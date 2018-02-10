Обзор HARPER PB-20002. Внешний аккумулятор мощностью 20000 мАч.

Недавно мы представили вашему вниманию компактные внешние аккумуляторы от компании HARPER, мощностью на 10000 мАч, которые оставили у нас лишь положительные впечатления. Однако пришло время познакомиться со старшей моделью, которая прибавила не только в габаритах, но и в мощности. Встречайте, перед вами PB-20002 на 20000 мАч, давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Внешний аккумулятор на 20000 мАч

Кабель USB-microUSB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Вы любите путешествовать? В вашем распоряжении множество гаджетов, но не всегда есть возможность их подзарядить при необходимости? HARPER PB-20002 идеально подойдет для пользователей ведущие активный образ жизни. Не смотря на свою большую емкость аккумулятора в 20000 мАч, устройство не сильно прибавило в размерах и отлично поместиться в рюкзак и даже во внутренний карман куртки.Устройство поставляется в компактной прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую техническую информацию о данном аккумуляторе. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1900 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Емкость: 20000 мАч

Вход microUSB: 5В/2А

Вход Lightning: 5В/1А

Выход USB1: 5В/1А

Выход USB2: 5В/2А

Одновременная зарядка двух устройств

Тип батареи: Li-Polymer

Время зарядки: 12 ч

Количество циклов зарядки: 300

Защита от короткого замыкания

Индикатор заряда

Материал корпуса: пластик

Размеры: 167x82x22 мм

Вес: 415 г

Внешний вид

Устройство выполнено в современном дизайне из качественных материалов. Корпус аккумулятора выполнен из приятного на ощупь пластика. Лицевая и нижняя часть прорезинена.

На одной из граней расположилась кнопка управления питанием и четыре светодиодных индикатора уровня заряда аккумулятора.

На противоположной стороне устройства находится microUSB разъем для зарядки аккумулятора.

Рядом обосновались сразу два разъема USB, позволяющие одновременно заряжать сразу два мобильных устройства. Между ними можно увидеть разъем Lightning для зарядки iOS устройств.

На нижней части внешнего аккумулятора можно увидеть техническую информацию о разъемах.

Если говорить в целом, порадовало то, что несмотря на свой аккумулятор емкостью 20000 мАч, устройство не выглядит гигнатом и его очень удобно переносить с собой в любое место, и девайс не займет много места.

Работа HARPER PB-20002

С внешним аккумулятором HARPER PB-20002 вы сможете забыть поисках розеток для подзарядки мобильных устройств. Емкости аккумулятора вполне достаточно для того, уехать на несколько дней на природу, либо чувствовать себя комфортно даже при длительных перелетах в другие страны. Другими словами, если вы ведете активный образ жизни и постоянно находитесь в движении, то HARPER PB-20002 идеально подойдет для вас. Зарядка мобильных устройство осуществляется достаточно быстро, что позволяет тратить минимум времени на это. Благодаря светодиодным индикаторам уровня заряда аккумулятора вы всегда сумеете проконтролировать необходимость подзарядить сам внешний аккумулятор. HARPER PB-20002 идеально подойдет для тех, кто ведет длительные съемки при помощи экшн-камер, внешний аккумулятор позволит снимать вам на протяжении всего дня и не переживать о том, что аккумулятор на камере вот-вот разрядится.

Итоги

Подведем итоги по внешнему аккумулятору HARPER PB-20002. Устройство полностью соответствует требованиям современных пользователей мобильных устройств. Емкий аккумулятор в 20000 мАч позволит полностью забыть о проблемах с нехваткой розеток в различных местах. Стильный дизайн и компактные габариты позволяют переносить HARPER PB-20002 с собой практически в любое место. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материала, возможность одновременно заряжать несколько устройств, защита от короткого замыкания, современный дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.