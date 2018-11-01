Обзор Hello Cats. Спасаем котиков

Давайте немного отдохнем от крупных проектов и поиграем во что-то более простое и понятное. Очень люблю игры вроде Hello Cats за то, что они не требуют от вас постоянного присутствия. Из-за этого не все могут играть в стратегии в реальном времени, ведь там нужно постоянно заходить в игру, строить что-то, собирать и тратить ресурсы. У данной игры такой проблемы нет — вы можете спокойно заходить сюда раз в неделю и никаких проблем не возникнет. Разработчики решили предоставить нам классическую головоломку с увлекательным сюжетом про котов, которые вечно куда-то попадают в нехорошую ситуацию. Мы будем их спасать и получать от этого массу положительных эмоций. Собственно, что еще нужно для полного счастья? Давайте я немного подробнее расскажу о данном проекте, чтобы вы понимали, насколько это интересная игрушка и почему стоит обратить на нее свое внимание. Думаю, многим она будет интересна.

Геймплей

Большая часть уровней построена на физике и вашем понимании законов притяжения. Например, наш котик сидит на полке, а его нужно оттуда согнать. Для этого мы просто рисуем шарик и треугольник, по которому он будет скачиваться, после чего фигуры взаимодействую и выгоняют котика с полки. Будут варианты с освобождением кота из аквариума, когда нам нужно будет разбить стекло, будут уровни с динамитом и ограничением по зонам для рисования. Это все делает игровой процесс удивительным и увлекательным — никогда не знаешь, что тебя ждет на новом уровне, но уже хочется перейти туда и посмотреть. И, что самое приятное, пользователю не нужно тратить много времени на то, чтобы привыкнуть к геймплею или выучить какие-то особые механики. Вы просто заходите, чертите на экране какие-то фигуры и проходите задания, больше ничего не требуется. И это действительно круто.

Уровни

Мне всегда нравились игры, в которых уровень сложности поднимается постепенно — вам сначала показывают основы игрового процесса, потом какие-то дополнительные фишки, потом еще и еще. Очень многие разработчики забывают об этом и выпускают игры, в которых ты только-только начал играть, а тебе уже дают невероятно сложные уровень, потом опять легкий, потом опять сложный. Здесь сложность повышают постепенно и каждый новый уровень немного тяжелее предыдущего. Это позволяет привыкнуть к тему и ожидать каких-то опасностей на каждом шагу. Такой подход кажется более оптимальным в казуальных играх.

Донат

Игра предлагает вам покупать подсказки в тех ситуациях, в которых вы не знаете, как действовать дальше. Стоит отметить, что я прошел почти всю игру и пока что мне такая помощь не понадобилась. Это значит, что донат на ваш прогресс будет влиять очень слабо, если вообще будет. Зато реклама здесь появляется очень часто — практически после каждого уровня. Это не раздражает, все же игра бесплатная и разработчикам нужно на чем-то зарабатывать, но иногда хочется быстрее перейти дальше, а тебе нужно остановиться ради просмотра рекламного ролика.

Итог

Мне очень понравилась Hello Cats за свою простоту и легкость в освоении — вы можете спокойно проходить уровни и не переживать о каких-то ограничениях, можете пробовать разные тактики и перепроходить неудачные уровни, если такие у вас имеются. Котики нарисованы очень привлекательно, они милые и постоянно куда-то попадают, а нам нужно их постоянно спасать или сгонять. Это идеальный продукт с заделом на будущее — если проходить по несколько уровней за день, то вам хватит заданий на несколько недель. При этом, я повторюсь, игра вообще не давит на вас донатом и прочими вещами.