Обзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАч

Комплект поставки

Согласитесь, наверняка каждый из вас сталкивался с неприятной ситуацией, когда в самый неподходящий момент на вашем смартфоне, либо любом другом мобильном устройстве садился аккумулятор и не было возможности быстро его подзарядить. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Встречайте, перед вами внешний аккумулятор на 10000 мАч, модель PB-10011. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Внешний аккумулятор на 10000 мАч

Кабель для зарядки USB-MicroUSB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в привычной для компании HARPER прозрачной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный Power Bank, который всегда можно держать под рукой и переносить с собой в любое удобное для вас место в своем рюкзаке, сумочке, либо вовсе в кармане куртки. Кроме того, благодаря своему стильному дизайну, устройство, несомненно, привлечет внимание покупателей.

Корпус аккумулятора выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев.

На верхней части девайса можно увидеть логотип компании HARPER.

На противоположной стороне нет никаких элементов управления.

Кнопка вкл/выкл размещена на одной из боковых граней.

Рядом расположились два разъема: USB и microUSB для зарядки аккумулятора. Здесь же установлены светодиодные индикаторы состояния заряда аккумулятора, которые вовремя оповестят пользователей о том, что пора подзарядить Power Bank.

На противоположной стороне можно увидеть краткую техническую информацию о входном и выходном напряжении.

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего с лихвой достаточно до трех раз подзарядить свой смартфон с емкостью аккумулятора не выше 3000 мАч. На входе и выходе мы получаем одинаковое напряжение в 5V/2A, чего более чем достаточно для того, чтобы быстро подзарядить свое мобильное устройство.

Итоги

Подведем итоги по внешнему аккумулятору HARPER PB-10011. Перед нами доступный Power Bank емкостью в 10000 мАч, чего более чем достаточно, чтобы на протяжении всего рабочего дня у вас всегда была возможность, в случае необходимости, подзарядить свой смартфон, планшет, умные часы и другие мобильные устройства. Благодаря своим компактным габаритам данный аккумулятор очень удобно переносить с собой в любое место. Стильный дизайн, несомненно, привлечет внимание ваших знакомых. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. HARPER PB-10011, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость.