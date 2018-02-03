Обзор HARPER PB-0011. Внешний аккумулятора на 10000 мАч на все случаи жизни

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Как часто вы сталкиваетесь с проблемой, когда аккумулятор на смартфоне или планшете садится в самый неподходящий момент и нет возможности быстро подзарядить, либо поддержать уровень заряда батареи? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение данной проблемы. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании HARPER, универсальный внешний аккумулятор PB-0011. Давайте чуть ближе познакомимся с данным устройством.

Комплект поставки

Внешний аккумулятор на 10000 мАч

Кабель microUSB

Кабель USB - Apple 8 pin (Lightning)

Кабель USB Type-C

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о HARPER PB-0011. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1350 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Емкость: 10000 мА⋅ч

Одновременная зарядка двух устройств

Время зарядки: 6 ч

Количество циклов зарядки: 300

Индикатор заряда

Вход microUSB: 5В/2А

Выход microUSB: 5В/2А

Выход Lightning: 5В/1.5А

Размеры: 74.2x148.2x15.8 мм

Вес: 225 г

Следует отметить, что за небольшую стоимость вы получаете сразу три кабеля для зарядки любого мобильного устройства. Кабель USB Type-C идет в качестве подарка от производителя.

Внешний вид

Благодаря своим небольшим габаритам устройство отлично поместится в карман, либо в ваш рюкзак. Корпус аккумулятора выполнен из качественного пластика и к сборке никаких нареканий у нас не появилось, все детали закреплены крепко и надежно.

Верхняя часть устройства получила мягкое покрытие серого цвета. Здесь расположились четыре светодиодных индикатора, которые отображают уровень заряда аккумулятора.

На тыльной стороне внешнего аккумулятора нет никаких элементов управления. Поверхность также была прорезинена.

Благодаря небольшим тоннелям, проделанным в корпусе, устройство не скользит в руках, однако от следов от пальцев никуда не деться.

На одной из граней расположилась кнопка управления питанием.

На противоположной стороне находится microUSB разъем для зарядки самого аккумулятора.

Разработчики сделали весьма интересный ход. На боковых гранях устройства, как может показаться на первый взгляд, нет никаких элементов управления, однако здесь спрятались сразу два USB-разъема для зарядки устройств.

Порадовало то, что в комплекте присутствует сразу несколько кабелей для питания мобильных устройств, среди которых Lightning и Type-C. Другими словами, разработчики позаботились о том, чтобы их девайс смогли использовались любые пользователи, будь то продукции Apple или Android устройств.

Если говорить в целом о дизайне внешнего аккумулятора PB-0011, следует сказать, что компания HARPER сумела создать действительно современный девайс, который придется по душе даже самым капризным пользователям.

Возможности HARPER PB-0011

Начнем с того, что HARPER PB-0011 получил под свое управление аккумулятор мощностью 10000 мАч, чего с лихвой достаточно для того, чтобы зарядить и смартфон, и планшет по нескольку раз. Кроме того, вы можете одновременно заряжать сразу два устройства. Если брать, к примеру, смартфон с аккумулятором мощностью в 2000-3000 мАч, то HARPER PB-0011 сумеет продлить устройству жизнь приблизительно 3-4 раза. Данный аккумулятор отлично показывает себя в дальних поездках или перелетах в другие страны, где нет возможности зарядить свои гаджеты. Для того, чтобы полностью зарядить разряженный аккумулятор самого устройства, необходимо потратить приблизительно пять часов времени.

Итоги

Подведем итоги по внешнему аккумулятору HARPER PB-0011. За небольшую стоимость вы получаете универсальное зарядное устройство для всех своих гаджетов. Среди плюсов следует отметить следующее: привлекательный дизайн, отличная сборка и качественные материалы, компактные размеры, наличие трех кабелей для зарядки гаджетов и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам кажется и нет. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.