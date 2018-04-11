Обзор Freelancer Tycoon Simulator. Поработаем в интернете

Я очень люблю такого рода игры, где вам нужно постепенно развиваться и зарабатывать средства, потом улучшать персонажа и продолжать в этом же духе. Игры такого плана позволяют наслаждаться игровым процессом достаточно долго, получать от этого моральное удовлетворение и проводить время с пользой. Все мы играем в игры — кто-то после работы вечером садится в кресло и занимается своими делами, а кто-то после работы в метро играет, чтобы без скуки доехать до нужной станции метро. Собственно, пришло время посмотреть на игру, которая вам точно понравится игровым процессом и оформлением, плюс я расскажу все необходимые детали о проекте, которые вас могут заинтересовать или которые вы самостоятельно не изучите. Давайте же отправимся в мир фрилансера, который хочет не только заработать немного денег на жизнь, но и открыть массу новых проектов, офисов и нанять сотрудников.

Геймплей

Достаточно важным элементом игрового процесса является заработок средств на существование — по началу их очень мало, вам приходится постоянно собирать каждую копейку и помимо оплаты аренды жилья еще покупать еду, ждать новых заказов, приносящих копейки в карман. Это очень напоминает жизнь настоящего фрилансера, прямо ощутил те времена, Когда также сидел и ждал, когда будет новый заказ и немного денег на еду. Далее, вы развиваетесь, получаете больше возможностей для разработки проектов или заработка, поднимаете куда больше денег и играть становится интереснее. Тем не менее, денег теперь не хватает на другие вещи — нанятые сотрудники забирают уйму времени, некоторые из них вовсе оказываются бесполезными, плюс нужно покупать новые офисы и безнес заводить. Игровой процесс постоянно наталкивает вас на мысль, что если остановиться и не работать, то все пойдет коту под хвост.

Развитие

Наш персонаж постепенно будет развиваться, но только от вас зависит насколько быстро это произойдет. Например, я вкладывал средства в первые три категории развития своего героя и стал очень быстро выполнять заказы на разработку веб-приложений и сайтов, получал с этого немало денег, но вот с играми все было достаточно печально — разработка отнимала кучу времени и сил у персонажа, который потом еще и ничего не зарабатывал. Вообщем, здесь есть над чем подумать и развиваться нужно равномерно, вкладывая силы в определенные параметры героя, которые ему потом пригодятся.

Донат

Встроенные покупки реализованы слишком настырно, как по мне. У вас постоянно есть возможность что-то купить за кристаллы, когда даже это и не нужно. Например, разработчик постоянно показывает нам майнинг-ферму, которая приносит кристаллы. Если вы долго планируете играть в эту игру, то такая ферма будет очень даже интересным решением — можно длительное время играть и получать удовольствие. С другой стороны, я не вижу смысла вкладывать реальные средства в игру, где все удовольствие вы получаете от прохождения, а не от достижения какой-то цели.

Итог

Проект оказался довольно привлекательным, хотя я изначально скептически относился к реализации фрилансера. Но, видимо, разработчики знают о чем делают игру и передали все элементы максимально аутентично — квартиру пустующую, еду, которая выглядит достаточно неинтересно, массу проектов по разработке сайтов и игр, не приносящих денег. Вообщем, здесь есть предостаточно таких моментов, которые вас могут заинтересовать и привлечь внимание, а большего требовать от игрового проекта я бы и не стал. Это именно то, что будет интересно большинству пользователей смартфонов.