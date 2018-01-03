Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шутер

2018-01-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Guns of Boom; [91]
Современный рынок игровых продуктов существенно изменился - если ранее пользователи спокойно играть в какие-то казуальные игрушки, то сейчас все хотят на своем смартфоне запускать шутеры, гонки и прочие проекты с крутой графикой, мультиплеером и прочими фишками. Причина такой популярности ААА-проектов заключается в том, что современные смартфоны стали мощнее и когда вы покупаете гаджет тысяч за 20-30, то хочется на нем играть в тяжелые игры и понимать, что деньги отдал не зря. Так вот, игра Guns of Boom оказалась настоящим прорывом и уже сейчас многие говорят о том, что именно эта игра является ярким примером настоящего шутера, на который будут ровняться в будущем. Мы решили поиграть и оценить возможности проекта, насладиться графикой и прочими особенностями, дабы потом рассказать вам. И, конечно, если вы не фанат мобильных шутеров, я настоятельно рекомендую вам переселись себя и попробовать - будет круто.

Геймплей

Как бы это не звучало банально, но в шутере нужно стрелять. Да, вы удивитесь, но не во всех шутерах этого года нужно было заниматься стрельбой - в некоторых я просто бегал по локациям, к примеру. Здесь же у вас есть карта, на которой есть ваша команда и команда противников, вам нужно карать врагов, сражаться с ними и побеждать всеми возможными способами. Противники - реальные люди, которые так же играют в данную игрушку и у них своя стратегия боя, свои особенности, реакция, тактика и так далее. Из-за этого каждое сражение не похоже на предыдущее - вы постоянно сражаетесь, постоянно учитесь, стреляете и это настолько захватывает, что нет ощущение, будто играешь в мобильную игру. Скорее, увлекаешься настолько, что вообще окружающий мир перестает существовать. Из-за этого игрушка мне так и понравилась - она слишком хороша и слишком интересна, дабы в нее не играть.

Управление

Знаете, я всегда ругал управление в мобильных шутерах и ранее я не видел игр, которые бы меня реально устраивали и в которые хотелось бы играть. Дабы делать обзоры даже геймпад купил для смартфона. Но, к моему громадному удивлению, в этой игре управление шикарное. Вот правда. Физика движений очень приятная и есть ощущение оружия, вы понимаете как двигается персонаж и все в таком духе. Плюс, разработчик решил проблему с тремя точками нажатия - вы не стреляете самостоятельно, автомат автоматически начинает стрелять, если вы наводите на врага прицел. Вам остается только бегать и менять угол камеры.

Встроенные покупки

Игра с крутой графикой, мультиплеером и громадным онлайном натолкнула меня на мысль о том, что здесь будут продавать все и в громадных количествах, но на протяжении достаточно длительного времени, пока я игра, мне не предлагали вкинуть денег вообще. То есть, да, мне предлагали купить удвоенный опыт, но это же никак не влияет на игровой процесс. Зато если вы хотите получать разного рода дополнения и косметические предметы, то нужно просто проходить новогодние задания, смотреть ролики в интернете рекламные и вам будут давать достаточно ресурсов и скинов, дабы играть было весело.

Итог

Я много играл в разные мобильные шутеры и всегда они меня разочаровывали - то управление было плохое, то графика, то еще что-то. Здесь же разработчики сумели реализовать игру на том уровне, на котором она должна быть - с приятным для геймера управлением, с продвинутым мультиплеером и прочими плюшками. Плюс, вам совершенно не нужно переживать о донате, так как играть спокойно можно без вложения реальных средств - побеждает тот, кто лучше знает карту и стреляет точнее. Всем советую поиграть и до встречи на поле боя!


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