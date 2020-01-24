Обзор INSPECTOR AVENGER. Пуско-зарядное устройство для вашего авто

Несмотря на то, что зима в текущем году не была холодной, проблем с севшим аккумулятором в автомобиле меньше не стало. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании INSPECTOR, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами незаменимый помощник для любого современного автовладельца, пуско-зарядное устройство АКБ, модель AVENGER. Отличительной особенностью данного решения является отсутствие встроенного аккумулятора. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Пуско-зарядное устройство INSPECTOR AVENGER

Кабель для зарядки от прикуривателя автомобиля

Кабель USB

Чехол

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора INSPECTOR AVENGER можно было приобрести приблизительно за 8000 рублей. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Компактный, стильный INSPECTOR Avenger сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху разместился информативный дисплей и три функциональные кнопки управления: вкл/выкл, запустить остановить зарядку, Boost (принудительный запуск).

Снизу можно увидеть подробную техническую информацию о данном устройстве.

На тыльной стороне расположены две несъемные клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля. На противоположной стороне находятся два разъема для зарядки: от прикуривателя и от microUSB. Они надежно защищены резиновыми заглушками.

Вариант 1

В чем же преимущество данного устройства? INSPECTOR Avenger относится к устройствам суперконденсаторного типа. Другими словами, здесь нет никаких встроенных аккумуляторов и их заменили на суперконденсаторы большой емкости. Использованный метод позволяет на выходе получить гарантированный запуск двигателя вашего автомобиля, даже если аккумулятор полностью разряжен. Данная модель обладает пусковым током 700А. Это позволяет запустить не только бензиновые, но и дизельные двигатели объемом до 2 л. и напряжением бортовой сети не выше 12В. Что касается бензиновых двигателей, они не должны превышать объем в 4 л. Как это работает? Давайте рассмотрим несколько примеров, когда INSPECTOR Avenger сумеет оживить двигатель Вашего «железного коня»:Наверняка все сталкивались с тем, что, сев в свой автомобиль и включив зажигание, приборная панель загорается, а вот заряда аккумулятора недостаточно, чтобы завести двигатель. В данном случае на помощь приходит INSPECTOR Avenger. Вам достаточно будет открыть капот вашего авто и подключить клеммы INSPECTOR Avenger к аккумулятору, после чего включить пуско-зарядное устройство. На экране появится информация о состоянии вашего аккумулятора.

Далее необходимо нажать на функциональную кнопку Charge в INSPECTOR Avenger. Устройство автоматически начнет набирать необходимый для запуска двигатель заряд. Вам лишь останется дождаться того, чтобы на экране загорелся соответствующий значок о том, что можно запустить двигатель. Все элементарно и просто, разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи.

Вариант 2

Однако иногда случается так, что аккумулятор автомобиля разрядился полностью, либо его заряда просто недостаточно. В данном случае вы можете воспользоваться альтернативным способом запуска. Для этого также есть несколько простых вариантов:

Использовать аккумулятор другого автомобиля, чтобы набрать достаточный заряд в INSPECTOR Avenger. Воспользоваться розеткой прикуривателя 12В другого автомобиля Подзарядить пуско-зарядное устройство от USB-порта

Вариант 3

Смысл работы прост. Перед тем, как подключить клеммы пуско-зарядного устройства INSPECTOR Avenger к севшему аккумулятору необходимо подзарядить его при помощи трех выше указанных способов и лишь после этого попытаться произвести запуск двигателя своего автомобиля. Однако здесь есть один небольшой нюанс. Если в первых двух случаях INSPECTOR Avenger наберет достаточно быстро необходимое количество заряда, то в случае с использованием разъема microUSB, придется подождать от 20 до 50 минут.Если и данный способ не помог, то можно воспользоваться функцией принудительного запуска. Для начала необходимо подзарядить пуско-зарядное устройство вышеуказанным способом. Далее подключаем клеммы к севшему аккумулятору, либо вовсе напрямую (если аккумулятора нет). После проделанного необходимо два раза нажать на кнопку BOOST (принудительный запуск) и дождаться, когда загорятся индикаторы Ready и Engine, что будет означать о том, что устройство готово к запуску двигателя.

Предупреждение о низком напряжении

Защита от переполюсовки и короткого замыкания

Защита от высокой температуры внутри устройства

Понравилось то, что разработчики не забыли позаботиться и о безопасности, добавив в устройство систему защиты. Следует отметить, что данное пуско-зарядное устройство не будет работать при подключении к аккумуляторам с напряжением 16 В и выше. На экране начнет мигать восклицательный знак. Помимо этого, есть и другие предупреждения:

Итоги

Подводя итоги по пуско-зарядному устройству INSPECTOR AVENGER, следует сказать, что перед нами современный помощник для любого автовладельца, который, в случае необходимости сумеет быстро произвести запуск двигателя вашего автомобиля. Понравилось то, что в данном устройстве нет необходимости поддерживать уровень заряда и оно может завести ваш авто даже при полностью разряженном аккумуляторе автомобиля и даже напрямую, минуя аккумулятор, если его и вовсе нет. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, хорошая начинка, отличный функционал и приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.