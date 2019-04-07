Обзор Harper GM-V100. Вертикальная мышь для игр

2019-04-07, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Harper GM-V100; [182]
Согласитесь, современные игры существенно продвинулись вперед. Все это привело к тому, что обычные мышки и клавиатуры, без дополнительного функционала, не позволяют полноценно погрузиться в очередную компьютерную новинку. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию вертикальную мышку от компании HARPER, получившая под свое управление все необходимое для того, чтобы чувствовать себя в своей любимой игре очень комфортно. Встречайте, перед вами модель GM-V100. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора приблизительная стоимость девайса составляла около 1800 рублей. В комплектацию входят:
  • Вертикальная мышка
  • Подставка для поддержки запястья
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Дизайн корпуса: вертикальная
  • Чипсет: PAW 3509
  • Максимальное разрешение: 1600 DPI
  • Максимальное ускорение: 15 g
  • Максимальная скорость слежения: 500 ips
  • Максимальная частота кадров: 4000 fps
  • Частота опроса: 500 Hz
  • Количество кнопок: 6
  • Подсветка корпуса: LED
  • Тип подключения: проводной (USB)
  • Материал корпуса: матовый софт-тач пластик

Внешний вид и функционал

Harper GM-V100 получил стильный дизайн и эргономичную форму, позволяющая получить под свое управление комфортный уровень для работы и оптимальную поддержку вашего запястья. Устройство выполнено из качественных материалов. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса выполнен из матового софт-тач пластика, на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев.

Для комфортной работы разработчики добавили в данную мышку съемную подставку под запястье, что позволяет забыть о усталости руки. Мышка выполнена для правшей.

Элементы управления расположились на боковых гранях девайса. Справа находятся основные кнопки управления: правый/левый клик мышки и колесико прокрутки.

На противоположной гране мышки находятся две дополнительные кнопки управления: вперед/назад.

На верхней части можно увидеть логотип компании.

Отдельное внимание следует уделить тому, что устройство получило под свое управление LED-подсветку, которую, при необходимости, можно выключить. Подсветка горит синим цветом. Цвет подсветки, к сожалению, изменить возможности нет.

На нижней части мышки находится оптический сенсор и сразу пять тефлоновых ножек, позволяющие получить наилучшее скольжение по поверхности. Кроме того, здесь же расположились две дополнительные кнопки управления, одна из которых отвечает за вкл/выкл подсветки, а вторая позволяет переключить режимы DPI. Всего три режима, максимальное разрешение составляет 1600 DPI. Как нам кажется, этого более чем достаточно для полноценной работы.

Следует отметить, что данная мышка, во время первого использования, покажется вам не совсем привычным решением. Однако спустя некоторое время вы сами поймете, что именно мышка в таком исполнение является идеальной не только для оптимальной работы, но и полноценной игры. Мышка отлично ложится в руку и ей удобно управлять, а благодаря специальному покрытию она не выскальзывает с руки, что очень важно. Другими словами, если вы ищете для себя действительно комфортную и играбельную компьютерную мышку, то обязательно испытайте свои силы в своей любимой компьютерной игре в одном тандеме с вертикальной мышкой Harper GM-V100.

Кроме того, на официальном сайте HARPER вы можете скачать программное обеспечение для данной мышки и настроить ее функционал под свои предпочтения. Пользователю дается возможность переназначить функции кнопок управления и даже создать и сохранить свои макросы.

Итоги

Подведем итоги по вертикальной мышке Harper GM-V100. Перед нами многофункциональное решение, которое, как нам кажется, придется по душе не только современным геймерам, но и обычным пользователям, которые долго засиживаются перед экраном своего компьютера. Устройство позволит чувствовать себя комфортно даже после длительных игровых сессий, а все благодаря эргономично правильной форме мышки и подставке под запястье. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный дизайн, наличие подсветки, дополнительные кнопки управления и конечно же привлекательная цена. Из минусов может не понравиться лишь маркий корпус. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость и выполняет свои функции на отлично.

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