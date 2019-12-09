Обзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коврик с RGB-подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Genius, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, недорогими и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами игровой коврик для ПК, модель GX-Pad 800S RGB.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном решении. Комплект поставки включает в себя лишь сам коврик и кабель для питания.

Внешний вид и функционал

Genius GX-Pad 800S RGB сумеет привлечь внимание многих геймеров. Минималистичный дизайн, как нам кажется, позволяет вписаться коврику в интерьер любого рабочего стола. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Разработчики использовали тканевое покрытие, которое обеспечивает максимальное скольжение.

По краям размещена RGB-подсветка.

Слева находится блок питания и функциональная кнопка управления подсветкой, позволяющая в один клик менять режимы подсветки и выбрать для себя необходимый цвет. Есть возможность остановиться на определенном цвете, дышащем, либо переливающемся режимах.

В правом нижнем углу можно увидеть логотип компании производителя.

Благодаря прорезиненному основанию, коврик не будет смещаться с установленного места.

Размеры Genius GX-Pad 800S RGB составляют 800х300 мм, что позволяет разместить на поверхности коврика вашу клавиатуру и мышь.

При необходимости, подсветку можно отключить. Для этого достаточно нажать и удерживать функциональную кнопку. Для включения необходимо коротко, один раз, нажать на ту же кнопку.

Длина кабеля для питания составляет 1.8 м, чего более чем достаточно, чтобы подвести кабель скрытно от глаз.

Итоги

Подводя итоги по игровому коврику Genius GX-Pad 800S, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы создать на своем рабочем столе идеальную атмосферу для геймера. Стильная RGB-подсветка сумеет придать определенный характер. Благодаря достаточно большому размеру вы легко сумеете закрыть все пространство вашего стола и установить на коврик клавиатуру и мышь. Среди плюсов следует отметить следующее: наличие подсветки, которая работает в нескольких режимах, качественные материалы, минималистичный дизайн и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Как нам кажется, игровой коврик Genius GX-Pad 800S RGB полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания не только геймеров, но и обычных пользователей ПК.