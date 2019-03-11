Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный порт

Геймплей

Довольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради развития. То есть, вы можете потратить пару десятков часов, чтобы собрать ресурсы и продвинуться еще дальше и заработать еще денег. Виртуальных, конечно же. Мне такие игры тоже очень нравятся и если я вижу достойного представителя жанра, то обязательно делаю на эту игру обзор. Сегодня речь пойдет о довольно классном проекте, который вам точно понравится и принесет массу положительных эмоций.

Улучшения

Игровой процесс Idle Harbor Tycoon построен вокруг порта и пассажирских перевозок на кораблях. Нам нужно построить свой громадный порт и получить от него как можно больше денег, чтоы улучшить окружающую среду и получать еще больше денег. Собственно, все игры этого жанра построены по одной механике — вы зарабатываете средства, чтобы купить улучшение и получать еще больше личных средств для дальнейших апгрейдов. Получается такой вот замкнутый круг, который крайне тяжело разомкнуть. Вам нужно клацать по дисплею и получать все больше и больше посетителей, а с ними и увеличивать свой доход. Далее, вы купите новые улучшения и построите новые здания, чтобы получить от них еще больше дохода и больше посетителей. Конечно, нравится такое далеко не всем, но если вы уж окунетесь в этот виртуальный мир, то вынырнуть будет крайне тяжело. Уж слишком много здесь активностей.

Донат

Стоит сказать, что разработчики немного переборщили с количеством улучшений. В определенный момент понимаешь, что держать эту всю информацию у себя в голове просто не получится, так как ее слишком много. Тем более для мобильной игры. Например, вам нужно понимать, что в арсенале маяка, а именно в нем мы будем все улучшать, больше двух десятков улучшений, которые по разному влияют на ваши финансовые показатели. Некоторые повышают количество кликов, которые вы можете сделать, некоторые увеличивают стоимость за каждый проданный билет и тем самым повышают прибыль. Вам нужно перечитать все описания, посмотреть как улучшения влияют на ваши показатели и выбрать самые эффективные, чтобы улучшать только их. Это немного сбивает с толку, но постепенно привыкаешь и тогда игровой процесс получается более увлекательным и интересным, ведь вы уже будете знать какие-то детали и особенности.

Итог

Встроенные покупки здесь есть, но это совсем не та игра, куда хочется вкладывать реальные деньги. Ведь сегодня вы потратите 10 долларов и получите много денег на улучшения, а завтра они закончатся и нужно будет заново вкладывать деньги. Намного эффективнее смотреть рекламу и получать за нее денежные бонусы. К примеру, можно посмотреть пять роликов и получить 120 миллионов виртуальных долларов, которые вы потом спокойно потратите на улучшения и получите от этого массу пользы. Так что не ленитесь смотреть рекламу постоянно — она существенно ускоряет развитие порта и не требует от вас совершенно никаких вложений. Можно спокойно играть и постепенно получать солидный бонус на счет.

Мне очень понравилась Idle Harbor Tycoon тем, что она не требует от вас каких-то особых навыков или умений, не требует постоянно заходить в игру и что-то там делать. Я просто открывают игру раз в сутки, может немного чаще, делаю там улучшения, после чего спокойно выхожу или смотрю еще парочку рекламных роликов. После этого можно на целые сутки забыть про игру и заниматься своими делами, чтобы потом вновь вернуться к любимому занятию. Этим проект и хорош, ведь он не требует от вас каких-то отличных знаний механик или постоянного присутствия.