Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игровой коврик с RGB-подсветкой

Комплект поставки

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию надежного и, что самое главное, практичного помощника для любого геймера. Встречайте, перед вами игровой коврик от Harper, модель P03, получивший под свое управление стильную, настраиваемую RGB-подсветку сразу с 7 режимами работы. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте детальней рассмотрим данную новинку.Устройство поставляется в стилизованной, фирменной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя лишь необходимое, здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри коробки находится сам коврик, кабель USB для питания и документация.

Дизайн

Начнем с самого основного – размеров. Благодаря своему большому размеру (длина – 770 мм, ширина – 300 мм, толщина – 3мм), коврик позволяет не стеснять движения пользователя. Кроме того, HARPER ArtPAD P03 отлично фиксируется на поверхности рабочего места и идеально подходит для работы с оптическими и лазерными сенсорами. Другими словами, геймеры оценят данный коврик по достоинству.

Для покрытия верхней части коврика была использована специальная ткань.

Нижняя же часть, для устойчивости, прорезинена, что позволило получить противоскользящую основу.

Края коврика прошиты и здесь же была размещена RGB-подсветка. К качеству материалов и самой работе никаких нареканий не появилось.

Коврик выполнен в черном цвете. Выделяется лишь фирменный логотип Harper, который размещен в правом нижнем углу.

Геймеры оценят наличие специального блока управления подсветкой, который вынесен на левый верхний угол коврика. Питание осуществляется при помощи USB – microUSB кабеля. Для того, чтобы не повредить питающий кабель, разработчики предусмотрели специальные фиксирующие пазы для провода. Длины кабеля USB более чем достаточно для комфортного пользования.

Здесь же находится единственная функциональная кнопка управления подсветкой.

Настройка и работа подсветки

Понравилось то, что для работы нет необходимости устанавливать какие-либо драйвера и ПО. Достаточно подключить кабель USB к любому соответствующему разъему, и не обязательно к вашему ПК. Дальше останется лишь выбрать для себя один из 7 режимов RGB-подсветки, переключая подсветку при помощи соответствующей кнопки на блоке управления.

Пользователям дается возможность выбрать среди нескольких режимов свечения: переливающаяся, определенный цвет и множество других. Другими словами, каждый сумеет найти для себя что-то интересное для своего рабочего места.

Итоги

Подводя итоги по HARPER ArtPAD P03, следует отметить, что перед нами отличный игровой коврик, который позволит преобразить ваше рабочее место и придать ему совершенно новую атмосферу. Среди плюса следует отметить следующее: минималистичный дизайн, настраиваемая RGB-подсветка, качественные материалы, большой размер, отсутствие ПО и доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.