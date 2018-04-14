Обзор HARPER PB-10005. Универсальный внешний аккумулятор на 10000 мАч

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Современные мобильные устройства, не смотря на свои емкостные аккумуляторы, быстро расходуют заряд, и большинство пользователей частенько сталкиваются с проблемой, когда нужно быстро зарядить, к примеру свой смартфон, а возможности нет. Компания HARPER предлагает универсальное решение данной проблемы. Встречайте, перед вами внешний аккумулятор HARPER PB-10005, емкостью 10000 мАч. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Внешний аккумулятор на 10000 мАч

Кабель USB-microUSB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в привычной для компании HARPER, компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном аккумуляторе. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1800 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Емкость: 10000 мАч

Одновременная зарядка двух устройств

Входное напряжение: 5V/2A

Выходное напряжение USB1: 5V/2A

Выходное напряжение USB2:5V/2A

Время зарядки: 6.5 ч

Количество циклов зарядки: 500

Защита от короткого замыкания

Индикатор заряда

Рабочая температура: -20 - 60 °C

Материал корпуса: пластик

Размеры: 74.6x147x14.2 мм

Дизайн и функционал

В нашем распоряжении HARPER PB-10005 в черном цвете. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло. Устройство выполнено из качественного пластика с матовым покрытием на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев. Благодаря своим компактным габаритам устройство можно переносить у себя в кармане в любое место.

На верхней части зарядника расположилась кнопка управления питанием, а рядом с ней четыре светодиодных индикатора состояния заряда аккумулятора.

На противоположной стороне можно увидеть техническую информацию.

Все грани устройства закруглены.

На одной из граней расположились сразу два разъема USB для зарядки мобильных устройств и разъем microUSB для зарядки самого аккумулятора.

Другими словами, дизайн устройства придется по душе даже самым капризным пользователям. Компактный, стильный, современный, универсальный аккумулятор сумеет прослужить хорошую службу своему владельцу.

Как мы уже и говорили, емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего вполне достаточно для того, чтобы полностью зарядить смартфоны с небольшим аккумулятором от трех до пяти раз. HARPER PB-10005 отлично подойдет для тех, кто привык постоянно путешествовать и не сидеть на одном месте.

Выходное напряжение девайса составляет 5V/2A, чего в принципе достаточно для того, чтобы быстро зарядить свой планшет или смартфон. Кроме того, благодаря наличию двух USB-портов вы одновременно можете заряжать сразу два устройства. Кроме того в данном устройстве предусмотрена защита от короткого замыкания, что позволяет не переживать за сохранность смартфона или планшета при зарядке.

Итоги

Подведем итоги по универсальному внешнему аккумулятору HARPER PB-10005. Устройство отлично показало себя в работе и несомненно полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: компактные габариты, стильный дизайн, качественная сборка и материалы, и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, если не считать быстро пачкающийся корпус девайся. HARPER PB-10005 придется по душе тем, кто постоянно находится в разъездах и не имеет возможности заряжать свой смартфон или любое другое мобильное устройство. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.