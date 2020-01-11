Обзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнер

2020-01-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER HDT2-2030; [45]
Цифровое телевидение уже давно заняло место аналогового и большинство людей столкнулись с проблемой, когда их старый телевизор просто не поддерживает новый формат. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами цифровой TV-тюнер HARPER HDT2-2030.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Цифровой TV-тюнер
  • Пульт ДУ
  • Кабель HDMi
  • Композитный кабель
  • Две батарейки типа ААА
  • Документация

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из прочного пластика в черном цвете. Минималистичный дизайн TV-тюнера позволяет вписаться ему в интерьер любой комнаты. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

На передней панели размещены функциональные кнопки управления: переключения каналов и кнопка вкл/выкл устройства. Здесь же находится небольшой информационный дисплей и слот для USB-накопителей.

На боковых гранях девайса можно увидеть отверстия для вентиляции.

Сзади разместились следующие разъемы:
  • Антенный вход и выход
  • HDMI
  • Композитный видеовыход
  • Стерео ауди выход
  • Разъем для питания

Другими словами, данная приставка может работать не только с новыми моделями телевизоров, но и сумеет обновить ваш старый. Кроме того, от данного TV-тюнера вы легко сможете подключить сразу несколько телевизоров для передачи цифрового сигнала.

Для работы с TV-тюнером необходимо использовать пульт ДУ, который работает от двух батареек типа ААА. При помощи пульта вы можете управлять всем представленным функционалом устройства, не вставая со своего мягкого дивана.

Разобраться в настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. После успешного подключения и включения тюнера, пользователю будет предложено выбрать страну и язык. Далее останется лишь воспользоваться автоматическим поиском каналов.

Мы подключили приставку к внешней антенне. Результат на лицо: больше 20-ти цифровых каналов и даже 3 радиоволны. Что касаемо качества сигнала, следует отметить, что небольшие задержки замечаются после переключения каналов, однако практически сразу же они исчезают и дальше все работает в хорошем качестве и без потери сигнала.

В настройках не забудьте установить подходящее разрешение в зависимости от свойств вашего телевизора: 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р. Радует то, что поддерживается формат Full HD.

Отдельное внимание следует уделить тому, что после того, как приставка обнаружит все каналы, пользователи могут отредактировать их:
  • Удалить/пропустить ненужные
  • Переместить
  • Установить избранные
  • Блокировать и многое другое
Другими словами, в пункте настроек лучше всего задержаться.

Благодаря наличию разъема USB вы можете воспроизводить на своем телевизора фото/видео/аудио файлы. Проигрыватель поддерживает все популярные форматы.

Понравилось то, что в USB разъем можно установить Wi-Fi модуль и подключить TV-тюнер к сети интернет, после чего пользователям открывается доступ к сетевым приложениям:
  • Онлайн кинотеатр Megogo
  • Погода
  • RSS новости
  • iPTV
  • Youtube

Итоги

Подводя итоги по цифровому TV-тюнеру HARPER HDT2-2030, следует отметить, что перед нами универсальное решение для того, чтобы превратить ваш обычный телевизор в многофункциональное устройство и открыть для него совершенно новые возможности. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, простое подключение и понятная настройка, качественная сборка и материалы, отличная начинка, функционал, и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: цифровой TV-тюнер
  • Тип подключения: автономный
  • Поддержка HD: 720p, 1080i, 1080p
  • Максимальное разрешение на выходе: 1920х1080
  • Формат видео на выходе: 4:3, 16:9
  • Цифровые стандарты: DVB-T2
  • Выходы: аудио, HDMI, композитный
  • Интерфейс USB 2.0 Type A
  • Таймер записи
  • Режим отложенного просмотра
  • Размеры (ШxВxД): 169x39х94 мм
  • Вес: 185 г

Комментарии и отзывы HARPER HDT2-2030
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