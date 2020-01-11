Обзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнер

Цифровое телевидение уже давно заняло место аналогового и большинство людей столкнулись с проблемой, когда их старый телевизор просто не поддерживает новый формат. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами цифровой TV-тюнер HARPER HDT2-2030.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Цифровой TV-тюнер

Пульт ДУ

Кабель HDMi

Композитный кабель

Две батарейки типа ААА

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из прочного пластика в черном цвете. Минималистичный дизайн TV-тюнера позволяет вписаться ему в интерьер любой комнаты. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

На передней панели размещены функциональные кнопки управления: переключения каналов и кнопка вкл/выкл устройства. Здесь же находится небольшой информационный дисплей и слот для USB-накопителей.

На боковых гранях девайса можно увидеть отверстия для вентиляции.

Антенный вход и выход

HDMI

Композитный видеовыход

Стерео ауди выход

Разъем для питания

Сзади разместились следующие разъемы:

Другими словами, данная приставка может работать не только с новыми моделями телевизоров, но и сумеет обновить ваш старый. Кроме того, от данного TV-тюнера вы легко сможете подключить сразу несколько телевизоров для передачи цифрового сигнала.

Для работы с TV-тюнером необходимо использовать пульт ДУ, который работает от двух батареек типа ААА. При помощи пульта вы можете управлять всем представленным функционалом устройства, не вставая со своего мягкого дивана.

Разобраться в настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. После успешного подключения и включения тюнера, пользователю будет предложено выбрать страну и язык. Далее останется лишь воспользоваться автоматическим поиском каналов.

Мы подключили приставку к внешней антенне. Результат на лицо: больше 20-ти цифровых каналов и даже 3 радиоволны. Что касаемо качества сигнала, следует отметить, что небольшие задержки замечаются после переключения каналов, однако практически сразу же они исчезают и дальше все работает в хорошем качестве и без потери сигнала.

В настройках не забудьте установить подходящее разрешение в зависимости от свойств вашего телевизора: 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р. Радует то, что поддерживается формат Full HD.

Удалить/пропустить ненужные

Переместить

Установить избранные

Блокировать и многое другое

Отдельное внимание следует уделить тому, что после того, как приставка обнаружит все каналы, пользователи могут отредактировать их:Другими словами, в пункте настроек лучше всего задержаться.

Благодаря наличию разъема USB вы можете воспроизводить на своем телевизора фото/видео/аудио файлы. Проигрыватель поддерживает все популярные форматы.

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Понравилось то, что в USB разъем можно установить Wi-Fi модуль и подключить TV-тюнер к сети интернет, после чего пользователям открывается доступ к сетевым приложениям:

Итоги

Особенности

Тип: цифровой TV-тюнер

Тип подключения: автономный

Поддержка HD: 720p, 1080i, 1080p

Максимальное разрешение на выходе: 1920х1080

Формат видео на выходе: 4:3, 16:9

Цифровые стандарты: DVB-T2

Выходы: аудио, HDMI, композитный

Интерфейс USB 2.0 Type A

Таймер записи

Режим отложенного просмотра

Размеры (ШxВxД): 169x39х94 мм

Вес: 185 г

Подводя итоги по цифровому TV-тюнеру HARPER HDT2-2030, следует отметить, что перед нами универсальное решение для того, чтобы превратить ваш обычный телевизор в многофункциональное устройство и открыть для него совершенно новые возможности. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, простое подключение и понятная настройка, качественная сборка и материалы, отличная начинка, функционал, и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.