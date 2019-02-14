Обзор Hooked Inc. Рыбачим на смартфоне

2019-02-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Hooked Inc; [63]
От большинства современных кликеров веет унынием и скукой — разработчики не хотят придумывать что-то свое, уникальное и неповторимое. Им намного проще выпустить очередную копию уже успешного проекта, получить с него какие-то деньги и создавать уже следующую копию. Очень редко встречаются игры, которые могут действительно заинтересовать геймера. Обычно это лишь проекты каких-то крупных компаний, но это очень большая редкость, либо творение инди-студии, которая решила реализовать действительно интересную идею. Игра Hooked Inc — второй случай. Разработчики явно хотели как-то привлечь к себе внимание и ради этого создали действительно крутой и интересный продукт, который даже мне, заядлому геймеру и фанату жанра, принес массу положительных эмоций. Так что пришло время посмотреть на эту красоту и узнать, почему же проект настолько интересен и увлекателен.

Геймплей

Собственно, мы играем за виртуального рыбака, который на своей лодке выбрался в открытое море и ловит там разного рода рыбу. Конечно, на самом старте у нашего персонажа очень простенькая лодка, крайне простая удочка и всевозможные снасти, так что ловим мы очень мелкую рыбку и получаем за это по одному доллару. Когда у вас будет больше денег, можно улучшить свои инструменты добычи рыбы и тогда процесс будет приносить гораздо больше личных средств. Постепенно вы заработаете достаточно денег для перехода в новую локацию, можно будет даже лодку новую купить и все в таком духе. Игра обладает целым перечнем интересных улучшений, которые затягивают вас по самые уши и выходить из игры просто не захочется. Я первый раз просидел в ней часа два, пока батарея на смартфоне не села, и это было шикарное время. Вся соль, конечно, в апгрейдах, которые поддерживают ваш интерес к ловле рыбы на протяжении длительного времени.

Улучшения

На протяжении всей игры разработчик предлагает вам покупать разнообразные улучшения для своего персонажа, чтобы получать больше рыбы или денег за нее. К примеру, можно улучшить удочку и вы будете доставать рыбу быстрее, либо же она будет захватываться в большем радиусе. Помимо этого, будут крайне дорогие улучшения, которые повышают стоимость пойманной рыбы. Это улучшение очень быстро окупается, так как каждая пойманная рыба оценивается дороже 10 тысяч виртуальных долларов. Но это лишь часть улучшений персонажа, а есть же еще глобальные улучшения, которые меняют геймплей.

Во-первых, вы можете улучшать свою лодку. Это довольно дорогое удовольствие, которое требует весомых вложений, но оно того стоит. С улучшением лодки открываются новые бонусные характеристики, которые еще и улучшать можно, так что копить на данный параметр стоит. Во-вторых, вы можете переехать на более привлекательную локацию для добычи рыбы. Это тоже стоит довольно больших денег, но на новой локации всегда есть рыба более высокого уровня, которая стоит в десятки раз дороже того, чтоб вы ловили ранее. Так что это вложение тоже очень быстро окупается.

Итог

Разработчикам удалось увлечь меня на очень длительное время, а ведь я играю в игры каждый день и уже серьезно наигрался в подобные продукты. Это значит, что игра действительно уникальная и обладает целым рядом особенностей, которые затягивают игрока в виртуальную рыбалку. Заниматься ловлей рыбы очень интересно, она здесь разнообразная и можно свои инструменты улучшать, чтобы богатеть и продвигаться дальше. Отличный вариант для тех, кто любит иногда убивать время и получать от этого положительные эмоции. Да и скучать в этой игре не приходится, что тоже важно.


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