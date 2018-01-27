Обзор HARPER PB-10002. Внешний аккумулятора на 10000 мАч

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Современные мобильные устройства хоть и получили под свое управление мощные аккумуляторы, но все же быстро расходуют энергию. В связи с чем заряд аккумулятора иногда садится в самый неподходящий момент, а подзарядить при помощи обычной зарядки возможности нет. На помощь приходят внешние аккумуляторы, которые за последние годы продвинулись далеко вперед. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Встречайте, перед вами дополнительный внешний аккумулятор PB-10002 на 10000 мАч. Давайте чуть ближе познакомимся с новинкой.

Комплект поставки

Внешний аккумулятор на 10000 мАч

Кабель USB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в привычной для компании HARPER, компактной прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном аккумуляторе. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1200 рублей, что не может не порадовать. В комплект поставки входят:

Особенности

Емкость батареи: 10000 мАч

Вход microUSB: 5В/2А

Выход USB1: 5В/1А

Выход USB2: 5В/2А

Одновременная зарядка двух устройств

Фонарик

Количество циклов зарядки: 500

Защита от короткого замыкания

Индикатор заряда

Размеры: 147x74.6x14.2 мм

Вес: 224 г

Внешний вид

Устройство выполнено в современном стиле и дизайн данного аккумулятора придется по душе многим покупателям. По своим габаритам HARPER PB-10002 напоминает 5.5 дюймовый смартфон, что позволяет носить его в своем кармане. Девайс выполнен из качественных материалов и к сборке никаких нареканий у нас не появилось.

Верхняя часть устройства прорезинена и здесь нет никаких элементов управления, лишь название компании HARPER.

Нижняя часть также получила приятное на ощупь покрытие на которой можно увидеть информацию о разъемах устройства.

Сердцевина выполнена из белого качественного пластика.

На одной из граней обосновались сразу два USB-разъема для зарядки мобильных устройств, а между ними находится мощный светодиодный фонарик.

На одной из боковых граней можно увидеть кнопку управления питания и фонарем. Здесь же расположились четыре светодиодных индикатора состояния заряда аккумулятора (25/50/75/100).

На противоположной грани устройства находится microUSB разъем для зарядки внешнего аккумулятора.

Работа HARPER PB-10002

Как мы уже и говорили, устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью 10000 мАч, что позволяет заряжать практически любые устройства, начиная с обычных mp3 плееров, заканчивая видео камерами, смартфонами и планшетами. Полной зарядки HARPER PB-10002 хватает для того, чтобы зарядить сматрфон с небольшой емкостью аккумулятора (2000-3000 мАч) приблизительно от трех до пяти раз. Другими словами, HARPER PB-10002 можно спокойно брать с собой на дальние поездки и не переживать о том, что аккумулятор вашего мобильного устройства вот-вот сядет.

HARPER PB-10002 получил возможность одновременно заряжать сразу два устройства. Разъем USB1 выдает мощность 5В/1А, чего вполне достаточно для того, чтобы подзарядить устройства с небольшой емкостью аккумулятора. Смартфоны, планшеты и другие девайсы с большой емкостью аккумулятора можно заряжать при помощи разъема USB2, так как выходная мощность здесь составляет 5В/2А.

Отдельное внимание следует уделить тому, что HARPER PB-10002 может работать в качестве фонарика. Для его включения необходимо нажать и удерживать кнопку управления питанием. Выключается аналогично.

Итоги

Благодаря световым индикаторам, которые загораются белым цветом, вы всегда сумеете определить уровень заряда аккумулятора HARPER PB-10002 и при необходимости поставить устройство на зарядку.Подведем итоги по внешнему аккумулятору HARPER PB-10002. Устройство получило под свое управление мощный аккумулятор, что позволяет практически полностью забыть о севшей батарейке на ваших мобильных устройствах. Стильный дизайн, компактные габариты, функция фонарика и приятная цена несомненно сумеют заинтересовать покупателей. Другими словами, HARPER PB-10002 полностью оправдал наши ожидания. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.