контроллер. В игре Football Strike эту проблему решили достаточно просто, убрав варианты управления вообще - теперь вы не бегаете по игровому полю, не пытаетесь обойти противника и как-то его превзойти в плане ловкости или умения двигаться. Вам нужно лишь бить точно в цель и делать это максимально быстро, других задач в игре нет. Собственно, из-за этого мне игра так и понравилась - она очень проста в освоении, позволяет вам играть часами напролет и получать от этого массу положительных эмоций. Требовать от игрового продукта на мобильном телефоне большего я бы не стал, так что, давайте ознакомился с особенностями игры и причинах, по которым я могут посоветовать Football Strike абсолютно всем и каждому. Вы же любите соревнования, да?

Геймплей

В основе игры лежат пенальти и штрафные удары - вам нужно забить мяч в нужную точку и получить за это очки. Это самый простой режим в игре, где вы выходите против соперника из реального мира и начинаете бить по мячу. На удары у вас есть определенное время, за которое нужно набрать максимальное количество очков. У кого по окончанию сражения очков будет больше, тот и победил. Собственно, нужно максимально шустро бить по мячу и стараться попадать в центр мишени, либо в саму мишень, но промазывать точно не рекомендую, ведь вы потеряете время, а ваш противник может прицелиться точнее. Здесь стоит понимать, что все удары нужно наносить в цель. Лучше потратить лишнее мгновение, но попасть по мишени, чем поспешить и промазать. Как показывает практика, говорю из личного опыта, большинство игроков спешит и мажет практически половиной своих ударов. Мы так делать не будем.

Управление

Разработчики решили отказаться от джойстиков и прочих элементов управления, которые на мобильном телефоне совершенно не приживаются. Вы будете наносить удар исключительно при помощи рисунка пальцем по дисплею - провели в сторону мишени и мяч улетел в нужную сторону, провели в сторону мяча и ваш вратарь прыгнул в сторону удара противника. Такое управление мне нравится больше всего, так как у вас всегда есть возможность играть в любом положении, не нужно брать смартфон двумя руками и так далее. В плане управления игра заслуживает самой высокой оценки.

Донат

Естественно, когда бесплатная игра позволяет вам сражаться с другими пользователями через интернет, то без встроенных покупок не обойтись вообще. Так что разработчики решили дать вам возможность потратить свои средства и победить противника в равной схватке. Правда, ничего критичного нам не предлагают - вы можете купить игровую валюту и косметические предметы. Но, ничего, что повлияло бы на игровой процесс, здесь нет и вы можете вполне спокойно сражаться с другими пользователями, не переживая о преимуществе за счет встроенных покупок. Для многих это будет важным моментом.

Итог

Мне игра очень понравилась и я получил от нее достаточно удовольствия, так что могу посоветовать ее абсолютно всем и каждому. Это именно тот проект, который позволяет вам наслаждаться сражениями и побеждать исключительно за счет своих умений и навыков. Благодаря ставкам, их росту, возможности зарабатывать больше денег на покупку косметических предметов и вообще получать определенное удовольствие от того, что вы поднимаете все больше и больше ресурсов, мотивируют играть очень сильно. Я сам играю практически каждый вечер и мне это дико нравится, думаю, вам тоже подойдет.


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