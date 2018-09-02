Обзор HARPER PB-20000. Универсальный внешний аккумулятор

Видео обзор

Не секрет, что у современного человека в "вооружении" огромное количество мобильных устройств: смартфон, планшет, MP3-плеер, электронная книга и многое другое. Для того, чтобы они работали, их необходимо заряжать, а заряда аккумулятора, как вы знаете, не всегда хватает на полноценный рабочий день, да и не всегда есть возможность зарядить свой гаджет при помощи стандартного зарядного устройства. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный внешний аккумулятор от компании HARPER, который сумеет решить данную проблему и вовремя подзарядить все мобильные устройства. Встречайте, перед вами модель PB-20000. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Внешний аккумулятор HARPER PB-20000

Кабель USB-microUSB для зарядки

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной, прозрачной упаковке от компании HARPER на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о внешнем аккумуляторе. В комплект поставки входят:

Особенности

Емкость: 20000 мАч

Одновременная зарядка двух устройств

Входное напряжение: 5 В/ 2 А

Выходное напряжение: 2.1 А

Разъемы :USBx3

Максимальный ток на USB 1: 1 А

Максимальный ток на USB 2: 2.1 А

Максимальный ток на USB 3: 2.1 А

Время зарядки аккумулятора: 12 ч

Количество циклов зарядки: 500

LED-дисплей

Внешний вид и функционал

Внешне устройство напоминает дутый 5.5 дюймовый смартфон, что позволяет носить данный аккумулятор с собой в любое удобное место в своем рюкзаке или сумочке. Девайс выполнен в темно-серой расцветке из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено аккуратно и надежно.

На лицевой стороне устройства находится LED-дисплей, где отображается вся необходимая информация при зарядке. Данное решение позволяет контролировать запас заряда внешнего аккумулятора и тщательно распределить его на все мобильные устройства. Здесь же можно увидеть информацию о входном и выходном напряжении. Максимальное выходное напряжение составляет 2.1 А, что позволяет достаточно быстро зарядить, к примеру, ваш смартфон или планшет.

Емкость самого аккумулятора HARPER составляет 20000 мАч, этого более чем достаточно для того, чтобы не оставить без заряда аккумулятор все ваши мобильные устройства. При полной разрядке внешнего аккумулятора необходимо потратить приблизительно 12 часов времени для максимальной зарядки. Входная мощность составляет 5В/2А. Следует отметить, что устройство рассчитано на 500 циклов зарядки, что достаточно хороший показатель.

На одной из граней девайса находится microUSB разъем для зарядки внешнего аккумулятора.

На противоположной стороне расположилась функциональная кнопка, позволяющая включить LED-дисплей.

На тыльной стороне устройства обосновалось сразу три USB-разъема для зарядки мобильных устройств. Разработчики продумали все до мелочей. Первый USB-порт можно использовать для различных MP3-плееров и других гаджетов, с небольшой емкостью аккумулятор. Выходное напряжение данного USB-порта составляет 1А. Для более мощных устройств вы всегда можете воспользоваться двумя другими USB-портами, так как там выходная мощность составляет 2.1 А. Следует отметить, что данный внешний аккумулятор поддерживает одновременную зарядку сразу двух устройств. То есть вы легко сможете одновременно зарядить и смартфон, и другой гаджет. Согласитесь, очень удобно.

Итоги

Подведем итоги по универсальному внешнему аккумулятору HARPER PB-20000. Сразу же хочется отметить, что устройство полностью оправдывает свою стоимость и отлично показывает себя в работе. За все время пользования данным аккумулятором мы ни разу не столкнулись с разряженными аккумуляторами на своих мобильных устройствах. HARPER PB-20000 станет незаменимым помощником в дальних поездках, командировках и выездах на природу. При длительной зарядке внешний аккумулятор не перегревается и стабильно выполняет свою работу. Среди плюсов следует отметить следующее: интересный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие LED-дисплея, мощный аккумулятор в 20000 мАч, наличие трех USB-портов, одновременная зарядка двух устройств и конечно же привлекательная цена. Из минусов может не понравится лишь вес устройства. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.