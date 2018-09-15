Обзор Genesis H59. Стильная гарнитура для геймера

2018-09-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Genesis H59; [523]
Игровая гарнитура является важным элементом при прохождении игр и я никогда не понимал тех геймеров, которые пренебрегают этим элементом. Хорошие наушники позволяют вам глубже погружаться в виртуальный мир, наслаждаться его звуками, диалогами и эффектами. В соревновательных играх вроде шутеров хороший объемный звук позволяет вам еще и отлично слышать врагов, понимать где они находятся и откуда стреляют. Сегодня у нас на обзоре гарнитура Genesis H59, которая мне очень понравилась своим звучанием и мягкостью оголовья. Для человека, который играет очень много и хочет получать от этого комфортную обстановку — самое то. Собственно, давайте посмотрим, что продукт из себя представляет.

Комплект поставки

На лицевой панели у нас имеется надпись с названием модели и прозрачное окно, сквозь которое можно увидеть саму гарнитуру. Все это расположено в красном кейсе-подложке и сверху прикрыто еще одним слоем прозрачного пластика. И в магазине можно посмотреть как продукт выглядит, и при транспортировке проблем у вас не возникнет — все очень надежно размещено.





Внутри, помимо самой гарнитуры, вы найдете немного макулатуры, съемный микрофон в форме жала скорпиона и переходник с одного 3,5-джека на два. Этот маленький бонус позволяет вам работать с ноутбуком или консолью (подключаем наушники к геймпаду PS4), либо же подключить переходник и играть на компьютере. Очень приятный бонус на самом деле. Комплектация не самая богатая, но здесь есть все необходимое для комфортной игры.

Дизайн корпуса

Корпус гарнитуры выполнен из черного пластика и выглядит довольно привлекательно. Покрытие матовое, из-за чего пыль так быстро не скапливается, но отпечатки от пальцев лучше заметны. Оголовье выполнено в классическом стиле, то есть в виде дуги. Внутри оголовье выполнено из красной ткани. Под тканью расположен мягкий поролон, он приятно контактирует с головой.

Амбушюры здесь выполнены из экологической кожи, на ощупь качество достойное. На ушах гарнитура держится очень надежно, не спадает, есть удобная регулировка по высоте.

На тыльной стороне гарнитуры у нас расположен логотип компании, но он не подсвечивается, это просто краска. Добавлю еще про кабель — он прочный, неплохо гнется и в тканевой оплетке. Такой будет трудно повредить даже при самом неаккуратном использовании.

Очень порадовало, что гарнитура легкая — там нет тяжелых металлических элементов, из-за чего ваша голова не будет уставать при длительном использовании продукта. Мне приходится по пять-десять часов подряд играть в игры и я могу с уверенностью сказать, что это действительно большое преимущество.

Ощущения от игры

Для начала я послушал немного музыку в данных наушниках и все оказалось достаточно хорошо — звуковая сцена приличная, середина и низы хорошо прослушиваются, высокие немного проигрывают, но это всегда так было. В фильмах тоже никаких проблем, особенно если вы не какой-то заядлый аудиофил.

Но, конечно, это игровая гарнитура и тестировать ее нужно в играх. Я поиграл в классический соревновательный шутер CS GO и отлично слышал бег врагов, выстрелы, звук перезарядки и так далее. В Battlefield 1 тоже все очень хорошо, особенно понравились звуки выстрелов — как-то даже реалистичнее звучат, чем в моих основных наушниках. В других проектах, где слышать врагов не нужно, тоже проблем никаких нет. Каждая деталь прорабатывается на пять с плюсом, хорошо различаются всевозможные эффекты. При наличии хорошей звуковой карты получится еще лучше.

Микрофон весьма стандартный для своей категории — вы можете с комфортом общаться в Skype или Team Speak, но для проведения прямых трансляций я бы его не советовал — сильно искажается голос. Хотя, для начинающего ведущего этого хватит с головой. Да и микрофон можно в любой момент снять и он вам не будет мешать — это крутой бонус.

Итог

Гарнитура получилась весьма сбалансированная — у нее привлекательный дизайн, но разработчики уделили внимание и практичности. У гаджета отличный звук для игровых задач и прослушивания музыки на любительском уровне, плюс достойный микрофон для общения с друзьями в разных играх. За свои деньги это отличный вариант для геймера, который не гоняется за популярными брендами или подсветкой со всех сторон. Здесь только то, что вам действительно нужно.


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