Обзор HUAWEI P30. Самый удобный флагман

До недавнего времени, санкции США серьезно угрожали будущему китайской компании Huawei. Теперь, когда все более или менее устаканилось мы решили провести тестирование одного из самых недооцененных флагманов — Huawei P30. Чем же он так хорош? Расскажем в этом обзоре.

Внешний вид

Как вы знаете, во флагманскую P-серию Huawei входят две модели: P30 Pro и P30. Если первый сделан в том же форм-факторе, что и Mate 20 Pro, то второй имеет корпус, как у P20 Pro. За счет округлых граней и компактных габаритов, Huawei P30 очень комфортно использовать даже одной рукой. Для наглядности скажем, что размеры P30 чуть больше iPhone Xs. Качество сборки отличное, все ощущается крайне монолитным.

Задняя крышка выполнена из прочного стекла. На нем разместились все три камерных модуля, двухтоновая вспышка и логотип «Leica». Сам корпус защищен только от брызг по стандарту IP53, поэтому погружать в воду смартфон не стоит. В России устройство доступно для покупки в двух необычных цветах: светло-голубой и северное сияние.

На нижней грани расположился ординарный динамик, микрофон, разъем для зарядки USB Type-C и всеми любимый mini-jack 3.5 mm, с помощью которого можно прослушивать музыку в формате WAV и FLAC.

На правой грани мы имеем качельку громкости и кнопку разблокировки устройства.

На левой же разместился лоток для двух SIM-карт. Также в него можно вставить Nano SD карту, которая позволит расширить память на дополнительные 512 Гб.

Дисплей

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, который выдает картинку превосходного качество с отличной цветопередачей, хорошими углами обзора и большим запасом яркости. Экран лишен закругленных краев, поэтому ложных нажатий по краям точно не будет. Благодаря OLED-матрице в экран удалось встроить сканер отпечатков пальцев. Точность распознавания достаточно высока и сопоставима с Mate 20 Pro. Сверху находится каплевидный вырез под динамик и фронтальную камеру, с помощью которой можно осуществить разблокировку по лицу. Стоит отметить, что в данной модели отсутствует ИК-датчик, поэтому в темное время суток у вас вряд ли выйдет разблокировать смартфон по лицу.

Начинка

Huawei P30 работает на топовом восьмиядерном процессоре Kirin 980, изготовленный по 7 нм тех процессу с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. За графику ответственен чипсет GPU Mali-G76 MP10. Такого железа с головой хватает, чтобы играть с высоким FPS на самых максимальных настройках в такие топовые игры как: Asphalt 9, Injustice 2, WoT Blitz и PUBG. Вся система работает на Android 9.0 c установленной поверх фирменной оболочкой EMUI 9.1, в которой есть немало количество полезных функций. К примеру, режим энергосбережения позволяет без ощутимой потери в производительности получить дополнительный 1-1.5 часа работы. Сам интерфейс работает быстро, ничего не подвисает.Результаты синтетических тестов:

Камера

Huawei P30 получил три камерных модуля от Leica: основной на 40 мегапикселей с сенсором SuperSpectrum и апертурой f/1.8, широкоугольный на 16 мегапикселей с апертурой f/2.2 и телеобъектив на 8 мегапикселей с апертурой f/2.4. Фронтальная же камера имеет разрешение в 32 мегапикселя с апертурой f/2.0 и с помощью нее можно сделать достаточно качественные селфи.

Также P30 поддерживает технологию искусственного интеллекта, которая сама определяет, что сейчас находится в кадре и в зависимости от этого подбирает необходимый режим съемки и стиль обработки. По сравнению с Mate 2 Pro, ощутимо выросла детализация в снимках и улучшился автофокус. Примеры фотографий представлены ниже:

Аккумулятор

Итоги

Емкость аккумулятора составляет 3650 мАч, и в купе с энергоемким OLED-дисплеем P30 способен проработать около 8 часов активной работы. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge на 22,5 Вт, позволяющая зарядиться с нуля всего за час. Результат действительно впечатляет. Из минусов стоит отметить отсутствие беспроводной зарядки.Huawei P30 — это отличный флагман с максимально удобными габаритами. Он обладает красивым дизайном, 6,1-дюймовым дисплеем с хорошей цветопередачей, высокой производительностью, великолепными камерами, емким аккумулятором, быстрой зарядкой и разъемом под наушники. Из минусов мы выделили отсутствие стереодинамиков и беспроводной зарядки. P30 подойдет для тех, кто ценит практичность, и не желает переплачивать за дисплей с изогнутыми рамками и другими не самыми необходимыми техническими особенностями.