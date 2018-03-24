Обзор Hyundai H-RCL210. Стильные часы с радиобудильником

2018-03-24, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Hyundai H-RCL210; [200]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный и стильный радиоприемник с часами от компании Hyundai. Устройство отлично показывает себя в работе и позволяет вместо примитивных звуковых сигналов будильника использовать вашу любимую радиостанцию. Встречайте, перед вами Hyundai H-RCL210. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 700 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном радиобудильнике. В комплект поставки входят:
  • Радиобудильник Hyundai H-RCL210
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Диапазон частот: FM: 64-108 МГц
  • Память на 20 радиостанций
  • Тип: радиобудильник
  • Настройка частоты: цифровая
  • Функции: часы
  • Питание: от сети, от батареек
  • 2 будильника, повтор сигнала будильника, таймер сна

Дизайн и функционал

Компактные габариты устройства позволяют установить радиобудильник в любое удобное для вас место. Питание осуществляется при помощи несъемного кабеля от 220В, USB-кабеля, либо батарейки. Длины кабеля достаточно для комфортного пользования.

На верхней части устройства обосновался динамик и следующие функциональные кнопки:
  • Включение режима радио/отключение будильника
  • Регулятор уменьшения громкости/кнопка включения будильника 1
  • Регулятор увеличения громкости/кнопка включения будильника 2
  • Включение повторного сигнала будильника/включение режима сна
  • Сохранения радиостанций/выбор сохраненных радиостанций/настройка часов
  • Поиск радиостанций (вверх)/установка значения минут
  • Поиск радиостанций (вниз)/Установка значения часа

На нижней части девайса расположились резиновые ножки для предотвращения от скольжения. Здесь же обосновался слот для батарейки.

Верхняя и нижняя части устройства соединены прозрачной, затемненной вставкой из пластика, которая, к сожалению быстро царапается и оставляет на себе следы от пальцев.

На одной из граней находится несъемный кабель для питания, антенный провод и разъем USB для питания.

На противоположной грани обосновался LED-дисплей с отображаемой информацией.

Здесь нет никаких острых углов, все грани девайса закруглены. В дизайне устройства нет ничего необычного.

Для настройки часов необходимо нажать и удерживать кнопку Time, после чего выставить значения часа и минут нажимая соответствующие кнопки. Для сохранения настроек необходимо еще раз нажать на кнопку Time.

Порадовала функция режима сна. Вы можете выставить определенное значение в минутах (от 5 до 120), спустя которые радио автоматически выключится. Для этого необходимо перейти в режим радио и нажимать на клавишу Sleep.

Кроме того, здесь можно установить сразу два будильника. Для их настройки необходимо нажать и удерживать кнопку AL1 или AL2, после чего выставить значения. Нажимая на те же кнопки вы можете настроить будильник на звуковой сигнал, либо на радио станцию.

Для поиска радиостанций необходимо включить режим радио и при помощи кнопок Tuning выставить частоту вручную, либо удерживая Tunning, сделать это автоматически. Порадовала возможность сохранять радиоканалы. Для этого, после настройки радиостанции, необходимо нажать на кнопку PRESET и выбрать номер ячейки. Для сохранения необходимо еще раз нажать на PRESET.

Для того, чтобы получить качественное звучание радио необходимо протянуть антенный провод как можно ближе к окну. Устройство, учитывая стоимость, показывает отличные результаты в работе. Радиосигналы держатся уверенно. На некоторых радиочастотах появляются небольшие помехи со звуком. Диапазона громкости более чем достаточно для комфортного прослушивания.

Итоги

Подведем итоги по радиобудильнику Hyundai H-RCL210. Устройство показало неплохие результаты в работе. Минималистичный дизайн, качественная сборка и материалы, отличный функционал и приятная стоимость несомненно заинтересует большинство покупателей. Порадовало то, что в функционале кнопок управления можно разобраться интуитивно, не открывая инструкцию по эксплуатации. Существенных минусов нам выявить не удалось. Hyundai H-RCL210 полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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