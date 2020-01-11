Обзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнер

Цифровое телевидение уже давно заняло место аналогового и большинство людей столкнулись с проблемой, когда их старый телевизор просто не поддерживает новый формат. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами цифровой TV-тюнер HARPER HDT2-2030.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
- Цифровой TV-тюнер
- Пульт ДУ
- Кабель HDMi
- Композитный кабель
- Две батарейки типа ААА
- Документация
Внешний вид и функционалКорпус устройства выполнен из прочного пластика в черном цвете. Минималистичный дизайн TV-тюнера позволяет вписаться ему в интерьер любой комнаты. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.
На передней панели размещены функциональные кнопки управления: переключения каналов и кнопка вкл/выкл устройства. Здесь же находится небольшой информационный дисплей и слот для USB-накопителей.
На боковых гранях девайса можно увидеть отверстия для вентиляции.
Сзади разместились следующие разъемы:
- Антенный вход и выход
- HDMI
- Композитный видеовыход
- Стерео ауди выход
- Разъем для питания
Другими словами, данная приставка может работать не только с новыми моделями телевизоров, но и сумеет обновить ваш старый. Кроме того, от данного TV-тюнера вы легко сможете подключить сразу несколько телевизоров для передачи цифрового сигнала.
Для работы с TV-тюнером необходимо использовать пульт ДУ, который работает от двух батареек типа ААА. При помощи пульта вы можете управлять всем представленным функционалом устройства, не вставая со своего мягкого дивана.
Разобраться в настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. После успешного подключения и включения тюнера, пользователю будет предложено выбрать страну и язык. Далее останется лишь воспользоваться автоматическим поиском каналов.
Мы подключили приставку к внешней антенне. Результат на лицо: больше 20-ти цифровых каналов и даже 3 радиоволны. Что касаемо качества сигнала, следует отметить, что небольшие задержки замечаются после переключения каналов, однако практически сразу же они исчезают и дальше все работает в хорошем качестве и без потери сигнала.
В настройках не забудьте установить подходящее разрешение в зависимости от свойств вашего телевизора: 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р. Радует то, что поддерживается формат Full HD.
Отдельное внимание следует уделить тому, что после того, как приставка обнаружит все каналы, пользователи могут отредактировать их:
- Удалить/пропустить ненужные
- Переместить
- Установить избранные
- Блокировать и многое другое
Благодаря наличию разъема USB вы можете воспроизводить на своем телевизора фото/видео/аудио файлы. Проигрыватель поддерживает все популярные форматы.
Понравилось то, что в USB разъем можно установить Wi-Fi модуль и подключить TV-тюнер к сети интернет, после чего пользователям открывается доступ к сетевым приложениям:
- Онлайн кинотеатр Megogo
- Погода
- RSS новости
- iPTV
- Youtube
ИтогиПодводя итоги по цифровому TV-тюнеру HARPER HDT2-2030, следует отметить, что перед нами универсальное решение для того, чтобы превратить ваш обычный телевизор в многофункциональное устройство и открыть для него совершенно новые возможности. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, простое подключение и понятная настройка, качественная сборка и материалы, отличная начинка, функционал, и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Особенности
- Тип: цифровой TV-тюнер
- Тип подключения: автономный
- Поддержка HD: 720p, 1080i, 1080p
- Максимальное разрешение на выходе: 1920х1080
- Формат видео на выходе: 4:3, 16:9
- Цифровые стандарты: DVB-T2
- Выходы: аудио, HDMI, композитный
- Интерфейс USB 2.0 Type A
- Таймер записи
- Режим отложенного просмотра
- Размеры (ШxВxД): 169x39х94 мм
- Вес: 185 г