Обзор Helix Jump. Игра для людей с реакцией

2018-04-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Helix Jump; [127]
В последнее время я стал замечать, что разработчики мобильных игр либо делают что-то очень серьезное, чтобы привлечь пользователей со всего света, либо более простые проекты, которые просто дают возможность убивать время. Для меня первый тип игр не так интересен, так как проводить много времени в сложных играх на смартфоне не очень хочется, а вот разного рода казуальные проекты приносят очень даже много пользы и удовольствия, так что я предпочитаю такие варианты. К примеру, вот заметил Helix Jump, классную игру с шикарным набором преимуществ, о которой хотелось бы сегодня рассказать. Очень интересно проект выглядит, у него предостаточно привлекательная картинка и есть ощущение, что создавать игру мастера своего дела. Во всяком случае на данный момент игрушка затянула меня буквально с головой, играю каждый день и не могу остановиться. Советую и вам попробовать, а сейчас расскажу подробнее почему.

Игровой процесс

Игра представляет из себя смесь головоломки с раннером. У нас есть шарик краски, который прыгает по платформам. Когда вы прыгаете на платформу, от шарика остается желтый след, но не стоит пугаться — вы можете прыгать по своей же краске сколько захотите, просто разработчик решил немного разнообразить игровой процесс вот такой деталью. Далее, наш персонаж, шарик, должен прыгать в пространство между платформами, для этого вы пальцем прокручиваете их вокруг своей оси или против неё, чтобы шарик проскользнул между платформ. Он не разобьется, даже если вы пролетите сразу с десяток платформ за один раз, вам наоборот бонусы дадут за такое путешествие, так что постарайтесь летать сразу сквозь несколько отверстий. В этом заключается вся суть игры — вам нужно крутить платформы, помогая шарикам проскользнуть внутрь.

Графика

Не могу сказать, что графика данного игрового продукта прямо меня поразила и теперь я только в нее и играю, но выглядит все достаточно прелестно. Гарик оставляет после себя брызги на платформах, сами платформы разваливаются, когда вы пролетаете между ними, иногда есть эффект резкого падения, если вы пролетаете между несколькими отверстиями сразу. Разработчики постарались сделать свою игру максимально привлекательной и местами у них даже получилось, хотя ничего ультра-крутого здесь нет, естественно. Думаю, если вы играете в игры ради удовольствия, а не ради графики, то здесь есть чем заняться.

Тренируем реакцию

Постепенно сложность игры будет повышаться и так просто бегать между уровнями уже не получится. Например, на некоторые части платформы нельзя будет приземляться, тогда игра закончится. То есть, нужно не только проломиться в отверстие между черными платформами, но и не попасть на красный участок, который постепенно становится все больше и больше. Для многих пользователей это будет сложно, так как нужна неплохая реакция и понимание виртуального мира. Оба параметра прокачиваются банальными тренировками и постоянной работой над собой.

Итог

Я часто провожу какое-то время, скучая со смартфоном в руках. Конечно, лучше бы в эти моменты брать что-то и читать, хотя бы новости, но это делать не всегда хочется. Особенно вечером, когда голова уже переполнена всей этой информацией и хочется чего-то другого, расслабляющего. В этом плане игра очень даже спасает, так как вы можете спокойно играть, тренировать реакцию и не думать при этом головой вообще, ваши мыслительные процессы не задействованы. Думаю, это крутое решение для тех, кто ездит в метро или на такси и не хочет проводить это время скучая. Попробуйте и вам точно понравится.


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