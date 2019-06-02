Обзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАч

Согласитесь, наверняка каждый из вас сталкивался с неприятной ситуацией, когда в самый неподходящий момент на вашем смартфоне, либо любом другом мобильном устройстве садился аккумулятор и не было возможности быстро его подзарядить. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Встречайте, перед вами внешний аккумулятор на 10000 мАч, модель PB-10011. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.
Комплект поставки
Устройство поставляется в привычной для компании HARPER прозрачной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Внешний аккумулятор на 10000 мАч
- Кабель для зарядки USB-MicroUSB
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Внешний вид и функционалПеред нами компактный Power Bank, который всегда можно держать под рукой и переносить с собой в любое удобное для вас место в своем рюкзаке, сумочке, либо вовсе в кармане куртки. Кроме того, благодаря своему стильному дизайну, устройство, несомненно, привлечет внимание покупателей.
Корпус аккумулятора выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев.
На верхней части девайса можно увидеть логотип компании HARPER.
На противоположной стороне нет никаких элементов управления.
Кнопка вкл/выкл размещена на одной из боковых граней.
Рядом расположились два разъема: USB и microUSB для зарядки аккумулятора. Здесь же установлены светодиодные индикаторы состояния заряда аккумулятора, которые вовремя оповестят пользователей о том, что пора подзарядить Power Bank.
На противоположной стороне можно увидеть краткую техническую информацию о входном и выходном напряжении.
Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего с лихвой достаточно до трех раз подзарядить свой смартфон с емкостью аккумулятора не выше 3000 мАч. На входе и выходе мы получаем одинаковое напряжение в 5V/2A, чего более чем достаточно для того, чтобы быстро подзарядить свое мобильное устройство.