Обзор Freelancer Tycoon Simulator. Поработаем в интернете

2018-04-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Freelancer Tycoon Simulator; [77]
Я очень люблю такого рода игры, где вам нужно постепенно развиваться и зарабатывать средства, потом улучшать персонажа и продолжать в этом же духе. Игры такого плана позволяют наслаждаться игровым процессом достаточно долго, получать от этого моральное удовлетворение и проводить время с пользой. Все мы играем в игры — кто-то после работы вечером садится в кресло и занимается своими делами, а кто-то после работы в метро играет, чтобы без скуки доехать до нужной станции метро. Собственно, пришло время посмотреть на игру, которая вам точно понравится игровым процессом и оформлением, плюс я расскажу все необходимые детали о проекте, которые вас могут заинтересовать или которые вы самостоятельно не изучите. Давайте же отправимся в мир фрилансера, который хочет не только заработать немного денег на жизнь, но и открыть массу новых проектов, офисов и нанять сотрудников.

Геймплей

Достаточно важным элементом игрового процесса является заработок средств на существование — по началу их очень мало, вам приходится постоянно собирать каждую копейку и помимо оплаты аренды жилья еще покупать еду, ждать новых заказов, приносящих копейки в карман. Это очень напоминает жизнь настоящего фрилансера, прямо ощутил те времена, Когда также сидел и ждал, когда будет новый заказ и немного денег на еду. Далее, вы развиваетесь, получаете больше возможностей для разработки проектов или заработка, поднимаете куда больше денег и играть становится интереснее. Тем не менее, денег теперь не хватает на другие вещи — нанятые сотрудники забирают уйму времени, некоторые из них вовсе оказываются бесполезными, плюс нужно покупать новые офисы и безнес заводить. Игровой процесс постоянно наталкивает вас на мысль, что если остановиться и не работать, то все пойдет коту под хвост.

Развитие

Наш персонаж постепенно будет развиваться, но только от вас зависит насколько быстро это произойдет. Например, я вкладывал средства в первые три категории развития своего героя и стал очень быстро выполнять заказы на разработку веб-приложений и сайтов, получал с этого немало денег, но вот с играми все было достаточно печально — разработка отнимала кучу времени и сил у персонажа, который потом еще и ничего не зарабатывал. Вообщем, здесь есть над чем подумать и развиваться нужно равномерно, вкладывая силы в определенные параметры героя, которые ему потом пригодятся.

Донат

Встроенные покупки реализованы слишком настырно, как по мне. У вас постоянно есть возможность что-то купить за кристаллы, когда даже это и не нужно. Например, разработчик постоянно показывает нам майнинг-ферму, которая приносит кристаллы. Если вы долго планируете играть в эту игру, то такая ферма будет очень даже интересным решением — можно длительное время играть и получать удовольствие. С другой стороны, я не вижу смысла вкладывать реальные средства в игру, где все удовольствие вы получаете от прохождения, а не от достижения какой-то цели.

Итог

Проект оказался довольно привлекательным, хотя я изначально скептически относился к реализации фрилансера. Но, видимо, разработчики знают о чем делают игру и передали все элементы максимально аутентично — квартиру пустующую, еду, которая выглядит достаточно неинтересно, массу проектов по разработке сайтов и игр, не приносящих денег. Вообщем, здесь есть предостаточно таких моментов, которые вас могут заинтересовать и привлечь внимание, а большего требовать от игрового проекта я бы и не стал. Это именно то, что будет интересно большинству пользователей смартфонов.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Core P90 TG (CA-1J8-00M1WN-00). Корпус с открытой конструкциейОбзор Thermaltake Core P90 TG (CA-1J8-00M1WN-00). Корпус с открытой конструкцией
Обзор Deepcool RF 120 3 in 1. Набор корпусных вентиляторов с подсветкойОбзор Deepcool RF 120 3 in 1. Набор корпусных вентиляторов с подсветкой
Обзор PNY Wireless Media Reader. Многофункциональный беспроводной кард-ридерОбзор PNY Wireless Media Reader. Многофункциональный беспроводной кард-ридер
Обзор Genius KB-128. Убийца бюджетных клавиатурОбзор Genius KB-128. Убийца бюджетных клавиатур
Обзор Oklick BT-S-120. Беспроводная гарнитура для современных пользователейОбзор Oklick BT-S-120. Беспроводная гарнитура для современных пользователей
Предварительный обзор Samsung Notebook O...
Предварительный обзор Samsung Notebook OБуквально несколько недель назад я сетовал на то, что Samsung не выпускает новых ноутбуков достойных, что...
Обзор Merge Gems. Нестандартный представ...
Обзор Merge Gems. Нестандартный представКак я уже говорил, современные игровые проекты не рассчитаны на длительное прохождение и серьезные игровы...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus ...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus Игровые ноутбуки продолжают развиваться, хотя абсолютно каждый второй аналитик прогнозировал смерть этому...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. О...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. ОКомпания Huawei официально анонсировала мобильный телефон Honor 7A, который оказался еще более бюджетным ...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с польз...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с пользБольшинство современных мобильных игр оказываются достаточно скучными и однообразными буквально спустя па...
Предварительный обзор Onyx Boox Max 2. М...
Предварительный обзор Onyx Boox Max 2. МЭлектронные книги пользуются большим спросом среди пользователей — это отличный вариант носить с собой вс...
Предварительный обзор Acer Predator Heli...
Предварительный обзор Acer Predator HeliВ сети появилась информация об игровом ноутбуке Acer Predator Helios 500, который компания вскоре должна ...
Предварительный обзор DJI Zenmuse XT2. К...
Предварительный обзор DJI Zenmuse XT2. КВ последнее время мы наблюдаем активное развитие рынка дронов — пользователи перестали смотреть на устрой...
Обзор Magnus Trainer. Учимся играть в ша...
Обзор Magnus Trainer. Учимся играть в шаБольшинство современных игровых продуктов нацелены исключительно на развлечения. Никто из разработчиков н...
Обзор Fit Fantasy. Интересная реализация...
Обзор Fit Fantasy. Интересная реализацияСтоит сказать, что разработчики игровых проектов достаточно редко радуют нас чем-то действительно интерес...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus RX ...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus RX Стоит отметить, что подобные решения уже были на рынке и не раз — многие компании демонстрировали свои иг...
Предварительный обзор Huawei Mate RS Por...
Предварительный обзор Huawei Mate RS PorКогда вы думаете, что iPhone X является дорогим смартфоном, в Китае смеется один дизайнер Huawei. Букваль...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor